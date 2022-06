La Familia Urrestilla Etxezarreta: "Después de hacer importantes cordilleras ahora disfrutamos por los montes de Gipuzkoa"

Naia Urrestilla Etxezarreta nos recibe en su casa en Azpeitia y nos presenta a sus aitas, Joanes Urrestilla y Olatz Etxezarreta, a su amiga Jare Aranbarri Aramendi y a su perro Lur. Le gusta mucho el monte, las canciones de Izaro y la serie 'Stranger Things'. Está aprendiendo a tocar el violín y de mayor quiere ser profesora de euskera

La familia Urrestilla Etxezarreta vive en Azpeitia rodeada de verdes montes. Y es precisamente ese bello paisaje el que les acompaña también en su tiempo libre. Así nos lo confirma Joanes Urrestilla, ganador de nuestro concurso semanal, que lleva participando desde el primer número. "Soy muy persistente y participo todas las semanas", señala. "Ya pensábamos que no llegabas porque igual te habías perdido", me dice Naia, su hija, nada más entrar por la puerta. "Es que está como loca por hacer la entrevista, tanto que ha venido también Jare (Aranbarri Aramendi), una amiguita suya", indica su ama Olatz Etxezarreta mientras sostiene en brazos a Lur, un pequeño chihuahua de cuatro meses que nos acompañará muy silencioso durante toda la entrevista.

Naia y Jare tienen once años y van a la ikastola Karmelo Etxegarai. Son como uña y carne y se divierten mucho haciendo planes juntas. Este verano irán a distinto 'udaleku', pero están intentando convencer a sus aitas para visitar el parque de Cabárceno. Sus divertidas ocurrencias llenan de risas la entrevista, eclipsando por momentos al ganador de esta semana, su aita Joanes Urrestilla, un apasionado de la montaña que trabaja como carpintero en Lan Mobel, y su ama, Olatz Etxezarreta, administrativa y amante de la música.





Naia y Jare son como uña y carne. Fotos: Aida M. Pereda

Enhorabuena por el premio, Joanes, dicen que quien la sigue, la consigue.

–Joanes: Así es. Ha costado, pero al final ha merecido la pena la constancia...

Además del autodefinido de la revista, ¿qué os gusta hacer en vuestro tiempo libre?

–Naia: Nos gusta mucho ir al monte. Vamos con el club de montaña de Azpeitia, Lagun Onak. Al mes salimos una o dos veces.

–Joanes: Antes íbamos por nuestra cuenta, pero como los niños piden estar con más niños también, nos unimos a Lagun Onak. Yo empecé en esta asociación cuando tenía la edad de Naia más o menos. Y lo típico, hasta los 15 años muy bien, pero luego no te gusta que te controlen, así que empecé a ir por mi cuenta.

¿En solitario?

–Joanes: No. Con el aita de Jare, Pedro Aranbarri, que es íntimo amigo mío. Con él he escalado en todo el mundo, pero ahora ya hacemos poco. Nos hicimos Pirineos y escalamos los Alpes, luego los Andes y después l Himalaya. Pero hace unos diez años o así que empezamos a descender y ahora disfrutamos igual por aquí cerca, en los montes de Gipuzkoa.

Tal vez Naia y Jare sigan vuestros pasos...

–Joanes: Quién sabe... Por el momento a todas las salidas que hay nos apuntamos. Y si en el futuro va a salir algún himalayista también tiene que pasar por asociaciones como Lagun Onak, así que me parece que hay que ensalzar la labor altruista que hace el club.

(El club de montaña de Azpeitia acaba de cumplir 75 años de historia)

¿Y cuál recuerdas como tu mejor experiencia?

–Joanes:De lo que más a gusto me he quedado ha sido cuando hace unos años cayó en mis manos un libro que se titula 'Montes de Gipuzkoa' (que nos enseña Olatz), donde vienen 143 cumbres. Empecé a mirarlo y pensé que tenía que hacerlas todas. Con los cálculos dije hacerlas en un año estaría bien y en dos tampoco estaría mal. Pero igual que con el autodefinido... Empecé a hacerlas y claro, te das cuenta de que vas, vas, hasta que las acabé antes de un año. Los últimas fueron dos montes al lado del Aitzgorri y recuerdo que ese día, ya en la Fonda de Urbia, un señor mayor me preguntó si podía ojear mi libro. Y al empezar a pasar las páginas vio que en toda estaba escrita la fecha en la que había subido. Al ver que eran todas seguidas, del mismo año, me preguntó: ¿No me digas que has hecho todos estos montes este año? Y le dije: "Pues sí y los dos últimos los he hecho hoy y me he 'quedao' más ancho que Juanito con sus 14. Igual igual", risas. Se quedó muy sorprendido pero yo creo que no tiene tanto mérito. Es cuestión de ponerse. No es dificultad, es insistencia (sonríe).

