Agenda de ocio de Navarra del jueves 30 de septiembre

Rock, jazz, folk

CHUCHÍN IBÁÑEZ

>Jueves 30 de septiembre, a las 16.30 horas, concierto solidario en la Residencia San Jerónimo de Estella-Lizarra. Artistas invitados: Iñigo Juango (cantante) y José Julio Apesteguía (silbador).

>Viernes 1 de octubre, a las 21 horas, en la cervecería Olympus Beer (C/ Monasterio de Irache, 58 - San Juan). Entrada libre hasta completar aforo. Teléfono reservas cenas: 948 78.37.39.

XTASY (+ OXIDO) Presentación del disco Soy la tormenta. Viernes 1 de octubre a las 19 horas en la sala Tótem de Villava. Entradas: 15 euros+gastos / 18 euros en taquilla.

JOSEBA IRAZOKI Folk, blues, psicodelia y experimentación de cacharrería sonora. Viernes 1 de octubre, a las 19 horas, en el centro cívico de Larraintzar. Entrada libre hasta completar aforo.

DORREALDIA FESTIVAL 2021 En Donamaria. El dinero recaudado se destinará a la Fundación Mirzo Music en Kurdistán.

>Viernes 1 de octubre a las 20 horas en la Casa Torre, concierto Dignity Road-La ruta de la dignidad dirigido por el músico kurdo Gani Mirzo, acompañado por los músicos Fran Lasuen y Josean Martín. Precio: 10 euros.

Música clásica

PROYECTO ITINERANTE 'SYMPHONY. UN VIAJE AL CORAZÓN DE LA MÚSICA' Del 9 de septiembre al 5 de octubre en el Paseo de Sarasate. Actividad gratuita con aforo limitado. Obligatoria la reserva de entradas: symphony.fundacionlacaixa.org y en la taquilla de la actividad. Horario del público en general: de lunes a viernes de 11.45 a 14 y de 15.45 a 21 horas; sábados y domingos de 10.30 a 15 y de 16.30 a 21 horas. Todos los días el pase de las 17.15 horas se hará en euskera, también el pase de las 11.45 horas los martes, miércoles y jueves. Visitas escolares: de lunes a viernes de 9.30 a 11.45 horas; martes, miércoles y jueves, los pases de las 11 horas se harán en euskera; previa cita en el teléfono 900 801137. Visitas guiadas y otros colectivos: de lunes a viernes a las 15 horas.

CORAL PARROQUIA CORAZÓN DE JESÚS Jueves 30 de septiembre a las 19.30 horas en la parroquia Corazón de Jesús (bulevard de Iturrama, frente a civivox). Concierto popular.

ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA

>Jueves 30 de septiembre, a las 19.30 horas, en el Teatro de Villava, concierto presentación de temporada. Dirección: Salvador Vázquez. Entradas: 6€ taquilla, 5€ internet.

>Viernes 1 de octubre a las 19.30 horas en Baluarte, concierto de inauguración de la temporada. Dirección: Salvador Vázquez. Narradora: Marta Juániz. Acceso libre, con prioridad los abonados de la orquesta. El público general podrá retirar las invitaciones (2 por persona) en la taquilla de 11 a 14 y de 17 a 20 horas.

ANTON & MAITE PIANO DUO Concierto benéfico Cuatro manos por Uganda a cargo del dúo formado por Maite León y Antón Dolgov. Viernes 1 de octubre a las 20 horas en el auditorio de la Casa de Cultura de Villava. Precio: 10 euros (taquilla y web). Organiza: Solidarios con Arua / Arua Elkartasuna.

Teatro/ Danza

QABALUM COLECTIVO DE DANZA La levedad, muestra final de proceso creativo el jueves 30 de septiembre a las 19.30 horas en el centro cultural Tafalla Kulturgunea. Entrada gratuita.

