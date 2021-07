'Jungle Cruise' llega hoy a los cines y a Disney+

Dwayne Johnson y Emily Blunt se embarcan en una emocionante aventura por el Amazonas en Jungle Cruise, película dirigida por el español Jaume Collet-Serra e inspirada en la popular atracción del parque temático Disneyland (Anaheim, Los Angeles) del mismo nombre. El proyecto espera repetir el éxito de Pirates of the Caribbean (Piratas del Caribe), también inspirada por otra instalación de sus parques temáticos. La cinta de acción y aventuras se estrena hoy en cines y en Disney + a través de su Acceso Premium con coste adicional.

"Si pudiéramos hablar de Jaume todo el día, estaríamos encantados. Es un director extraordinario. Tiene mucha visión. La gran belleza de Jaume es que reconoce la intimidad de las escenas. No complica las cosas, va en busca del oro, es muy creativo", afirma Emily Blunt a Europa Press. Collet-Serra ha apostado por un tono familiar que rinde homenaje a las primeras entregas de Indiana Jones y a cintas como La momia (1999) o Robin Hood: Príncipe de los ladrones (1991) para dar forma a una adaptación a la gran pantalla plagada de obstáculos desde que Disney empezó a estudiar el proyecto en 2004.

Cuando los actores se involucraron en el proyecto, las dos estrellas recuerdan que Jaume les dijo que Jungle Cruise era un filme sobre "el amor". "Y eso es lo que sientes. Eso es el alma de la película, no importa lo grande y espectacular que sea... Hay una intimidad que se puede disfrutar de verdad, porque eso es lo que él mostró, que se trata de amor", apunta la actriz británica protagonista de éxitos como Un lugar tranquilo o El regreso de Mary Poppins. En la cinta, Dwayne Johnson se mete en la piel del capitán Frank Wolff, el director de Jungle Navigation Company, mientras que Emily Blunt da vida a Lily Houghton, una científica y exploradora británica, muy intrépida. "Adoro su pasión por la vida. Me encanta que sea optimista, intrépida y muy valiente, divertida, temeraria... Tiene muchas cualidades, por eso me enamoré de la idea de interpretarla, porque se sentía muy humana", explica Blunt acerca de su personaje.

La investigadora Lily Houghton viaja desde Londres a la selva amazónica y contrata los cuestionables servicios del capitán Wolff para que la guíe río abajo en La Quila, su destartalada pero encantadora embarcación. La misión de Lily es encontrar un antiguo árbol con poderes curativos sin precedentes que podría cambiar el futuro de la Medicina. La extraña pareja debe enfrentarse a todo tipo de peligros y fuerzas sobrenaturales que se esconden en la selva tropical. Dwayne Johnson está emocionado y muy orgulloso de la película y de su resultado final. "Nuestra intención era hacer un filme que nos trasladara a películas con las que crecimos y que amamos: Indiana Jones, Tras el corazón verde, La reina de África... películas como esas que no se ven tan a menudo hoy en día", relata. El resultado es un filme que el actor mejor pagado del mundo define como "espectacular, épico, arriesgado y colorido".

El venezolano Edgar Ramírez encabeza un trío de villanos completado por Quim Gutiérrez y Dani Rovira en su salto a Hollywood. Ramírez se mete en la piel de un conquistador español que, tras buscar un tesoro con propiedades curativas, queda atrapado en la jungla durante siglos por una maldición. Bajo el mismo hechizo permanecen sus acompañantes.