(¿Conoces Gipuzkoa desde las alturas? Repasamos sus cumbres más emblemáticas)

-¿Y cuál es tu monte gipuzkoano favorito?

–Joanes:La zona del Aitzgorri es lo que más me gusta. Éste que tenemos aquí, el Izarraitz, que es el monte nuestro, también me gusta.

–Naia:Yo también he ido al Aitzgorri.

–Joanes:Sí, es verdad. Dormimos en la cima y todo.

–Naia:Con mi amiga Nahikari Campos.

–Joanes:Para ellas fue un puntazo. Hay un refugio y una ermita. Como el refugio estaba lleno dormimos en la ermita.

–Olatz:Sí, pasamos una buena noche allí.

¿Y qué más cosas os gusta hacer en vuestro tiempo libre?

–Naia:A ti, ama, también te gusta pasear.

–Olatz:Sí, paseo todas las mañanas tres cuartos de hora. Recorro el 'bidegorri' hasta la mitad de ida y después vuelta. En total me hago seis kilómetros.

–Naia: ¡Y la música!

–Joanes:Sí, la música nos gusta a todos.

–Naia: Antes, mi ama tocaba el acordeón, pero ya no.

–Olatz:Lo tocaba porque era lo que que gustaba en mi familia, pero a mí me gustaba el piano en realidad. Ahora ya no toco. Lo saqué en la pandemia, pero luego lo volví a guardar (sonríe).

–Joanes:Bueno, es que en la pandemia sacamos todos de todo (risas). Pero la música sí le gusta y por eso se lo está inculcando a nuestra hija y Naia toca el violín. Aunque hay días que no le gusta tanto...

–Naia:Pero yo no puedo vivir sin música.

–Joanes: Pero con el violín ya sabes la lucha que tienes...

–Olatz:No todos los días le apetece. Si le pones tres días seguidos a tocar el violín no quiere. Le gusta cuando a ella le sale tocar. Pero cuando tienes que preparar la partitura pues igual no tienes ganas pero tienes que hacerlo.

¿Es muy difícil el violín, no?

–Naia:No tanto... Voy a clase a Juan de Antxieta Musika Eskola. Estoy en tercer curso de violín.





Olatz riega las flores mientras Naia y Jare acarician a Lur y Joanes lee el periódico.

(Si quieres aprender violín)

–Olatz:Empezó con 4 añitos con la música. Y Jare también...

–Jare:Sí, pero ya no sigo estudiando.

–Joanes:Es que tienen que estudiar mucho y pasan muchas horas con el solfeo.

Claro, es que el solfeo es muy importante. Hay que aprender a leer las partituras...

–Jare:No, en el pandero no...

–Todos:(risas)

¿Dejaste entonces el piano porque te parecía muy difícil?

–Jare:No, me cansaba. Es que no tocaba en casa... Tenía el piano pero de adorno un poco. Mi hermana mayor, que se llama Nora, hace percusión y ha empezado ahora a tocarlo.

–Joanes:Y eso que su abuela era muy buena pianista. Mari Ros Segurola.

–Jare:Era profesora en la Escuela de Música.

–Joanes:Naia quiere tocar como Ara Malikian... Han ido a verle tocar y les impresionó mucho.

–Naia:Y también me gustan cantantes como Izaro.

–Joanes:Estuvimos viéndola en Donosti hace poco.

(Sumérgete en las canciones de esta cantautora de Mallabia)

¿Coincidís en gustos musicales?

–Jare:Bueno... a veces...

–Naia:También me gusta Aitana y Queen.

¡Vaya mezcla!

–Joanes:Y reguetón...

–Naia:Un poco...