GURE ZIRKUA En la carpa instalada en Ansoáin. Circo dirigido por el actor Iker Galartza. Venta de entradas: www.gurezirkua.eus.

>Viernes 1 de octubre, a las 19 horas.

ALEX O'DOGHERTYImbécil, midiendo las palabras.

>Viernes 1 de octubre a las 21 horas en el centro cultural de Noáin. Precio: 8 euros.

'LA BAÑERA' Viernes 1 de octubre a las 20 horas en la Casa de Cultura de Burlada. Precio: 6 euros (anticipada) y 8 euros (taquilla).

Cine

PROGRAMACIÓN EN LA FILMOTECA DE NAVARRA Precio de las entradas: 3 euros, salvo las proyecciones del ciclo Filmoteca Navarra, que tienen un precio de 1 euro.

-FOCO PUNTO DE VISTA . A las 19.30 horas.

>Jueves 30 de septiembre, proyecciones del ciclo Las películas didácticas del Kanoon. Presenta: Manuel Asín (director artístico del Festival Punto de Vista).

-CICLO SESIÓN ESPECIAL . A las 19.30 horas. Precio: 3 euros.

>Viernes 1 de octubre, proyección de El rey y yo. Presentación a cargo de Jesús Artigas.

CICLO CINE Y MUJER EN ESTELLA A las 19 horas en el Centro Cultural Los Llanos. Entrada: 1€.

>Jueves 30 de septiembre, proyección de Una segunda madre. Dirección: Anna Muylaert. Precio: 3€.

CINE CLUB MUSKARIA A las 20.15 horas en el cine Moncayo de Tudela. Precio: 5,50 euros. Jueves 30 de septiembre, Queridos camaradas.

Exposiciones

PABELLÓN DE MIXTOS DE LA CIUDADELA Exposición Solo aquello que pasa por todas las puertas, de César Barrio. Hasta el 9 de noviembre. Horario: de martes a sábados de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas.

POLVORÍN DE LA CIUDADELA Wild is the wind, exposición de Álvaro Matxinbarrena. Del 24 de septiembre al 31 de octubre. Horario: de martes a sábados de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas.

ARCHIVO REAL Y GENERAL DE NAVARRA Exposición Guerra. Vivir la violencia y los conflictos en la Navarra de 1521. Hasta el 31 de diciembre. Todos los días de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Visitas guiadas gratuitas los sábados a las 12 horas con resreva de plaza en el teléfono 848 424667.

CAPILLA BARBAZANA DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA Exposición 75º aniversario de la coranación de Santa María la Real de Pamplona. A partir del 13 de agosto, hasta el mes de octubre. Se podrán observar las coronas y mantos de la coronación, carteles de artistas navarros, diseños de obras, publicaciones y una recopilación de material audiovisual original de 1946.

CIVIVOX MILAGROSA Exposición de fotografía antigua sobre el barrio de La Milagrosa, con imágenes cedidas por el Archivo Municipal de Pamplona. Durante el mes de septiembre.

CIVIVOX CONDESTABLE Bidasoa, bida so / Bidasoa, dos mirada, exposición de pintura de Juan Carlos Pikabea. Del 6 de octubre al 4 de noviembre. Horario: de lunes a viernes de 9 a 22 horas; sábados y domingos de 9 a 14 y de 17 a 22 horas.

BIBLIOTECA DE NAVARRA (SALA DE EXPOSICIONES) Horario: de lunes a viernes de 8.30 a 20.30 y desde octubre también los sábados de 8.30 a 13.30 horas.

>Exposición Escenarios fantásticos (con el cómic inédito de Pedro Osés proyectado en la pared). Del 20 de mayo al 30 de septiembre.

>Planta 2. Exposición de folletos, calendarios, pasquines, programas, catálogos del s. XVIII hasta la actualidad. Del 23 de septiembre al 30 de noviembre.

CENTRO PLAZARA! Exposición de óleos de Álvaro Mundiñano: Auzo Zaharra Barne Barnetik. Hasta el 30 de septiembre.

