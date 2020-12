Cultura para el tiempo libre

Con más ganas que nunca, seguro, van a coger las niñas y los niños navarros cualquier oportunidad de salir de la rutina y entretenerse con una obra de teatro, un espectáculo musical, de circo o de ópera para público familiar, un cuentacuentos, o con cualquiera de los talleres que museos navarros y espacios escénicos y culturales ofertan para estas vacaciones navideñas.

Hay donde elegir, aunque es cierto que las restricciones de aforo impuestas por la crisis sanitaria de la covid han reducido las opciones de este año, y en muchos casos las entradas para espectáculos escénicos se agotaron hace ya tiempo.

La programación del Teatro Gayarre pensada para toda la familia esta Navidad arranca el próximo día 26 con Alicia en el Musical de las Maravillas a cargo de la Compañía Trencadís, e incluye además el premiado espectáculo de La Maquiné Acróbata y Arlequín (día 28), Esencial de Vaivén Circo (día 29) y Hansel y Gretel, el musical (día 30). Ya en enero, la oferta en euskera del Gayarre cuenta con Ene Kantak: Liluragarria, gorpuz barrura goaz (sábado día 2, dos pases), Route 6.6 de Pasadas las 4 (domingo día 3) y Zurgunaren Ipuina de Trokolo (lunes día 4).

Otro espacio escénico clave de la ciudad, Baluarte, propone ópera familiar para estas fechas con la representación, los días 29 y 30 de este mes (ambos a las 19.30 horas), de Cuento de Navidad, a cargo de Ópera de Cámara de Navarra (OCN). Con música de Iñigo Casalí y libreto de Pablo Valdés, el concierto dramatizado está basado en la obra original de Charles Dickens que narra la historia del avaro Mr. Scrooge y su aventura durante una gélida Nochebuena.

ENT, el teatro sigue vivo



Aunque este año sin el tradicional chocolate en el descanso debido a las restricciones actuales marcadas por la pandemia, la Escuela Navarra de Teatro (ENT) ofrecerá de nuevo la oportunidad de disfrutar de la puesta en escena del texto ganador, en la modalidad de castellano, del XXIX Concurso de textos teatrales dirigidos a público infantil, que este año ha sido La siembra de los números, de Nieves Rodríguez Rodríguez. Dirigido a niños y niñas a partir de 7 años, este montaje es un canto a la amistad y a la educación. A la posibilidad de otro mundo, a través de una historia de una hora de duración protagonizada por dos niñas y que trata con mucha sutileza temas actuales como la explotación infantil, el abuso y la violación o abandono. La obra, que habla también de resiliencia, de poder personal y del amor frente a la fuerza bruta evocando universos simbólicos y poéticos amables en medio de realidades inhóspitas, se pondrá en escena los días 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, así como 2, 3, 4 y 6 de enero; todas las sesiones serán a las 18.30 horas y con entrada a 7 euros.

Además, la ENT vuelve a ofertar en estas vacaciones de Navidad, para niñas y niños de 4 a 9 años, las jornadas Échale cuento... ¡y juega!, con actividades pensadas para acercarse al teatro de una manera lúdica, creativa y participativa en torno a diferentes cuentos y narraciones para cada sesión. Tendrán lugar del 27 al 30 de diciembre, en horario de 11 a 13 horas (4 euros cada sesión, con la posibilidad de abono por 12 euros para las cuatro sesiones).

MUN, con Baquedano y Muniz



El Museo Universidad de Navarra (MUN) ha sido el primero en poner en marcha su oferta navideña para público infantil. El pasado sábado acogió ya los primeros talleres vinculados a exposiciones, ese día bajo el título La Navidad after Isabel Baquedano, en torno a la pintura de la fallecida artista navarra y su gran muestra De la belleza y lo sagrado. Los participantes recrearon escenas de la Navidad y del Belén utilizando diversas técnicas y materiales, e inspirándose en las escenas religiosas de Isabel Baquedano. El próximo día 26, también por la mañana, tendrá lugar el taller on line para niños de 4 a 12 años Postcards from Belen (after Vik Muniz), en el que realizarán postales situándose ellos mismos y a sus familias en el Portal de Belén, mediante la técnica del collage. Será un taller basado en el arte de Vik Muniz.

En enero, el MUN oferta otros dos talleres infantiles presenciales (para edades de 6 a 12 años), también inspirados en la exposición del artista brasileño: Las cajas de los juguetes (día 7, de 9 a 14 horas), en torno a la reutilización de los embalajes de los regalos de los Reyes Magos; y Collage de poesía (after Vik Muniz), el viernes 8 de 9 a 14 horas y en el que se propondrá jugar con las imágenes y las palabras, generando diferentes lenguajes poéticos.

Los campamentos infantiles navideños Enjoying Christmas!, ya con plazas agotadas, son otra de las propuestas del Museo Universidad de Navarra para finales de diciembre y comienzos de enero de 2021.

Museo Oteiza: visitas y talleres



El Museo Oteiza ha organizado un conjunto de visitas guiadas y talleres en torno a su colección y la exposición de Itziar Okariz, que arrancaron el pasado 5 de diciembre y se prolongarán hasta el 3 de enero de 2021. Las visitas guiadas Diálogos entre la colección permanente del Museo y la obra de Itziar Okariz serán el sábado día 26, a las 11.30 horas en euskara y 12.30 en castellano; el domingo 27, a las 12 en castellano; y a esa misma hora y también en castellano, el sábado 2 de enero. El acceso es gratuito previa adquisición de entrada al Museo (plazas limitadas, inscripción previa en recepcion@museooteiza.org o en el 948332074).