–Joanes: ¿Un poco? ¡Pues pones más que un poco! (Risas)

–Naia:A mi madre le encanta Bruce Springsteen.

–Olatz:Sí, le fui a ver con Joanes en Donosti y en Bilbao.

–Joanes:Y fuimos a ver a los Rolling también. El primer concierto que vimos juntos, de hecho, fue uno de los Rolling en Madrid.

–Olatz:También fuimos a verles otra vez que vinieron a Donosti.

–Joanes:Sí, que luego a mí me iban a operar del menisco y tuve que ir medio cojo allí.

Eso sí que es pasión por el rock...

-Olatz: (Risas) Pasión por los viejetes, porque están ya...

¿Y no os hubiese gustado ir a verles ahora que acaban de cantar en Madrid?

–Joanes:Sí, pero era un miércoles... Aunque ya hubiese ido ¿eh? Estuve mirando entradas, pero siendo entre semana iba a ser difícil conseguir un permiso en el trabajo...

(Joanes coge un álbum para enseñarnos su colección de entradas de conciertos)

–Joanes:Aquí está la entrada de los Rolling. 4.000 pesetas.

Tiene un diseño muy bonito.

–Joanes:Es que antes tenían otra gracia... no como ahora que son una fotocopia. Yo, igual que Naia, tenía también mucho popurrí musical... Me gustaba mucho Pink Floyd. También Dire Straits, Scorpions, Peter Gabriel, Metallica... Y el que estaba bien era el Doctor Music Festival.

Fuimos los tres primeros años y era una pasada. Mi primer gran concierto sería éste... (dice señalando una entrada del concierto que organizó Amnistía Internacional en Barcelona, en el Camp Nou, el 10 de septiembre de 1988). ¡Cuando era un chavalillo yo! 90.000 personas estuvimos. Con Bruce Springsteen y la E Street Band, Sting, Peter Gabriel, Tracy Chapman, Youssou N'Dour y El último de la fila como artista invitado.

¿Tú también fuiste, Olatz?

–Olatz: No. Yo tenía 16 y no me dejó mi madre...

–Joanes: ¿Con el novio a Barcelona? Hoy sí. Ahora los padres salen de casa a cenar para dejarles el piso a los hijos, pero entonces no (risas).

¿Tú también eres de festivales, Olatz?

–Olatz: Sí, Joanes y yo compartimos esa afición.

–Naia:A mí me gustaría ir de festival también cuando sea mayor.

¿Y ya habéis pensado a dónde queréis ir estas vacaciones?

–Joanes: Aún estamos negociándolo (risas).

–Naia: El verano pasado fuimos a Menorca. Hice una amiga italiana, Corinna, que nos dijo que iba allí todos los veranos porque tenían una casa allí.

–Joanes: ¡Suerte que tenían!

¿Y a dónde te gustaría ir?

–Naia: A mí a China.

–Joanes: Sí. Está aprendiendo chino también.

¿El chino es muy difícil no?

–Naia: Sí, un poco sí, pero lo llevo bien.

–Olatz: Estudia chino en el Instituto Chino de Gipuzkoa, en Donostia.

¿Vosotros también estudiáis chino?

–Olatz: ¡Qué va!

–Naia: Es que yo nací en China.

–Joanes: Fue ella la que nos dijo que quería estudiar chino, así que la animamos a que lo estudiase.

(Si tienes intención de aprender chino, te contamos los trucos para aprender lo básico en tiempo récord)





Naia y Jare confiesan que les gusta más comer que cocinar.

–Naia: Me gustaría ir a conocer la zona sur, a Guangzhou.

–Joanes: Cuando Olatz y yo estuvimos allí lo que más me llamó la atención es que en otras partes del mundo ves la riqueza en una zona y lo que no conviene que se vea en otro sitio, pero en China alucinaba con eso, porque podías ver un Ferrari último modelo y al lado un señor con la bici y cuarenta juncos enganchados en ella, pero los dos se respetaban. Ni uno se amilanaba ni el otro se apartaba. Simplemente convivían.

–Olatz: Vimos también la contaminación, la bruma esa que no te dejaba ver el sol. Pero nos gustaría volver con Naia y disfrutar del viaje juntos.

(Visitamos el sur de China)

–Naia: También me gustaría ir a París porque hace tres años, antes de la pandemia, estábamos planeando el viaje pero no pudimos ir al final por el coronavirus, que apareció aquí y...

