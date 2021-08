Pablo Rouss, el productor 'de moda' entre Lola Índigo, Hens o Vanesa Martín

Hace cuatro años, Pablo Rousselon (Pamplona, 1994) decidió dejar la carrera de diseño gráfico que estaba estudiando, hacer las maletas y mudarse a Madrid, con la intención de buscarse la vida como productor de música. Y sí, se la buscó: el navarro comenzó trabajando junto al productor de metal Alex Cappa y hace un año decidió centrarse en la música comercial y el el género del pop. Fue un buen giro: en los últimos meses ha trabajado con artistas de la talla de Lola Índigo, Vanesa Martín, Sebastián Yatra, Belén Aguilera, Hens, Pol Granch o Walls. Además, tras firmar un contrato con Warner, acaba de presentar Rouss, su proyecto en solitario y su primer single, Ciao: "A mucha gente la pandemia le ha hundido la vida y a mí por suerte me lo ha dado todo; en cuestión de un año ha sido pasar 0 a 100, literal", apunta.

Por partes. El punto de partida de todo se encuentra en un estudio de grabación que Pablo montó junto a Miguel García –Dawn Of The Maya– en las salas de ensayo de On-Off de Berrioplano. Ahí comenzó a producir y fue donde conoció a Alex Cappa, uno de los mejores productores del país en cuanto al género de metal, y que por entonces necesitaba un ayudante: "La idea era ir un mes a aprender con él y volverme". Finalmente, junto a Cappa trabajó durante casi tres años y grabó a más de 50 bandas, 30 discos, EP, singles... Además, compaginó esta labor de producción con la de técnico de sonido de directos: debutó a los mandos en una gira de Skunk D.F. y también pilotó cocniertos de Hamlet, Tierra Santa...

Un giro hacia el pop y lo comercial

Cuando se acercaba a esos tres años de trabajo junto a Cappa, Pablo decidió pegar un cambio: "Vi que en el mundo del metal no iba a llegar a más, porque estaba Alex Cappa, que era mi mentor y no buscaba ser más que él, así que me separé de este camino y me fui al mundo del pop, donde también estoy cómodo", apunta el productor, que años atrás había tenido recorrido musical como miembro de las bandas Dreaming For A Day o Mantrah.

En una sesión musical en Metropol Studios, estudios donde habitualmente trabaja, conoció a la cantante Linda Rodrigo, "una chica que estaba en La Voz, con la que nos caímos bien y me pidió que le grabase un tema". Fue el pistoletazo de salida que le llevó a trabajar con la banda Tiburón 2 y en una sesión junto a ellos conocer a Recyled J, uno de los artistas que encabeza la nueva ola de música urbana entre los jóvenes: "Me dijo que le había gustado mucho la producción de voces que hacía y que quería que le metiese mano a su música".

De aquello han pasado ya dos años y en este tiempo, su red de contactos se ha ido aumentando y en este último año, Pablo Rouss –nombre artístico de su faceta como productor– ha trabajado con Vanessa Martín, Sebastián Yatra, Pol Granch, Walls, Hens, Lola Índigo, Belén Aguilera...

Junto a estas dos últimas artistas ha logrado sus primeros Disco de Oro y Disco de Platino por La Tirita, tema que reconoce que le hace especial ilusión ya que "hay una parte rockera, con una guitarra eléctrica y un ritmo que no es reguetón y que antes, en un tema mainstream, era algo impensable". La canción ha figurado en el top 50 de lo más escuchado en España durante tres meses y "da tranquildad que la música no es sólo reguetón y se puede seguir evolucionando".

Porque no, parece que las guitarras eléctricas no están muertas y son también parte muy protagonista en Hensito, el álbum debut de Hens, una de los artistas revelación del pop estatal y que ha dejado la producción de su primer trabajo de larga duración en manos de Pablo Rouss: "Es un disco que suena a la infancia de todos los que hemos crecido con el punk rock, me acordaba de toda esa época en Pamplona en la que estaba de moda Blink-182, Sum 41 y surgieron grupos locales como Backflip, Marvin, Got Cash...". Y que un disco así tenga ya 10 millones de reproducciones es una satisfacción, dice, "porque en su día fue una música más marginal".

De hecho asegura que en el 50% de las producciones que está haciendo hay guitarras, ya que intenta exprimir sus raíces, esas que no son otras que el punk rock. Eso sí, a la espera de poder escuchar el resultado de las producciones en las que se encuentra trabajando actualmente, por el momento se puede escuchar sus últimas canciones producidas en una lista de Spotify, titulada ROUSS, donde también tiene un hueco su música original.

Una nueva etapa artística como Rouss

El pasado año Pablo firmó dos contratos: uno con Sony, que se encargan ahora de gestionar sus derechos de autor –al año puede sumar unas 100 canciones y además de producir temas, en ciertas ocasiones también colabora en la composición–; y otro con Warner, con quienes se ha vinculado como artista y va a publicar la música de Rouss, un proyecto musical conceptual que seguirá una historia.

"Llevaba años que no quería sacar música mía y dije que no lo haría hasta que no me sintiese cómodo, pero un día me surgieron una serie de cosas en mi vida que me dieron la necesidad de escribir muchísimo y en diez días tenía ocho canciones", cuenta sobre un trabajo que decidió pasárselo a su amigo ligado a Warner y quien le dijo que si por él fuese, le firmaba ya: "Así empezó".

Su primer single, Ciao, vio la luz hace casi dos meses y suma alrededor de 400.000 reproducciones entre Spotify y YouTube. Ha contado con la colaboración de Walls y según explica el navarro las canciones de este proyecto, que fuisonan el pop con diferentes estilos, contarán con otras colaboraciones y el próximo tema "está a la vuelta de la esquina". De cara a presentar sus temas en directo, no adelanta fechas. Eso sí, en la agenda de Pablo Rouss no faltará actividad musical, ya sea como productor o como artista. Música y más música.