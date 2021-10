Subastan once obras de Picasso por 93,6 millones de euros

Una subasta de once obras del artista Pablo Picasso recaudó este fin de semana 109 millones de dólares (93,6 millones de euros) en Las Vegas (EE.UU.).



La casa Sotheby's, en su primera subasta fuera de su sede de Nueva York, sacó a la venta nueve pinturas y dos piezas de cerámica del malagueño, que hasta ahora eran propiedad del gigante de los casinos MGM Resorts y estaban expuestas en el lujoso Hotel Bellagio.



La pieza más cara fue "Femme au béret rouge-orange" (Mujer con gorro rojo anaranjado), por la que se pagó un precio de 40,5 millones de dólares (34,3 millones de euros) tras una intensa puja. El cuadro es uno de los últimos retratos que pintó Picasso de su musa, amante y madre de su hija Maya, Marie-Thérèse Walter, realizado en 1938 y que se había valorado entre 20 y 30 millones de dólares (17- 25 millones de euros).





#AuctionUpdate Closing out tonight's sale, Femme au béret rouge-orange sells for $40.5 million. Painted in January 1938, the portrait of his beloved muse Marie-Thérèse Walter stands as a crowning achievement amid one of Picasso's most inspired and productive periods #SothebysxMGM pic.twitter.com/v4sCY19pDE — Sotheby's (@Sothebys) October 24, 2021

#AuctionUpdate Le Déjeuner sur l'herbe from 1962, brings $2,137,500, more than 4x its $500,000 high estimate. It is the only ceramic produced of this highly influential and important subject matter #SothebysxMGM pic.twitter.com/wU9QXXDCWX — Sotheby's (@Sothebys) October 24, 2021

También se vendieron: "Homme et Enfant" (Hombre y niño), por 24,4 millones de dólares (20,6 millones de euros), y "Buste d'homme" (Busto de hombre), por 9,5 millones de dólares (8 millones de euros).Asimismo, se ofertaron. El más costoso fue "Nature morte au panier de fruits et aux fleurs" (Naturaleza muerta con canasta de frutos y flores), que se vendió por 16,6 millones de dólares (13,7 millones de euros). Por el otro, "Nature morte aux fleurs et au compotier" (Naturaleza muerta con flores y frutero), se pagaron 8,3 millones de dólares (6,8 millones de euros).Sin embargo, la obra que, una de las múltiples interpretaciones del cuadro homónimo de Edouard Manet que Picasso realizó entre 1959 y 1962, y que en la subasta se vendió por 2,2 millones de dólares (1,8 millones de euros),La subasta se celebró en coincidencia con elen Málaga. MGM Resorts explicó en un comunicado decidió vender estas piezas de Picasso con el objetivo de introducir más variedad en su colección de obras de arte."Aunque la diversidad ha formado parte del ADN de MGM Resorts desde hace tiempo, nos hemos comprometido a crear una colección aún más inclusiva que mantenga la amplitud de nuestras obras existentes, a la vez que damos una mayor voz a los artistas de comunidades poco representadas", señaló el portavoz de la cadena hotelera Ari Kastrati.Sotheby's, por su parte,