SALA DE ÁMBITO CULTURAL DE EL CORTE INGLÉS Exposición de pintura Soñar colores, de Mª Ángeles Muerza. Del 17 de septiembre al 29 de octubre, de lunes a viernes de 17.30 a 21 horas.

MUSEO DE NAVARRA Horario: de martes a sábados de 9.30 a 14 y de 17 a 19 horas; domingos y festivos, de 11 a 14 horas.

-En la sala 4.2, exposición Esto que veo, aquello que fue. Del 22 de octubre al 12 de octubre de 2021.

-Exhibición de los restos más antiguos de la cultura navarra en la Sala de Prehistoria.

-Exposición permanente visitable desde el 16 de junio. Mosaicos romanos, Arqueta de Leire, el mejor románico de Europa, las pinturas murales góticas y Todo el arte es contemporáneo.

-Exposición Develáre de Celia Eslava. A partir del 19 de junio.

-Capilla: exposición Basati Salvaje Wild de Gentz del Valle. Del 13 de mayo al 13 de marzo.

SALA ANTARTIKA KULTUR CONTAINER Exposición de arte urbano dentro del Festival de cultura urbana Atrapa-2. Del 22 de septiembre al 3 de octubre. Horario: de lunes a viernes de 18.30 a 20.30 horas; sábados y domingos de 11.30 a 14 horas.

GALERÍA ORMOLÚ Obra de Carmen Amilivia. Llena de agua y luz y sus paseos por el Arga. Del 6 al 30 de septiembre. Horario: lunes a viernes: de 9 a 14; lunes a jueves de 18 a 20 horas. C/ Paulino Caballero, 42 bajo.

GALERÍA MÍCHEL MENÉNDEZ Exposición de pinturas de Momo Puente-Piazza: Surensoñando. Del 17 de septiembre al 12 de octubre. C/ San Antón, 61.

GALERÍA ARTEA2 Exposición colectiva de artistas locales. Artistas: José Luis Mayor, Pello Azketa, María Jiménez, Alfredo Murillo, Nuria Umaniza, Beatriz Menéndez, Fernando García Guembe, Adam Gustaw Kozinski. Pintura, escultura, fotografía e ilustración. Del 17 de septiembre al 16 de octubre. Horario: de martes a sábado de 10 a 13.30 horas y de lunes a viernes de 17 a 20 horas. C/ Idoia, 9 bajo (Zizur Mayor).

ESPACIOARTE APAINDU Exposición Acéphale. Cabeza de artista, de Alfredo Murillo y Patxi Aldunate. Del 10 de septiembre al 28 de octubre. Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

NUEVO CASINO PRINCIPAL Exposición de pintura de Alain Giacchi. Del 1 al 30 de septiembre. Horario: de lunes a domingo de 11 a 13.30 y de 18 a 21 horas. Plaza del Castillo 44 bis, 1º.

UNED DE TUDELA Horario de visitas: de lunes a viernes de 9.30 a 14.30 horas.

>Exposición Un mundo, 17 retos: los ODS en la India a través de la Fundación Vicente Ferrer. Colección de fotografías con la que la organización pretende sensibilizar acerca del cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Del 14 al 30 de septiembre.

MUSEO MUÑOZ SOLA DE ARTE MODERNO DE TUDELA Horario de visitas: de miércoles a viernes de 10 a 13.30 y de 17 a 20 horas; sábados de 10.30 a 13.30 y de 17 a 20 horas; domingos y festivos de 10.30 a 13.30 horas.

-Exposición permanente. Colección de pintura francesa de los siglos XIX y XX de César Muñoz Sola.

>Exposición temporal. Exposición de pintura Rafael del Real. Raíces tudelanas de Rafael del Real. A partir del 8 de julio hasta el 3 de octubre.

