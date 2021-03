'Gofre + Mochi', serie familiar con Michelle Obama en Netflix

pamplona – Esta nueva serie original para toda la familia se estrena hoy en Netflix todo el mundo. El proyecto es una nueva colaboración con Higher Ground Productions, la productora fundada por Barack y Michelle Obama en asociación con esta plataforma. Gofre + Mochi narra las aventuras de dos grandes amigos que comparten un mismo sueño: ¡convertirse en chefs! Pero todo lo que conocen y cocinan es de hielo, hasta que pasan a ser empleados de un supermercado y allí comenzará su gran aventura culinaria. A lo largo de su espectacular viaje gastronómico contarán con la ayuda de la dueña del supermercado, la señora Obama, (Michelle), un magicarro volador que les servirá como guía y la colaboración de chefs de renombre, cocineros caseros, niños y famosos.

buena comida y buena historia "Me hace muchísima ilusión participar en esta serie tan graciosa, reconfortante y mágica. Ojalá hubiera existido Gofre + Mochi cuando mis hijas eran pequeñas, es estupenda para ver en familia y aporta a los padres la tranquilidad mental de saber que sus pequeños aprenden algo. Gofre + Mochi es, en muchos aspectos, una prolongación del trabajo que empecé como primera dama para fomentar la salud infantil. A todo el mundo le encantan una buena comida y una buena historia, y eso es exactamente lo que ofrecen nuestros intrépidos héroes: tanto descubriendo el potencial de las patatas o el de los encurtidos como el arte de recoger un huevo roto. Y me encanta que Gofre y Mochi también se impliquen en su labor tras las cámaras y trabajen con Partnership for a Healthier America para fomentar que los niños adquieran hábitos más saludables y ayudar a las familias a acceder a alimentos frescos para cocinarlos juntos en casa. Da igual la aventura que tengan entre manos, siempre paso un rato extraordinario con Gofre y Mochi, riendo y explorando el mundo de la comida y la cocina, y creo que vosotros y vuestros hijos también lo haréis", comentó Michelle Obama.

Creada por Erika Thormahlen y Jeremy Konner, la serie está protagonizada por Michelle Obama, con Michelle Zamora (Gofre), Russ Walko (Mochi e Intercomy), Jonathan Kidder (Zumbón), Diona Elise Burnett (Steve la Mopa y voz de Magicarro), Taleia Gilliam (Balda), Andy Hayward (movimiento), Piotr Michael (voz de Mochi) y George Konner (voz de Intercomy) completando el equipo.

Érase una nuez, en lo más profundo del país de la comida congelada, y dos grandes amigos llamados Gofre y Mochi que compartían un sueño: ¡convertirse en chefs! ¿La única pega? Todo lo que cocinaban era de hielo. Pero, de pronto, estos amiguitos de paladar pasan a ser los empleados más frescos de un estrambótico supermercado y se preparan para la aventura culinaria de su vida. Con la ayuda de nuevos rostros como el de la señora Obama y un magicarro volador que les servirá como guía, Gofre y Mochi emprenden diferentes misiones en busca de alimentos por todo el mundo y viajan a cocinas, restaurantes, granjas y hogares de todo el planeta, cocinando recetas con alimentos cotidianos junto con chefs de renombre, cocineros caseros, niños y famosos.

Estos curiosos exploradores desvelan las maravillas de cada bocado y descubren que cada comida es una oportunidad para hacer amigos, tanto recogiendo patatas en los Andes peruanos como probando especias en Italia o haciendo miso en Japón. Gofre + Mochi es una divertidísima invitación para que niños y adultos cocinen juntos en casa y para conectar culturas de diversos rincones del mundo.