Milan Vader, en coma inducido tras su caída en la Itzulia

El ciclista neerlandés Milan Vader (Jumbo-Visma) se encuentra en coma inducido tras su grave caída del viernes en la quinta y penúltima etapa de la Vuelta al País Vasco, la Itzulia.



Según informa dpa, el compañero de equipo del campeón olímpico Primoz Roglic tuvo que ser sometido a una operación en el Hospital de Cruces debido a la caída sufrida a menos de 100 kilómetros para la meta de la etapa de 163,8 kilómetros entre Zamudio y Mallabia.



El corredor holandés tenía las arterias carótidas afectadas, así como fracturas en la clavícula, el omóplato y varias vértebras y un neumotórax, entre otras lesiones.





Following the reports about Milan Vader after his crash in today's stage of Itzulia Basque Country, we would like to inform you that his situation is stable. Milan is receiving very good medical care in the university medical hospital in Bilbao. An update will be shared tomorrow. pic.twitter.com/U5s0sLUenL