CASA DE CULTURA DE MURCHANTE Exposición Territorio libro, territorio libre. Del 24 de septiembre al 28 de octubre.

MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU (ESTELLA) Exposición del artista estellés Pedro Irulegui León; 25 obras fotográficas en soporte de aluminio combinadas con técnicas de creación digital. Del 17 de septiembre al 31 de octubre.

MUSEO DEL FERROCARRIL DE CASTEJÓN Exposición A mano y a mákina, de Miriam K. Desde el 23 de septiembre.

PATIO DE LA CASA DE CULTURA DE ZIZUR MAYOR Exposición de las obras presentadas al XVII certamen de pintura al aire libre. Del 15 al 30 de septiembre. Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 horas, sábados de 10 a 14 y de 17 a 21 horas, domingos y festivos de 12 a 14 horas.

CENTRO CULTURAL DE NOÁIN Exposición No es para mí este sol de Aizpea de Atxa, Oihane Mitxeo, Ainhoa Unzué y Alba de la Portilla. Del 1 al 24 de octubre. Horario: de lunes a viernes de 16 a 20 horas.

CASA DE CULTURA DE SANGÜESA (sala de exposiciones) Horario: de martes a sábado de 11.30 a 14 y de 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas.

>Exposición Carlos, Príncipe de Viana (1421-1461). Del 23 de septiembre al 12 de octubre.

>Exposición La magia del títere (30 aniversario de Colectivo Humo). Del 15 de octubre al 1 de noviembre.

CASA DE CULTURA DEL VALLE DE ARANGUREN Horario: de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 14 a 21 horas.

>Exposición Cuadernos viajeros del Colectivo Variopintas. Del 4 al 28 de octubre.

>Exposición Mujeres y ciencia, 13 nombres para cambiar el mundo. Del 1 al 20 de noviembre.

>Exposición de pintura Retrospectiva de Isabel Erro. Del 24 de noviembre al 12 de diciembre.

CASA DE CULTURA DE BURLADA Exposición de fotografía Afrotopía. Del 1 al 31 de octubre. Horario: de lunes a viernes de 17 a 21 horas.

CASA DE CULTURA DE VILLAVA Etorkizun hobea eraikitzen (Vicente Ferrer Fundazioa / Levantando un futuro mejor (Fundación Vicente Ferrer). Fotografías de Pablo Lasaosa Vidal. Del 22 de septiembre al 17 de octubre. Horario: lunes a viernes de 18 a 21 horas; domingos 3, 10 y 17 de octubre de 19 a 20 horas.

DEPÓSITOS DE AGUA DE MENDILLORRI Exposición 40 años de carteles ecologistas. A partir del 2 de octubre.

BATÁN DE VILLAVA

>Exposición En los mismos ríos. Del 11 de septiembre al 24 de ocftubre.

>Exposición Sedimental. A partir del 30 de octubre.

MOLINO DE SAN ANDRÉS DE VILLAVA Exposición Ontziak. A partir del 2 de octubre.

CASA DE CULTURA ARIZKUNENEA DE ELIZONDO Horario: lunes a viernes de 18 a 21 horas; sábados y festivos de 11.30 a 13.30 y 18 a 21 horas. Exposición Amaiur, la memoria democrática. Del 7 de agosto al 12 de octubre.

CASA DEL VÍNCULO DE PUENTE LA REINA Horario: de martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 19 horas, domingo de 11 a 14 horas.

>Exposición Acuarelas y mixtas, de Mikaela Urmeneta. Del 7 de septiembre al 3 de octubre.

>Exposición Huerta crítica. Del 8 al 30 de septiembre.

SALA DE EXPOSICIONES DE LA SCDR VALDORBA DE BARÁSOAIN Exposición de fotografías The Beat goes on, de Alicia Albiñana. Del 17 de septiembre al 17 de octubre, de miércoles a viernes de 19 a 21 horas; sábados, domingos y festivos de de 12.30 a 14.30 y de 19 a 21 horas.

