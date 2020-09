Los padres con hijos contagiados de covid podrán pedir la baja laboral

pamplona – El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consideró ayer en una entrevista en la SER que "la vuelta al cole de los niños es segura" y, aunque reconoce que "el riesgo cero no existe", considera que "los niños van a estar más seguros en los centros educativos que en otras partes" y que "lo que tenemos que evitar es el riesgo a la exclusión social por no volver al colegio". Sobre la posibilidad de que los progenitores puedan solicitar una baja o medidas de flexibilización laboral para cuidar a sus hijos, si es que resultan contagiados, Sánchez afirmó que éstos "pueden acogerse a bajas por eventualidad y, según el decreto 8/20 del programa Me Cuida, que está vigente hasta el 22 de septiembre, los padres pueden flexibilizar su jornada laboral hasta un 100%".

Por su parte la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aclaró posteriormente que los padres que han de cuidar a sus hijos en cuarentena sólo tendrán derecho a una baja laboral retribuida sin son convivientes.

En el caso de que sea un menor y dé negativo en la PCR pero tenga que hacer unos días de cuarentena, la portavoz del Ejecutivo indicó que los padres serían los cuidadores del que hace la cuarentena y no del enfermo.

En todo caso, recordó que el Ministerio de Trabajo puso en marcha el programa Me Cuida, que permite que los trabajadores tengan derecho a una flexibilidad de la jornada laboral, incluso, del cien por cien, "y que permita acompasar esa necesidad de cuidados a esa situación de flexibilidad laboral".

Este plan, que se aprobó al inicio de la pandemia ante el cierre de colegios, permite a los trabajadores adaptar o reducir su jornada laboral para el cuidado de personas a su cargo (hasta segundo grado), siendo posible una reducción del 100% de la jornada (en ese caso sin sueldo), sin que puedan ser sancionados o despedidos por ello.

Por otro lado, si una persona es positiva en covid-19, el criterio facultativo es que los convivientes más inmediatos se mantengan en cuarentena. "Los padres de los niños positivos sin duda son convivientes directos e inmediatos y, por tanto, tendrán derecho a la baja laboral retribuida", aclaró.

La ministra detalló que si un niño u otro miembro de la familia es positivo existe la obligación de realizar la cuarentena todos los convivientes directos y eso "obligatoriamente se tiene que acompañar de la baja laboral que permita la ausencia del trabajo" para evitar otros contagios.

en corto

Ley de teletrabajo. El Gobierno remitirá un nuevo documento de la Ley de teletrabajo a los representantes sindicales y empresariales que recogerá algunas de las propuestas presentadas ayer en la mesa de negociación. El Ejecutivo ha accedido a, como pedía la patronal, aumentar el porcentaje por el que se entiende qué es teletrabajo: las relaciones laborales que se desarrollen a distancia con carácter regular, entendiéndose por regular cuando, en un plazo de referencia de tres meses, un mínimo del 20% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato, sea prestado bajo esta modalidad.

620.000

Trabajadores en ERTE. Unos 620.000 trabajadores siguen en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), con un ritmo de salida de unos 5.000 al día. El dato contrasta con los 3,38 millones que llegaron a estar afectados en el pico más alto de abril.