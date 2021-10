En la muga de Navarra con Gipuzkoa

Estamos en Arano, el único pueblo de Navarra desde donde se puede ver el mar Cantábrico. Esta localidad es considerado el pueblo más aislado de todo Navarra y para ser exactos, Goizueta, el pueblo más cercano, se encuentra a 14 kilómetros. Además, no es que sea un pueblo con muchos habitantes, en la actualidad rondan los 100, pero lo que no cabe ningún tipo de duda es que tiene una especie de magia que atrapa.

Como decimos el pueblo más cercano de Arano, situado en la zona noroccidental de Pamplona, es Goizueta, al que perteneció hasta 1630 cuando el rey Felipe IV le concedió la gracia de separarse de los goizuetarras y erigirse en villa independiente a cambio de 700 ducados. En cuanto a su nombre existen varias teorías pero quizá la más acertada es la que dijo el lingüista vasco Koldo Mitxelena. Para él nombre de Arano viene de 'Aran', que en euskera significa valle, y no, que de algún modo era la forma de agregarle un diminutivo, ya que según él Arano significa pequeño valle. Por otro lado el que fuera político navarro, Pascual Madoz, aseguró que el nombre de Arano provenía de la expresión en euskera 'Hara noa', que significa allá voy.

Arano es un pueblo que con los años ha vivido una evolución enorme para ser como es hoy en día pero no queremos engañar a nadie, ya que en esta localidad no vamos a encontrarnos con todas las facilidades de las que podemos disponer en una ciudad. Para ser exactos y gracias al testimonio de dos de sus residentes, Ignacio Egurza y Pino Lejina, protagonistas también de este número de IN, podemos saber que el panadero se acerca a diario a Arano, mientras que el carnicero, pescatero o el frutero van una vez por semana. En este sentido, en el caso de querer hacer una compra puntual hay que trasladarse a uno de los pueblos de alrededor y como hemos dicho anteriormente el más cercano es Goizueta. Eso sí, en contraposición Arano dispone de una tranquilidad que la gran ciudad no es capaz de dar.

Por otro lado, los más pequeños de esta localidad que hace muga con Gipuzkoa y Navarra tienen que trasladarse a Goizueta a estudiar. Para ello, diariamente les recoge un autobús pequeño o también pueden ir en coche en un trayecto como máximo de 15 minutos. Que la educación la hagan en un lugar donde no residen hace que los niños a medida que crecen sientan la necesidad de querer ir a ese pueblo a estar con su koadrila hasta más tarde con la clara consecuencia de que tanto el aita o la ama tiene que ir a recogerlos en coche. El trayecto de día no es sencillo pero tampoco es complicado, aunque que no esté iluminado dificulta la circulación de noche. Aun así, los residentes aseguran que no tienen problema, ya que conocen la carretera a las mil maravillas.



famosa fábrica de cerveza

En lo que a la industria de Arano se refiere hay que destacar que en el año 1982 se trasladó de Donostia a esta localidad de Navarra el famoso fabricante de cervezas donostiarra 'Cervezas León', que entre otras marcas fabricaba las marcas de cerveza de Keler o El León, que más adelante fue adquirida por Cruzcampo y esta a su vez pasó por diferentes grupos empresariales, como Guinness y Heineken. La planta que estaba situado en unos terrenos cedidos por Arano se cerró en 2008 después de 25 años de actividad.

La presencia de la fábrica fue muy buena para el pueblo, ya que mucho de los que trabajaban en ella vivían en Arano. Cuando se cerró todo esto cambió. Algunos de los trabajadores que se quedaron sin trabajo se prejubilaron, otros se trasladaron con la fábrica a su nuevo destino en Sevilla, mientras que otros se vieron en la obligación de buscar otro trabajo en el que ganarse la vida. En la actualidad, la empresa tiene actividad, es una aserrería, pero nada tiene que ver con la vida que le dio al pueblo que estuviera el importante fabricante de cervezas donostiarra allí. Nada ha vuelto a ser igual.