SALA DE EXPOSICIONES DE LAS RUINAS DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO DE VIANA Exposición Una mirada diferente / Begirada ezberdin bat, del fotoperiodista Unai Beroiz. Del 17 al 30 de septiembre, de lunes a viernes de 18 a 20 horas; sábados y domingos de 12 a 14 horas.

PARQUE NATURAL DEL SEÑORÍO DE BERTIZ Exposición de pintura al óleo Corazón pictórico / Bihotz piktorikoa de Diana Iniesta. Hasta el 31 de octubre. Visitable en horario del parque de martes a domingo. Para más información: www.dianainiestabenedicto.es.

CASA TORRE DE DONAMARIA Exposición de escultura de Fernando Lesagibel. Hasta el 2 de octubre.

LA FÁBRICA DE GOMAS Exposición La escala de Jacob, del artista Fermín Alvira. Del 17 de septiembre hasta octubre. Viernes 1 de octubre a las 19 horas, mesa redonda En torno a la obra de Fermín Alvira, con Héctor Urra y Pedro Salaberri.

Museo Universidad de Navarra

HORARIO Horario a partir de septiembre: de martes a sábados de 12 a 15 y de 17 a 20 horas, domingos y festivos de 11 a 14 horas. Lunes cerrado. Desde el 1 de septiembre habrá visitas guiadas gratuitas de martes a viernes a las 18 horas. Los sábados y domingos serán a las 12 horas. Gratuitas con la entrada la museo. El primer domingo de cada mes la visita es dramatizada. Necesario realizar reserva antes del viernes previo a las 13 horas a través de la web (visitas dramatizadas).

EXPOSICIONES

>Exposición Pasado y presente, la memoria y su construcción de Ana Teresa Ortega (Premio Nacional de Fotografía 2020). Del 14 de abril hasta el 10 de octubre.

>Espacio Ortiz Echagüe, exposición permanente destinada a mostrar la obra fotográfica de José Ortiz Echagüe.

>Pasado y presente, la memoria y su construcción, de Ana Teresa Ortega. Hasta el 10 de octubre.

>Entorno, encuentro, exploración. Del 8 de septiembre al 3 de octubre. Invitación al público a conectar con el arte a través de la exploración de nuestro entorno más cercano. La muestra está formada por obras de 10 artistas diferentes.

Salón del Cómic

ENCUENTROS CON AUTORES, FIRMAS, CONFERENCIAS, VISITAS GUIADAS, MESAS REDONDAS

>El jueves 30 de septiembre, Antonio Altarriba mantendrá una entrevista con público y presentará la Fundación El arte de volar. El premiado guionista explicará su proceso de trabajo tomando como ejemplo páginas de obras como El ala rota, El arte de volar, Yo asesino o Yo mentiroso. A las 18.30 horas en el salón de actos de civivox Condestable.

>El viernes 1 de octubre, el club infantil de cómic de Civican presentará en la biblioteca su Catálogo de animales de cómic, un cuaderno artístico elaborado por este equipo de lectoras. En él se recoge una selección muy diversa de algunas de las bestezuelas favoritas que protagonizan sus lecturas. A las 18 horas en la biblioteca infantil de Civican. Ya las 1930 horas, el salón de actos de civivox Condestable acogerá una mesa redonda en euskera con guionistas y dibujantes de Fundación Nabarralde.

Conferencias

CICLO DE CHARLAS 'PROTAGONISTA DE TU SALUD' Jueves 30 de septiembre a las 19.30 horas en civivox Milagrosa, charla Salud vaginal a cargo del doctor Alfonso Correa Uribe (médico especialista en Ginecología y Obstetricia).

AGENDA KATAKRAK Calle Mayor, 54.

>Jueves 30 de septiembre a las 19 horas, presentación del libro Causa errante de Sebastián Taberna.

