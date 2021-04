Archivada la causa contra Abel Azcona por su obra 'Amén'

La Justicia ha archivado la causa abierta contra el artista Abel Azcona, tras una denuncia del colectivo Abogados Cristianos por un supuesto "delito contra los sentimientos religiosos" a raíz de su obra Amén. El propio artista dio a conocer la resolución el pasado martes a través de sus redes sociales y celebró que ya pude "volver a residir en España con total libertad". Actualmente se encontraba viviendo en Lisboa.

La obra Amén, compuesta por 242 hostias consagradas que formaban la palabra 'pederastia', se exhibió en 2015 en Pamplona, con motivo de la exposición Desenterrados que acogió la sala municipal de Conde de Rodezno, y un año después en la localidad barcelonesa de Berga. Ahora un tribunal de la provincia de Barcelona ha archivado la causa contra Azcona, como ya hiciese en 2017 la Audiencia Provincial de Navarra, tras otra querella presentada por Abogados Cristianos. El archivo de la causa se confirma tras la decisión de Azcona de no acudir a declarar a las tres citaciones recibidas, como recordó el artista en sus redes sociales. "Yo no me habré presentado al Juzgado pero Dios, el ofendido, tampoco. Estamos empate", publicó el artista en 219, tras ausentarse en una de las mencionadas citaciones.