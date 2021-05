Desarrollo Rural y Medio Ambiente modificará de inicio la Autorización Ambiental Integrada de la macrogranja de Caparroso

La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, ha anunciado que su departamento va a modificar de inicio la Autorización Ambiental Integrada de la macrogranja de Caparroso para que se adecue la realidad actual. Así lo considera el Servicio de Economía Circular y Cambio Climático.

Esta autorización es una resolución necesaria para que una empresa realice su actividad de acuerdo al cumplimiento de una serie de parámetros que eviten perjudicar el medio ambiente.

QUÉ ASPECTOS VAN A REVISARSE



El departamento va a revisar "la gestión de las aguas residuales y de los estiércoles en la explotación de ganado vacuno, el régimen de funcionamiento de los digestores y la instalación de producción de electricidad a partir del biogás producido en la planta de biometanización, las características del digestato obtenido en dicha planta y el plan de producción y gestión de estiércoles y digestato que establece las condiciones de su valorización mediante su uso agrícola como fertilizantes".

La consejera Itziar Gómez ha comparecido en la mañana del martes en comisión parlamentaria a petición de EH Bildu para informar sobre la Autorización Ambiental Integrada a la macrogranja de Caparroso, tanto a las instalaciones que acogen el ganado de vacuno de leche como la planta de biometanización de residuos.

Esta macroexplotación suma más de 6.000 reses, y tiene permiso para superar las 7.000, después de que el Gobierno de Navarra tuviera que acatar un dictamen judicial.

Gómez ha reiterado que Desarrollo Rural y Medio Ambiente insiste en "blindar el territorio frente al modelo de explotación de las macrogranjas por el grave impacto socioeconómico que genera, así como las consecuencias medioambientales y de sanidad animal que provoca".

TRES VÍAS DE ACTUACIÓN



Y para ello el departamento trabaja en tres vías: en modificar la ley de sanidad animal para limitar el tamaño de explotaciones y distancias mínimas; continuar con inspecciones y sanciones ante conductas que perjudiquen el medio ambiente; y establecer varias condiciones a la macrogranja de Valle de Odieta para que el departamento haya concedido la ampliación tal como exige la sentencia del TSJN.

Gómez ha recordado el esfuerzo de Navarra en esta materia, ya que "en este momento no hay ninguna regulación estatal, ni ninguna directiva europea que regule la limitación del tamaño de las vaquerías".





EH BILDU: "HA LLEGADO EL MOMENTO DE LIMITAR LAS CABEZAS DE GANADO"



El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha compartido las vías de trabajo del Gobierno de Navarra en esta materia y ha valorado que se inicie de oficio una modificación de la autorización ambiental, recoge Europa Press.

"Ha llegado la hora de limitar lo máximo posible las cabezas de ganado y, sin tener ánimo de desobediencia de ninguna sentencia judicial, hay elementos e instrumentos jurídicos que permitirían al departamento limitar que se consolide, por encima de la voluntad de este Parlamento y por encima de las decisiones que se hayan adoptado, una instalación en Navarra de 7.200 cabezas de ganado", ha dicho.

NAVARRA SUMA: "¿EL TAMAÑO ES LA ÚNICA VARIABLE COMO BIENESTAR ANIMAL?"



Navarra Suma, Miguel Bujanda ha afirmado que le resultó "extraño" que el Gobierno foral no recurriera la decisión del TSJN, pese a que tenía posibilidad de hacerlo. "No se puede cargar la responsabilidad en una resolución judicial, manifestarse en contra, pero luego no utilizar el cauce legal establecido", ha dicho.

Por otro lado, se ha preguntado si "el tamaño es la única variable como bienestar animal". "Si no es la única variable, no hay que cargar todas las tintas en el tamaño", ha planteado.

La consejera Itziar Gómez le ha respondido que el tamaño no es el único factor a tener en cuenta para el bienestar animal, sino que también hay otros que se valoran.

PSN: "DEFENDEMOS LA EXPLOTACIÓN FAMILIAR"



El portavoz del PSN, Javier Lecumberri, ha señalado que la posición general de su partido es de "un modelo de explotación familiar que da cohesión al territorio, que nos lleva a una diferenciación en Navarra por la calidad más que por la cantidad" y ha afirmado que "lo importante es regular bien regulado el tamaño, no solo desde el punto de vista puramente numérico, sino de las condiciones que tiene que cumplir para garantizar que el trabajo que se realiza no sea lesivo para el entorno".

GEROA BAI: "ESTE ES EL CAMINO A SEGUIR"



El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha defendido el decreto foral aprobado la pasada legislatura para poner límites a las explotaciones ganaderas y ha valorado el trabajo que está emprendiendo el departamento, por ejemplo con la modificación de la autorización ambiental a la granja de Caparroso o los cambios legislativos que está impulsando. "Es el camino en el que vamos a acompañar al Gobierno para dar respuesta a los objetivos políticos que se marcaron desde la legislatura pasada", ha indicado.

PODEMOS: "HAY QUE SER EXIGENTES"



La portavoz de Podemos, Ainhoa Aznárez, ha afirmado que "es evidente que estamos ante una macrovaquería con fuerte impacto socioeconómico, medioambiental y en el bienestar animal" y ha planteado que hay que "ser exquisitos y exigentes con los condicionantes y con las inspecciones, y con las sanciones cuando se pueda dañar el medio ambiente".

"Nuestra máxima es seguir regulando el tamaño máximo de explotaciones y la distancia mínima", ha asegurado.

I-E: "SI HAY QUE TRAGARSE ESTA INSTALACIÓN, TENEMOS UN PROBLEMA"



Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha manifestado que pese a "los intentos que se han hecho desde hace años, en particular la legislatura pasada, nos encontramos con la posibilidad de tener esa macrogranja en Caparroso con un número de cabezas que va a suponer la mayor granja de Europa".

Ha afirmado que esto tendría "consecuencias negativas medioambientales para el entorno cercano, para el bienestar animal y para las explotaciones familiares". De Simón se ha mostrado de acuerdo con las iniciativas anunciadas por la consejera, pero ha afirmado que "si nos tenemos que tragar esta instalación tenemos un problema muy importante".