Además, la Fundación Museo de Alzuza oferta el taller en familia Soñamos esculturas, escribimos escultura, el domingo 3 de enero de 11 a 13.30 horas. En esta propuesta, para niños de 5 a 11 años acompañados de un máximo de dos adultos, los participantes darán rienda suelta a su creatividad partiendo de las exploraciones que propone la exposición de Itziar Okariz en torno a herramientas de expresión clave como la voz, el cuerpo o la escritura. El taller es bilingüe castellano-euskera y tiene un precio de 10 euros por niño.

Museo de Navarra, 'De la belleza y lo sagrado'



Este año, los talleres infantiles de Navidad del Museo de Navarra se organizan en el marco de la exposición de Isabel Baquedano De la belleza y lo sagrado. Tendrán lugar los días 29, 30 y 31 de diciembre, y 5, 7 y 8 de enero. Los participantes se sumergerán en el particular universo creativo de Baquedano de la mano de Sonia Ilzarbe y Eneko Pérez, de La Chincheta Bruna (educadores bilingües castellano-euskera). Durante las tres sesiones de las que consta el taller, se trabajará con diferentes técnicas plásticas y materiales con el objetivo de favorecer la creatividad y el disfrute de las personas participantes, niños y niñas entre 5 y 12 años.

Civican: creación, música, juegos



El programa de Civican para esta Navidad incluye en estos últimos días de diciembre varios talleres de creación artística –de recetas, de estampación, de creación de cuentos pop up, de creación de minimundos imaginarios–, así como dos actividades de narración oral: Cuentos de lluvia, este miércoles por la tarde a las 18 horas con Belén Otxotorena (para niños de 4 a 11 años acompañados); y El espíritu de la Navidad (día 30, 18 horas), con Estefanía de Paz. Se han programado además dos conciertos muy especiales: Pastorales de Navidad, a cargo de Trío Jolivet, que tendrá lugar este miércoles, y un concierto acústico de Felipe Carbajal, Gussy (día 30). También se activará el servicio de Joko-TK, el préstamo de juegos de mesa para disfrutar en familia del ocio navideño y poner a prueba las más variadas destrezas.

Festival Otras Luces

-Videoarte y más. En el marco del Festival Otras Luces, hasta el 10 de enero se están desarrollando diversas acciones culturales en la Ciudadela. En colaboración con la plataforma Zinetika, el festival que impulsa el Ayuntamiento de Pamplona incluye proyecciones de videoarte (todas las tardes), además de talleres creativos para niños y familias, y performances.

- Talleres creativos. En el marco del Festival Otras Luces habrá talleres infantiles para niños y niñas de 5 años en adelante, en torno al arte de Vik Muniz, en la Sala de Armas de la Ciudadela los días 28, 29, 30 de diciembre, y 7, 8 y 9 de enero, de, 11.30 a 13 horas. Estarán coordinados por La Chincheta Bruna. También se ofertan talleres familiares con artistas, en la Sala de Armas, de 17.30 a 19.30 horas: días 28, 29, 30 de diciembre, conTeresa Sabaté, Virginia Santos, Carmen Salgado y Blanca Razquin; días 7 y 8 de enero, con Marijose Recalde, Alicia Otaegui, María Jiménez y Alfredo Murillo. El sábado 9 todos los asistentes a los talleres crearán un gran mural.

AUDITORIO BARAÑAIN

- Citas con el teatro. Entre las citas que oferta el Auditorio Barañain, hay teatro con Iluna (Cuento medieval, día 26; Cuento de magia, 3 de enero), payasos (Txirri, Mirri y Txiribitón, día 27), teatro musical (Soñando con Peer GYNT, el 29 de diciembre, a las 12 horas sesión en euskera con Patrizia Eneritz, y a las 18 horas en castellano con Belén Otxotorena) y más teatro infantil en euskera (Irrien Lagunak 10 urte, 3 de enero).

PLANETARIO

- Campamento '¡Se armó el Belén!'. Ya con inscripciones agotadas, el Planetario oferta para el campamento ¡Se armó el Belen! 2020, entre los próximos días 28 y 31 de este mes, por las mañanas.

- Proyección. El día 26 tendrá lugar la sesión Planetec Especial Navidad, a las seis de la tarde, dirigida a todos los públicos.

RED CIVIVOX

- Diversidad. Cuentacuentos, espectáculos teatrales y proyecciones de cine conforman la Navidad 2020 de la Red Civivox. Las sesiones de cuentos tendrán lugar en Condestable, los días 26 de diciembre y 2 de enero, a las 12 horas. Serán gratuitos, con inscripción previa. También en Condestable serán las proyecciones de cine, los días 27 de diciembre y 3 de enero, a las 18 horas. Los espectáculos se repartirán por los Civivox Iturrama, Mendillorri y San Jorge, los días 26, 27, 28 y 30 de diciembre y 2 y 4 de enero, a las 18 horas. Para acudir, es necesario adquirir entrada a 3 euros, en www.pamplonaescultura.es o el propio centro Civivox.