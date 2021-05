Encerrados

El aficionado a la ciencia-ficción está de suerte. Pez de Plata publica DOM, pieza genérica bastante desconocida del argentino Adrián Desiderato, y Blackie Books presenta una nueva edición de Matadero cinco, obra que dio fama merecida a Kurt Vonnegut y siempre se deja leer (o releer) con enorme interés. La originalidad de DOM (nuevo acierto del sello asturiano que recuerda la historia de la Unión Soviética y el final de una era cultural en medio mundo, así como los avances y retrocesos de las sociedades modernas a nivel tecnológico y científico) viene ahora de la mano del libro más popular de cuantos escribiera el estadounidense.

Es, Matadero cinco, un relato que va mucho más allá de la historia propia de la ciencia-ficción a lo largo de la historia del género, pues la participación del escritor en una de las guerras más cruentas de aquellas en las que se ha venido abajo la Humanidad, inundó de ira la sangre del autor de una narración de indudable interés humanístico pero la crítica del horror bélico está teñida de una carga irónica e incluso sarcástica realmente notable. Y oportuna.

Las sirenas de Titán (1959) ya contaban con una inteligente visión del autor acerca del futuro que al mito de la violencia organizada esperaba en las décadas posteriores al horrible conflicto mundial pero es en esta otra novela (en su nombre y en el de su título alternativo, La Cruzada de los niños), donde el lector llega a experimentar de un modo importante las consecuencias y la locura de esta lacra. Son sentimientos debidos en gran medida a la construcción de la novela, aparentemente descuidada y, sin embargo, bien dotada de curiosos detalles más que suficientes para desentrañar el alma de la bestia.

De un monstruo que no es otro que el propio ser humano, capaz de todo tipo de atrocidades, como la de encerrar a su hermano en el Matadero cinco. O allí donde lo crea necesario en beneficio del más poderoso: "Desde allí viajó en el tiempo hasta 1965. Tenía cuarenta y un años y había ido a visitar a su decrépita madre en Pine Knoll, una residencia de ancianos donde la había metido apenas un mes antes. Tenía neumonía, y no esperaba que sobreviviera. No obstante, aún vivió muchos años después de eso".

Los cambios de escenario y de época reseñada, abundantes en la novela, no deben confundir al lector: Matadero cinco es una cruzada y también un viaje al origen de la guerra y al pasado, un concurrido paseo hacia el futuro y un alucinante conjunto de impresiones sobre los sueños de la contracultura y los de quienes lo han dado todo en su combate contra la guerra eterna. Se trata de hombres y mujeres que, a lo largo de sus vidas, se han enfrentado a problemas mayúsculos pero también han generado otro tipo de lucha: la que lega al lector más crítico, una serie de historias como ésta de Vonnegut, que muchos consideran como una de las cumbres de la narrativa antibelicista, bien presente a lo largo de todo el pasado siglo XX.

La edición de la misma a cargo de Blackie Books cuenta, finalmente, con nueva traducción a cargo de Miguel Temprano, de tal forma que, en compañía de todos estos elementos, la sensación de visitar mundos ya explorados sienta bien al lector atrincherado en casa, pues surgen inmediatamente las preguntas: ¿es segura su vivienda? ¿se halla libre la Humanidad del Mal organizado? Quizá, la respuesta esté en Matadero cinco: el viajero queda avisado.

MATADERO CINCO. LA CRUZADA DE LOS NIÑOS

Autor: Kurt Vonnegut. Editorial: Blackie Books, 2021. Páginas: 216.

