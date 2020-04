El Gobierno aprueba este viernes 20.000 millones más en avales para pymes y autónomos

madrid – El Gobierno habilitará hoy en un Consejo de Ministros extraordinario una segunda línea de avales públicos, de otros 20.000 millones de euros, con el fin de garantizar la liquidez al tejido productivo ante la emergencia de la crisis del coronavirus, y que estará reservada íntegramente a pymes y autónomos.

En el Pleno del Congreso, Pedro Sánchez dijo que espera que 1,3 millones de autónomos y empresas se beneficien de esta línea de avales públicos, del máximo de 100.000 millones que anunció el Ejecutivo al inicio.

Asimismo, explicó que otras 130.000 empresas y autónomos se beneficiarán de la ampliación del límite de endeudamiento del ICO, para aumentar todas sus líneas de financiación, hasta 10.000 millones.

Si en la primera línea de avales el Gobierno decidió reservar la mitad de los 20.000 millones de euros avalados por el ICO a pymes y autónomos, en esta ocasión el Ejecutivo ha decidido dirigir el 100% de la segunda línea de avales a estos negocios, según informó la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño.

aplazar impuestos a pymes y autónomos El Gobierno parece haber rectificado su postura y estudia la posibilidad de que pymes y autónomos puedan retrasar el próximo pago de impuestos, fechado para el 20 de abril. Ese día deberían ingresar al Estado el IVA, las retenciones del IRPF de sus empleados y el pago fraccionado de personas físicas y Sociedades.

Según fuentes del Gobierno consultadas por El País apuntan que podría aplicarse a declarantes con hasta 600.000 euros de facturación anual, lo que beneficiaría a unos 3,4 millones de contribuyentes. "Seguimos estudiando alguna cuestión para que los plazos se puedan prolongar y no haya dificultades a la hora de la presentación", aseguró ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Así, la fecha podría aplazarse hasta el siguiente pago, el 20 de julio.

aviso de díaz a empresarios Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avisó a algunos empresarios de que "no tiene sentido percibir ayudas y destruir empleo" e insistió en que los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) se deben utilizar con "rigor".

Díaz incidió en que "no es el momento de despedir, sino de aguantar y el Estado es un pilar clave, que hará todo lo que esté en su mano para ayudar a que empresas y trabajadores aguanten. No vamos a tolerar que una minoría irresponsable aproveche la pandemia para frustrar nuestros esfuerzos, haciendo gala de un comportamiento socialmente inaceptable. Sé que me dirijo a pocos, a bien pocos, pero a esos pocos les quiero trasladar un mensaje contundente: no es el momento de despedir".

Además pidió utilizar con "rigor" los ERTE que conllevan una exención de cotizaciones empresariales y que casi permiten a las empresas "hibernar para volver sin pesos que arrastrar". Avanzó que a 8 de abril se han comunicado 450.296 ERTE y recordó que los trabajadores afectados no son parados al seguir cotizando.

el dato

Ayudas al alquiler. El Congreso aprobó ayer el decreto ley que recoge el plan de ayudas económicas que presentaron los vicepresidentes Pablo Iglesias y Nadia Calviño y que busca la movilización de recursos públicos por más de 900 millones de euros, principalmente dirigidos a créditos y ayudas al alquiler.

la frase

yolanda díaz "no tiene sentido recibir ayudas y destruir empleo"

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, insistió en que "no es el momento de despedir, sino de aguantar" y en que los ERTE se tienen que utilizar con "rigor".