Maya anuncia una programación cultural sin contenido y con protagonismo deportivo

pamplona – Un programa que promete más de 400 actividades culturales y del cual se han confirmado sólo un par de citas. Y son deportivas. Un campeonato mundial de ajedrez, y además, on line, en tiempos de San Fermín. Un Gran Premio de Hípica que se celebrará en los fosos de la Ciudadela. Porque sí, la Ciudadela, dicen desde el Ayuntamiento de Pamplona, será el epicentro cultural de una programación de la que todavía no se conoce un sólo artista. Así es el verano cultural que ha presentado el consistorio pamplonés con Viva Pamplona viva!/Biba Iruña bizirik!, un programa que cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros, y que, a la vista de las escasas confirmaciones anunciadas y todos los detalles que quedan por cerrar, quizá se haya dado a conocer públicamente con excesiva antelación.

La suspensión de los Sanfermines conlleva que el presupuesto destinado a actividades culturales veraniegas incremente notablemente y apenas tres días después de anunciar oficialmente la cancelación de las fiestas, el Ayuntamiento de Pamplona ha decidido presentar un programa sobre el que, por cuestiones lógicas de tiempo, todavía trabajan. Lo han anunciado así, sin concretar el cartel de artistas y grupos que actuarán en Pamplona de junio a septiembre, meses en los que se desarrollará Pamplona viva!/Biba Iruña bizirik!, y bajo la premisa de "promover actividades seguras para la ciudad y conseguir calles vivas ofreciendo apoyo a los comercios y establecimientos de hostelería y hoteles". Sobre papel, de momento, una hoja de ruta en la que se repiten ciclos culturales ya conocidos, además de programar nuevas iniciativas, pero cero confirmaciones en cuanto a quiénes, cuándo, cómo y dónde.

la ciudadela, el 'centro' Al igual que el verano pasado, el centro neurálgico de las actividades de la programación será la Ciudadela y su entorno amurallado. Se situará ahí el escenario principal donde se celebrarán conciertos y actuaciones para todos los públicos. En el corazón amurallado de la capital navarra –que si las condiciones sanitarias lo permiten, mantendrá un aforo de 600 personas al igual que el pasado año–, tendrá lugar durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre, conciertos de artistas reconocidos a nivel estatal y propuestas que abarcarán todos los estilos. Es el caso del ciclo Noches en la Ciudadela, que se inauguró el pasado año, del Festival de las Murallas, programa ya habitual que ofrece espectáculos de diferentes disciplinas artísticas y orientados más hacia el público familiar, o el festival Pim Pam Ville. Además, se anunció la creación de dos nuevos ciclos: uno dedicado a la música de banda y otro enfocado al público infantil, que ofertará espectáculos en castellano y en euskera.

Tras el éxito y gran acogida que tuvo el pasado año el ciclo de Salas de Música en la Calle (SMC), este verano se programará de nuevo y locales que habitualmente programan música en vivo, volverán a celebrar conciertos al aire libre en diferentes puntos de la ciudad. Asimismo, el patio del palacio de Ezpeleta será escenario de propuestas artísticas, al igual que la plaza de la O, donde se celebrará el ciclo Atardecer Pamplona y Kantu eta Hitza, programa de conciertos en euskera de pequeño formato. Y se programará también el ciclo cultural de danza contemporánea Danzad Malditos, un habitual ya en los veranos pamploneses. Y como novedad, debutará el ciclo Enclaves, que apostará por bandas de la escena underground local –sin especificar más detalles– y que tendrá lugar en varios espacios de la ciudad.

Asimismo, desde el consistorio continúan con la línea de acercar la programación cultural a todos los barrios de la capital y los centros de la red Civivox acogerá una selección de actuaciones musicales, que se unen a programas ya consolidados como son talleres creativos, actuaciones teatralizadas y el ciclo Noches de cine.

reencuentro con la comparsa A falta de Sanfermines, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, anunció ayer la vuelta a las calles de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Serán unas actuaciones que se celebrarán en recintos acotados, con aforo limitado y los asistentes deberán permanecer sentados. Está por confirmar cuándo y dónde tendrá lugar este reencuentro con la comparsa, a la par que anunciar cómo se podrá acudir a las mencionadas citas.

Otro de los grandes protagonistas sanfermineros, La Pamplonesa, también cuenta con su espacio en la programación y según avanzaron ayer, se está trabajando junto a la agrupación en un programa variado que contará con diferentes estilos y localizaciones.

Asimismo, la programación de este año un recorrido temático por las salas expositivas de la Ciudadela, que acogerán una serie de piezas como reflexión conjunta en torno a los Sanfermines desde el punto de vista de las diferentes disciplinas artísticas.

Una reflexión hacia unas fiestas que por segundo año se cancelan y que a la pregunta de si finalmente habrá presencia taurina en la programación, Maya aseguró no perder "la ilusión" al respecto y "no renunciar" a que los espectáculos taurinos regresen a la capital. Siempre mirando a "la evolución de la pandemia y el ritmo de vacunación", no descartó que en los próximos meses se celebren espectáculos taurinos en Pamplona. Eso sí, de momento y tras lo anunciado ayer, a falta de toros y San Fermín, Pamplona tendrá carreras de caballos y partidas de ajedrez.

Gora Iruñea? ¡Viva Pamplona viva!, el nombre elegido por el Ayuntamiento de Pamplona para bautizar a su programa cultural de este verano, ha contado con una traducción al euskera que deja a un lado el habitual y popular gora –como traducción de viva– para apostar por un Biba Iruña bizirik!. Un juego de palabras que hubiese podido regalar un entrañable guiño a Gora Iruñea.