Lucio Urtubia y su espíritu resurgen en el Teatro Gayarre

El espíritu del histórico anarquista navarro Lucio Urtubia resurgirá en el Teatro Gayarre de la mano de Lucio: una reflexión escénica. La producción une la música de The New Jazz Collective con la historia que el ilustrador Mikel Santos Belatz plasmó en su novela gráfica El tesoro de Lucio para acercar de nuevo el mensaje de Lucio, en un espectáculo dirigido por la dramaturga Martina Cabanas. El espectáculo vanguardista se estrenará el 23 de septiembre en el Teatro Gayarre, donde invitará a "pensar, reflexionar y sacar nuevas conclusiones sobre épocas pasadas".

Porque como indica su título, sobre las tablas se desarrollará una reflexión en torno a la figura del albañil y anarquista navarro, como un homenaje realizado desde el respeto de quienes le conocieron. Es el caso del Marco Bellizzi, músico de The New Jazz Collective y que en su momento conoció a Lucio "por casualidad" en París, cuando una serie de músicos buscaba un local para ensayar y él les dejó una vivienda vacía que había en el edificio de su empresa. Iban para unas semanas y se quedaron cinco años, "disfrutando de Lucio y toda su familia". Fue aquella una experiencia que le marcó vitalmente y cuando Lucio falleció en julio del pasado año, quiso rendirle homenaje. Y lo que en principio iba a ser una colección de temas "en torno a los pilares de la vida de nos llamaban más la atención", se convirtió en Lucio: una reflexión escénica, con el apoyo de Yerbabuena Producciones.

En la documentación biográfica, fue clave la novela gráfica El tesoro de Lucio, el cómic que bajo el sello de la editorial Txalaparta suma ya seis ediciones y que ahora salta al escenario. Su autor, Mikel Santos Belatz, se muestra agradecido por formar parte de este nuevo homenaje y por haber conocido a Lucio: "Con este proyecto vuelvo a escucharle y me cuenta al oído todas esas anécdotas e historias. Y vuelve a decir: tenemos que hacer".



Una reflexión escénica

La historia de Lucio, ese albañil de Cascante que en los años 70 puso en jaque a uno de los mayores bancos del mundo, el First National City Bank, se narra en torno a una serie de pilares que fueron vitales para él: la importancia que daba a las raíces, la familia, la cultura, la propia acción... Las ilustraciones del cómic de Belatz toman una dimensión audiovisual con proyecciones, apoyadas por la música en directo de la agrupación The New Jazz Collective y la dramaturgia de Martina Cabanas.

Y es el propio Lucio quien, con su mensaje y pensamientos, guía a los asistentes, explica Bellizzi, que pone un ejemplo: "Tenemos un vídeo de Lucio cantando y le vemos y escuchamos y nosotros le respondemos con nuestro lenguaje que es el jazz".

La producción tendrá su estreno el próximo 23 de septiembre en el Teatro Gayarre, en una cita para la que todavía quedan entradas a la venta, con precios que van de 9 a 18 euros. Será la primera puesta en escena de un espectáculo que, esperan, tenga cierto recorrido: "Este es el comienzo, pero nuestro deseo es que tenga una larga vida", apunta Pilar Chozas, de Yerbabuena Producciones.

Porque, resume Belatz, este proyecto "es una acción más de Lucio". Y explica: "Él no está y nosotros somos los herederos de sus acciones, nos ha dejado el testigo para seguir continuando su lucha y, a la vez, sentirlo cerca". Así que quizá Lucio no es que resurja, sino que nunca se fue.