–Joanes: ...Nos fastidió el viaje, pero suerte tuvimos que pudimos cancelar y recuperamos todo porque hubo gente que no pudo.

–Olatz: París lo tenemos pendiente.

–Joanes: Sí. ¡Siempre nos quedará París!

–Naia: Y a Inglaterra también me gustaría ir. A Londres.

Te gustan las ciudades con mucha gente entonces...

–Naia: ¡Sí! ¡Ciudades grandes!

¿A dónde iréis de viaje de fin de curso?

–Naia: ¡Yo quiero ir a Cabárceno!

–Jare: Es que yo le conté que fuimos con el colegio y ella quiere ir ahora, pero estamos negociándolo con nuestros aitas.

–Naia: Sí (risas).

¿Os gustan mucho los animales?

–Naia: Sí. Tenemos a Lur, nuestro perro. Quería tener perro así que convencí a mi ama y luego fue mi ama quien convenció a mi aita para tenerlo. Lur tiene cuatro meses sólo y es sobrino de Urki, que es el perro que teníamos antes. Le atropelló un coche y nos dio mucha pena perderle. Y en el caserío tenemos más perros, gatos... Tengo un gato, Roukey, que es como un tigre, pero ahora no me hace caso. Beltza sí se acerca y le gusta que le masajee la cabecita. Gallinas... Bueno, las gallinas se las comió un zorro. También tenemos cabras y me gusta mucho cuando en invierno empiezan a tener cabritos. Son muy monos. A uno le puse de nombre New Year porque justo nació el 1 de enero.

¿Y sabéis qué queréis ser cuando seáis mayores? ¿O todavía no?

–Jare: Yo sí.

–Naia: Y yo también.

–Jare: Yo antes quería ser actriz, pero ahora quiero estudiar Derecho.

¡Menudo cambio!

–Jare: Tengo buena memoria para estudiar y me gusta mucho el teatro.

–Olatz: ¿Y tú, Naia?

–Joanes: ¡Eso! ¿Hoy qué toca? Porque ya te hemos escuchado 40 profesiones diferentes (risas).

–Naia: De pequeña quería ser veterinaria. Luego cambié a dentista.

–Jare: ¡Bufff, qué asco!

–Joanes: Y profesora, médico...

–Naia: Ahora quiero ser profesora de euskera y cantante también me gustaría ser porque me gusta mucho cantar.

¿Canta bien entonces?

–Joanes: Bastante bien. Su madre dice que muy muy bien.

–Olatz: Hombre pero yo soy fan número uno de Naia en todo (risas).

¿Quieres cantar como Izaro?

–Naia: Me gustan mucho sus canciones pero yo quiero cantar las mías y no copiar a nadie.

–Joanes: Tú eres tú e Izaro es Izaro.

¿Y cuál es tu actriz favorita, Jare?

–Jare: Yo tengo un papel que me he creado y todas las noches lo interpreto y voy continuando la historia. Igual de mayor la hago.

¿Ah, sí? ¿Y quién eres?

–Jare: Soy Klara, con 'K'. Una chica que tiene los mismos años que yo pero vive en Los Ángeles porque a mí me encanta esa ciudad y quiero ir allí.

¿Es la vida que a ti te gustaría tener?

–Jare: No, no, porque le pasan muchas cosas. ¡La han raptado ya cinco veces! Mi padre es el jefe de Amazon. Es súper millonario.

–Joanes: ¡Has elegido bien! (risas)

–Jare: Y mi madre es de Málaga. Se conocieron en México. Tengo cinco hermanos, pero aún estoy decidiendo sus nombres... todos empiezan por la letra 'K'. Se me dan muy bien los idiomas. Sé euskera porque cuando me secuestran me traen aquí a Euskadi y paso aquí diez años. También sé chino, inglés, español, francés, japonés también, mexicano también...

–Naia: ¿Y ruso?

–Jare: Sí, ruso también.

–Naia: ¿Y ucraniano?

–Jare: No, ucraniano no. Argentino sí.

–Naia: ¿Y catalán?

–Jare: Uhmmm, catalán... (Naia duda un poco antes de responder). ¡Bueno, catalán también!

