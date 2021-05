Nekane Terés no seguirá en el Bera Bera

pamplona – El Balonmano Bera Bera anunció ayer que la jugadora navarra Nekane Terés no seguirá en el equipo la próxima temporada. La responsable de la sección, Tati Garmendia, explicó que la pivote no seguirá como tampoco la brasileña Renata Arruda y la argentina Manu Pizzo. Nekane Terés, natural de andosilla, ha cumplido su tercera temporada en el conjunto donostiarra, con el que acaba de celebrar el título de Liga de la máxima categoría. "Cierro una etapa muy bonita de mi vida, creo que es el momento de ponerle fin. De cada sitio en el que he estado me llevo una familia, y eso es lo mejor", ha dicho la jugadora de 29 años, que cuelga las zapatillas.