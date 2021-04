Melenas, en el Gayarre: "Va a ser un concierto único"

El grupo navarro actúa este jueves 8 de abril en el Teatro Gayarre, donde presentará su disco 'Días Raros'. Un trabajo por el que en enero fueron premiadas como mejor banda alternativa en los Music Moves Europe Talent Awards.

en el diario de Melenas figuran conciertos en festivales nacionales como Primavera Sound, FIB o BBK. Y a nivel internacional, la banda navarra ha actuado en países como Reino Unido, Francia, Países Bajos o EEUU. De Pamplona –del Nébula– al mundo. Pero, reconocen, había un escenario con el que habían fantaseado y que este jueves 8 de abril pisarán por primera vez: el del Teatro Gayarre. Será un concierto "único" en el que presentarán su último disco, Días Raros y para el que todavía quedan entradas a la venta.

La cita surgió como una iniciativa del propio teatro pamplonés junto a Producciones Nebulosas y a Leire Zabala –bajo y voz–, Oihana Herrera –guitarra, teclado y voz–, Laura Torre –batería– y María del Amor –teclado–, las integrantes de Melenas, les encantó la propuesta desde un principio: "Habíamos fantaseado con ello desde hace tiempo y estamos encantadas", explica Laura sobre un escenario que consideran "una referencia de la cultura pamplonesa", según cataloga Oihana. Sobre sus tablas defenderán en directo su último trabajo, Días Raros, del que presentarán una selección de temas que se adecuan al espacio y escenario donde actuarán.

"Va a ser un concierto único y especial, el ambiente que se crea en un teatro es otra manera de escucharnos" avanza Laura e invita a acercarse a la cita ya que será una "manera única" de escuchar el indie pop de Melenas: "Hay que aprovechar esta oportunidad, tanto nosotras como banda, como el público, no es habitual este lujo de tocar ahí". Porque, recuerda, el hábitat habitual del cuarteto está en las salas de conciertos y en los festivales, escenarios a los que regresarán, espera, "cuando pase todo esto".

Todo esto como sinónimo de la crisis sanitaria generada por la covid-19, que ha azotado con dureza al sector de la música en vivo y generado otra crisis a la que Melenas, como tantas otras bandas, le ha tocado enfrentarse. Y lo hicieron con valentía: mientras muchos grupos retrasaban el lanzamiento de sus trabajos, Melenas editó su disco Días Raros en mayo del pasado año, pese a la incertidumbre que planeaba por entonces –y que todavía hoy día planea–. "Ya teníamos pensada esa fecha y decidimos sacarlo igualmente. Teníamos muchas ganas de publicarlo, habíamos trabajado mucho en él", explica Laura. Y hacen buen balance del lanzamiento de su segundo LP, publicado por Elsa Records, Snap! Clap! Club y el sello norteamericano Trouble In Mind: "Ha tenido buen feed back, tanto de la crítica como a nivel personal de la gente, y no ha caído en saco roto, que era el miedo que teníamos...", asegura Leire.

Fue además el pasaporte para tocar en directo y se consideran "afortunadas" porque, pese a las circunstancias, han actuado "bastante". Son, eso sí, directos diferentes –"el primero fue rarísimo porque no ves la cara del público, si lo están pasando bien, si cantan...", apunta María–, a los que se han ido acostumbrando, al igual que el propio público.

premio europeo La cita en el Gayarre será uno de sus primeros conciertos en este 2021, año que comenzaron con buen pie: en enero fueron galardonadas con el premio a mejor banda alternativa en los Music Moves Europe Talent Awards 2021, organizados por la Unión Europea (UE) para promover el talento joven y emergente. El premio consiste en una dotación económica de 10.000 euros y en apoyo logístico para realizar una gira europea. Cierra además, de alguna forma, un círculo, ya que inicialmente, la presentación de Días Raros contaba con un tour europeo junto a otro por EEUU, pero ambos se suspendieron por la pandemia.

Sin fecha oficial para esa gira –"si no es en 2021, que sea en 2022"–, por el momento, el Gayarre espera a Melenas. Y tocar en casa, en un teatro..., repasan. Sí, será único.

LA BANDA

Biografía. Este cuarteto femenino de pop indie de Pamplona está formado por Oihana (voz, guitarra y teclado), Leire (bajo y voz), María (teclado) y Laura (batería). Desde que irrumpió en la escena musical en 2016, Melenas ha publicado un LP homónimo (2017), el EP Ya no me importa si tú me quieres (2019) y el disco Días Raros (2020).