El SantasPascuas arranca con energía y éxito su quinta edición en el Navarra Arena

pamplona – El festival SantasPascuas arrancó ayer con éxito su quinta edición en el Navarra Arena, con Belako y El Columpio Asesino como maestros de ceremonias en una noche que rebosó energía y que siguió todas las medidas de seguridad requeridas dada la situación actual. Fue una jornada navideña de acebo musical que reunió a alrededor de 1.200 personas en el pabellón navarro, donde hoy actuarán Zetak y Ketekalles, como protagonistas de la segunda jornada del festival, que también contará con las actuaciones de Pablo Und Destruktion y DJ Göo & Chelis, en Zentral; y El Columpio Asesino y Juárez en el Teatro Gaztambide de Tudela.

El pistoletazo de salida de esta quinta edición del SantasPascuas fue también el estreno del Navarra Arena como escenario del festival, que en este pandémico año ha cambiado su formato. Así, la clásica fiesta navideña del día 25 se trasladó de Zentral al pabellón navarro, que abrió sus puertas pasadas las seis y media de la tarde.

Centenares de personas fueron tomando asiento tanto en los taburetes dispuestos a lo largo de la pista, como en las localidades de las gradas, para asistir a un encuentro musical que comenzó con total puntualidad, a las 19.30 horas. Fue el momento en que Belako saltó al escenario del Arena para defender en directo su último trabajo, Plastic Drama. El cuarto disco de los de Mungia fue protagonista de un repertorio en el que tampoco faltaron temas como de anteriores trabajos Over the edge, dardo reivindicativo contra la violencia machista. Porque reivindicación no falta a su propuesta, a ratos rock y algo pop, a otros postpunk, pero siempre con sello Belako. Una propuesta defendida anoche por el cuarteto vizcaíno, con Cris y Josu turnándose el protagonismo a la voz, con el buen hacer que acostumbran, e hilada con transiciones sonoras que convirtieron su concierto en una contundente dosis musical.

Tomaron el relevo El Columpio Asesino, que necesitaron solo la intro para levantar las palmas de los centenares de asistentes. Sí, los navarros jugaban en casa y presentaron ante los suyos Ataque celeste, disco que publicaron el pasado mes de febrero. Precisamente Huir, el single del disco, fue la canción que abrió su actuación, con Cristina Martínez a la voz y al mando de la banda, que condujo al público a una sesión con sabor a baile y electrónica. Una apertura de altura para una quinta edición del SantasPascuas que hoy volverá a acercar la música en vivo a Pamplona y también a Tudela.