>Viernes 1 de octubre a las 19 horas, presentación del libro Lara de Altopico de Garazi Albizua.

JORNADAS 'NAVARRA 1521-2021. GUERRA, IDENTIDAD Y CONFLICTIVIDAD EN LA EUROPA RENACENTISTA' En la Casa de Cultura de Villava. Inscripciones: enviar nombre, apellidos, teléfono y email a la dirección batalladenoain@gmail.com.

>Jueves 30 de septiembre de 17.30 a 21 horas, La conquista en la memoria.

Varios

ACTIVIDADES EN GELTOKI

>Del 1 al 30 de septiembre, Zart!, exposición de páginas de la publicación colectiva Zart! del colectivo Tiza.

>Del 1 al 30 de septiembre, Siempre fuimos guerreras, exposición de ilustraciones y libros colaborativos.

ACTIVIDADES EN LA SALA DE ÁMBITO CULTURAL DE EL CORTE INGLÉS Asistencia a los actos previa inscripción en el correo ambitoculturalpamplona@elcorteingles.es.

>Jueves 30 de septiembre a las 19 horas, club de lectura. La escritora Susana Rodríguez, directora del festival Pamplona Negra, conversará con los asistentes sobre su última novela Bajo la piel.

ACTIVIDADES-TALLERES PARA MAYORES DE 65 AÑOS EN PLAZARA! Inscripciones por orden de llamada a través del 010 (948420100). Horario: jueves de 11.15 a 12.45 y viernes de 10 a 11.30 horas. Precio: 2,5 euros. Lugar: C/ Mayor, 31.

>Jueves 30 de septiembre, jueves de paseo medioambiental.

>Viernes 1 de octubre, viernes de cine: La gastronomía a través del cine.

JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO EN TUDELA Organizadas por la EPEL Tudela-Cultura en colaboración con el Museo de Tudela.

>Viernes 1 de octubre, a las 10 horas, visita al Claustro de la Catedral de Tudela; a las 18 horas, en el Salón Santa Ana. Palacio Decanal, conferencia Registro y documentación digital del patrimonio: una nueva forma de conservar y difundir el patrimonio para todos. Ponente: Aitor Vidart, gerente de Duplicarte.

Cursos

III CURSO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA 'LOS DÍAS DE LAS FORMAS Y LA MÚSICA' Organizado por el Museo de Navarra. Dirigido por Ramón Andrés, ensayista, poeta y estudioso de la música. Fechas: 1, 4,5 y 6 de octubre. Horario: de 18 a 21 horas. Lugar: Salón de actos del Museo de Navarra. Plazo de matrícula: del 14 al 27 de septiembre. Más información e inscripciones en: www.culturanavarra.es/curso-cultura-contemporanea

CURSOS Y TALLERES EN LA CASA DE CULTURA DE BARAÑÁIN Inicio: 1 de octubre. Teléfono: 948 281328 (Oficina Atención Ciudadana). Cursos: Swing; Bailes de salón; Kizomba; Danza oriental; Danzas locales; Dibujo y pintura; Fotografía digital; Costura; Taller de teatro; Plantas medicinales y preparados naturales; Guitarra flamenca.

TALLER 'VOY A HACER UN LIBRO' Jueves 14 de octubre a las 17.30 horas en la biblioteca pública de Noáin. Para niños de 8 a 12 años. Entrada libre, previa inscripción. Organiza: Editargi (Asociación de Editores de Navarra).

CURSOS 'A LA CARTA' DE LA BIBLIOTECA Mª LUISA ELÍO DE BARAÑÁIN Aún quedan plazas en los siguientes cursos: Inteligencia emocional en tiempos de crisis; Edición de videos caseros; Taller de novela. Precio: 40 euros (personas empadronadas) y 50 euros (no empadronadas). Teléfono: 948 286628. Inscripciones: presencial en la OAC (Ayuntamiento de Barañáin) de lunes a viernes de 8.30 a 14 horas.