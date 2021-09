Aluvión de críticas a Paz Padilla por sus comentarios sobre las víctimas de abusos sexuales

El cuestionamiento a las víctimas de abusos sexuales de la presentadora de Sálvame Paz Padilla ha recibido un aluvión de críticas en redes sociales al opinar sobre la conveniencia o no de que se denuncie ese delito años después por cómo puede afectar al resto de la familia.



"¿Pero si esa persona es un abuelo, un tío, un hermano...¿cómo desestructura a esa familia? Te pueden culpar porque seguramente una parte de la familia le dirá: ¿Cómo le haces eso a tu abuelo, a tu padre?", dijo la presentadora, aludiendo al testimonio de Sofía Cristo, la hija de Bárbara Rey y concursante del 'reality' 'Secret Story' que compartió su historia de abuso sexual a los 5 años la pasada noche durante la retransmisión del programa que dirige Carlos Sobera.



"Una persona, no puedo decir quién... Con 5 años sufrí abusos sexuales de esa persona pero yo no entendía qué era eso. Lo saben dos o tres amigos míos y lo sabe mi terapeuta. Nunca se lo conté a mi madre ni a mi hermano porque es una persona muy allegada a nosotros y nunca he querido contarlo" expresó Cristo, emocionada.



Padilla se disculpó tras las críticas recibidas y aseguró que nunca puso en duda que se denunciasen: "En ningún momento he dicho que no se denuncie ese tipo de delitos. Es más, me gustaría que se pudiera que todos denunciaran", recalcó la conductora de Sálvame.





Que Paz Padilla diga que si un abuso sexual se produjo en el pasado y dentro de la familia, la víctima debería callarse para no hacer más daño, es motivo sobrado como para que ninguna televisión decente vuelva a contratarla€



Quéascodetipa!!! — Protestona (@protestona1) September 15, 2021

Que dice Paz Padilla que cómo vas a denunciar una violación si la ha hecho un padre, un hermano, un abuelo... si eso desestructura la familia. ¿Es necesario que esta señora siga en televisión? — alvarovargas80 (@alvarovargas80) September 15, 2021

Dice Paz Padilla que si una agresión sexual se produce dentro de la familia, mejor que la victima no denuncie porque puede desestructurar la familia. El único que destruye la familia y a la victima es el agresor. Cuanto daño hacen este tipo de mensajes. — Maica Travesa ?????? (@Iratxotravesa) September 15, 2021

A la que había que denunciar es a Paz Padilla por decir lo que ha dicho pic.twitter.com/7rm1aUE9jo — @pilarlopez65/Carrasq..(@pilarlopez651) September 15, 2021

En la vida he denunciado nada de lo que dicen en TV a ninguna ass de protección del espectador.Por pirmera vez me planteo denunciar lo que acaba de decir Paz Padilla sobre no denunciar los abusos sexuales en entornos familiares porque destructuran la famila.Tenéis el video? — Maria Rosa Planas (@mrosabcn) September 15, 2021

Que graciosa es la chusa



Sofia Cristo fué violada por un " allegado" con 5 años, lo ha contado ahora



Paz Padilla en un programa de máxima audiencia



"Si es un familiar es mejor no decirlo para no desestructurar la familia"



"Denunciar ahora sería remover el pasado" pic.twitter.com/1dZzhh7gZT — Borde Woman (@Karmaleonic) September 15, 2021

#yoveosalvame Paz Padilla diciendo que: "Para qué denunciar abusos sexuales en la infancia" !!!!!!!! Como se puede permitir este discurso por parte de la cadena. Os merecéis que os borren de la tele — norecuerdo (@norecuerdo9) September 15, 2021

Para Paz Padilla una víctima de abusos está mejor callada, ya que si habla revive el drama y puede desestructurar su familia.



Que alguien le diga que el único culpable de destrozar algo es el violador, el abusador o el maltratador € y que ella debería callarse de una vez. — Perra Roja De Satán (@vmm7773) September 15, 2021