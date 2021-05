El Barça, a la 'Final Four' con galones (79-53)

El Barça se puso serio a tiempo para eliminar (79-53) al Zenit en el quinto partido de los 'playoffs' de la Euroliga, celebrado este martes en el Palau Blaugrana, y sellar así su pase siete años después a la 'Final Four' de Colonia, del 28 al 30 de mayo, donde se medirá en semifinales con el Armani Milán.

Los de Sarunas Jasikevicius pudieron evitarse algún sofoco de hacer este partido antes, pero lo cierto es que el Barça cumplió, más vale tarde que nunca, y ejerció su condición de favorito. El campeón de la Fase Regular arrolló a un Zenit que se vio 23 abajo en el tercer cuarto (57-34), en el tremendo golpe culé.

Pau Gasol, con un puñado de partidos tras más de dos años sin jugar pero con calidad para repartir a sus 40 años, fue líder (7 puntos, 3 rebotes, 3 robos y 4 tapones) de un Barça intenso en defensa. Los de 'Saras' fueron un equipo reconocible, no como en el pésimo cuarto encuentro, y al Zenit no le acompañó el acierto.

Los rusos, tras una serie espectacular, se desinflaron en el capítulo final. El rebote ofensivo visitante y las pérdidas fueron las taras de un Barça que aún así marcó diferencias desde el principio (21-12). El Zenit buscó a Pangos o el camino rápido del triple, sin el acierto que sí tuvo Kuric en el otro aro, y el Barça se movió bien y se sintió eufórico como Bolmaro y Gasol. El pívot soltó el brazo taponador y abrió la brecha (36-20).

A los locales les faltaba un poco de sus estrellas y Higgins se apuntó a la fiesta, a la espera de Mirotic. El Zenit, con un 2 de 12 en triples y un 38% en tiros de dos, tenía un reto mayúsculo en el Palau y la reanudación lo confirmó. Pau Gasol siguió a lo suyo, canasta en un lado y tapón en el otro, con 'Saras' dándole minutos para que el doble campeón de la NBA dejara su sello.

Cuando el catalán descansó Davies también se salió y Calathes fue quien puso la veintena (54-34). El Barça resolvió la serie con un cuarto final sin historia, donde Baron y Fridzon encontraron tarde el acierto. NO dejó de morder el cuadro catalán y Mirotic, ante las caras largas del rival, se sumó a la fiesta de volver a una 'Final Four' que no pisaba el cuadro culé desde 2014. El campeón en 2003 y 2010 se puso serio para avanzar con galones a Colonia.

Ficha técnica

: Calathes (12), Higgins (15), Abrines (-), Mirotic (7) y Davies (11) --quinteto inicial--; Kuric (11), Smits (-), Gasol (7), Oriola (-), Hanga (7), Bolmaro (7), Claver (2).

Zenit: Pangos (7), Hollins (5), Rivers (-), Thomas (7) y Black (3) --quinteto inicial--; Poythress (11), Zakharov (1), Fridzon (4), Baron (9), Khvostov (-), Zubkov (6).

Parciales: 23-14, 20-16, 14-9, 22-14.

Árbitros: Lottermoser, Latisevs y Hordov. Eliminado por faltas Black.

: Palau Blaugrana.