Razkin: "En este disco soy yo, voy encontrando mi sitio"

Ha dejado atrás sus miedos tras la dura y necesaria batalla que ha librado desde su salida de La Fuga, que, reconoce, "fue un poco raruna y tormentosa", y Razkin va encontrando su sitio. A ello alude el título de su segundo disco en solitario, 'Norte', que ve la luz este viernes 1 de octubre de la mano de Maldito Récords. Grabado en los estudios Sonido XXI, con Javi San Martín a los mandos, incluye 10 temas y una versión.

"Este disco es mi brújula. Voy encontrando mi sitio, donde me encuentro cómodo y realmente soy yo", ha dicho este viernes el músico, compositor y guitarrista navarro en la presentación del álbum que ha tenido lugar en el bar Subsuelo de Pamplona.

Un trabajo que presentará en directo el 30 de diciembre en el Teatro Gayarre, donde Razkin se acompañará en escena de "invitados muy especiales" que ha conocido a lo largo de su carrera musical y que irá desgranando conforme se vaya acercando la fecha de este concierto, para el que ya se pueden adquirir entradas, tanto en taquilla como a través de la web del teatro, a 22 euros en patio de butacas y 20 en anfiteatro.

La gira la arrancará este 3 de octubre en el Azkena Rock Festival de Vitoria-Gasteiz junto a M-Clan.





"Un matrimonio roto por exceso de amor"

Sobre su salida de La Fuga tras 12 años, Razkin no quiere "remover" más. "Al final las bandas son un matrimonio que se acaba rompiendo por exceso de amor", ha dicho, sin querer pronunciarse sobre si fueron los celos de su trayectoria en solitario por parte del resto de integrantes de la banda los que motivaron que decidiesen prescindir de él. "No seré yo quien lo diga", ha contestado. "Ellos han decidido que no forme parte de La Fuga, y ahora a seguir para adelante".

Y seguir para adelante, en su caso, es ahora más que nunca, componer. Sorprender, y sorprenderse a sí mismo, como con la versión de 'La leyenda del tiempo' que hace en este disco 'Norte', con referencia ineludible a Lorca -de quien el músico navarro confiesa haberse vuelto "un friki" en los últimos años- y Camarón. Un tema que se instala en el imaginario del artista navarro a través de un recitado intimista, casi robajo de un ensayo, del actor Carmelo Gómez, y que Razkin y Gorka Pastor (teclados y arreglos) han sacado del flamenco para "darle un paseo por el rock and roll".

Los temas

Junto a Gorka Pastor, completan el equipo del que se ha rodeado Razkin para este disco Joxerra Mitxelena (guitarra), Mikel Fagoaga (batería), Raúl Serrano (bajo) y Naiara Ruz (coros).

Juntos, han creado temas como 'Normalidad', pop con tintes electrónicos abrazado al funky; 'Sucia poesía', rock sin ataduras, con la libertad por bandera; 'Hadas y duendes', tango con sabor añejo vestido de Jekyll y Hyde del que se hacen dos versiones; 'Si se quiere se está', la cabriola que une al pop y al metal; 'Ni amor ni mentira', que deja claro que los Foo Fighters tienen cabida en el universo musical de Razkin; 'Huracán', sobre los perdidos que se dejaron ganar para saborear la victoria; 'La estación', cuando los trenes no consiguen parar el tiempo de la vida; 'El raro eres tú', una apuesta por desaprender para disfrutar del camino por encima de la meta; y 'Tequila en Bacalar', donde Latinoamérica cobra sabor y sentido a través de la mirada de Razkin, con los ojos puestos en la vida.

'Norte', en definitiva, es la confirmación de que la libertad es el motor de Razkin a partir de ahora, sin miedos ni prejuicios. "Quiero hacer lo que me dé la gana y estar contento", comenta el músico aludiendo a que lo que a él le interesa es "hacer música, hacer canciones", huyendo de etiquetas aunque transite por caminos alejados del rock and roll. Sorprendiéndose a sí mismo.

Materia prima y ganas no le faltan. "Este es mi segundo disco en dos años, un buen ritmo para ir sacando material. En dos años he hecho un disco y un libro, y más que tengo por sacar", avanza, asegurando que la pandemia, que al principio, en el confinamiento, supuso un "gran golpe" porque paró en seco la gira de su primer disco en solitario recién sacado y para la que tenía cerradas 45 fechas y participación en festivales, ha acabado por fortalecerle. "A la larga, me ha venido bien a nivel compositivo, y ha sido una oportunidad para mirarme hacia adentro, investigarme, componer y estudiar la manera de hacer canciones".