Bueno, no hace falta que nos des más detalles para que no conozcamos toda la historia. Cuando vayas a estrenarla avísanos, ¿eh?

–Jare: Vale, sí, sí, ¡por supuesto!

–Todos: (Risas).

¿Tú conocías esta historia, Naia?

–Naia: ¡No, qué va!

–Jare: Sois los primeros en saberlo. Cuando estrene la serie, porque en una película tal vez no pueda entrar todo, ya os invitaré. Ya llevo tres o cuatro años pensando la historia...

–Naia: ¿Sí? Es bastante larga entonces...

–Jare: ¡Sí! Mucho...

¿Y leer? ¿Os gusta?

–Jare: A mí me encanta leer.

Para tener tanta imaginación hay que leer, sí...

–Jare: Tengo mucha imaginación.

–Naia: Yo también tengo imaginación pero me gusta más escribir, pero si empiezo a escribir una historia no acabo de escribirla...

Bueno, pues entonces podéis escribir juntas la historia de Jare.

–Las dos: ¡Sí!

–Naia: ¡Tú escribes y yo te ayudo! Y puedo hacer los dibujos también...

–Jare: Sí, porque yo no que me salen muy mal (risas).

¿Y qué libro nos recomendáis vosotros?

–Joanes: La serie de libros 'Cienfuegos', de Alberto Vázquez-Figueroa, un escritor que dice que más que escritor se considera cuentacuentos porque pretende que desde la primera página hasta la última enganche. El último libro que me he leído ha sido 'Miñan', de Amets Arzallus, que es muy duro porque cuenta la desgracia de la inmigración. También recomiendo también 'Jerusalén, santa y cautiva', del periodista Mikel Ayestaran.

¿Y vosotras qué nos recomendáis?

–Naia: A mí me encanta la serie de 'Stranger Things' porque pasan cosas extrañas.

–Olatz: Le pedí a Naia que no la vea porque es terrorífica, pero dice que no le da miedo. Me da mucho más miedo a mí (risas).

(Todos los detalles de sus recomendaciones literarias y su serie favorita)

–Jare: Yo estoy viendo 'El barco', pero mi serie favorita es 'El internado' porque pasan un montón de cosas. Y de dibujos 'Shin Chan'.

–Joanes: Y a Naia también le encanta 'Doraemon', que puede verla mil veces. Jare ya no porque es mayor.

–Olatz: No hay edad para esas cosas. La otra noche estuve yo saltando en la cama elástica (risas), así que fíjate...

–Naia: Sí, a la una de la madrugada porque eran fiestas en el barrio de Sanjuandegi.

–Joanes: Como hace dos años que no hay fiestas están ahora revolucionadas.

–Naia: Estuvimos en los autos de choque...

–Jare: ¡Y en el canguro!

–Olatz Tienen un montón de ganas de celebrar las fiestas grandes, las de San Ignacio, a finales de julio.

–Naia: ¡Demasiadas ganas!

–Jare: Yo estaré de udaleku en la isla de Zuhatza, en Arrazua-Ubarrundia, Álava. Haremos surf y otras actividades.

–Olatz: Yo también pero más tarde. Iré a IriSarri Land, en Igantzi, Navarra.

–Naia: Creo que inventaron esas cosas para que los padres puedan ir a trabajar y nosotros podamos estar de vacaciones (sonríe).

(De 'udaleku' este verano)

¿Y cocinar, qué tal se os da?

–Jare: Comer sí, pero cocinar no.

–Naia: Según qué...

–Joanes: Sí. Apetito bueno, pero cocinar no... Los perretxikos es nuestro plato favorito.

–Naia: Uno de nuestra clase quiere ir a MasterChef...

–Jare: A mí no me cogerían (risas).

¿Quién cocina mejor, Naia, aita o ama?

–Naia: Uhmmm...

–Joanes: ¡Ama!

–Naia: ¡Los dos!

–Olatz: ¡Y las amamas!

–Naia: Sí, están muy ricos los 'tuppers' de Lourdes y Rosarito.

¿Cuál es tu comida preferida?

–Naia: Me gustan los macarrones con chorizo y queso, el pollo al horno con patatas fritas y los callos que hace aita con sopa de pan, pero sin picante como le echa él.

–Jare: ¿Callos? ¡Qué asco!

