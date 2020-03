Enrique Maya reconoce la posibilidad de aplazar las fiestas de San Fermín

pamplona – Hace una semana el alcalde de Pamplona, Enrique Maya (Navarra Suma), no veía "descartable ni muchísimo menos" celebrar los Sanfermines en fecha. Apuntaba a posibles medidas especiales de higiene o de aforo en función de la evolución del virus, pero el mensaje oficial que trasladaban desde el Ayuntamiento era que la suspensión no estaba encima de la mesa. Claro que entonces Pedro Sánchez no había prorrogado dos semanas más el estado de alarma.

Ayer Maya, preguntado sobre San Fermín y sus fechas, ya reconocía abiertamente la posibilidad de un aplazamiento: "quiero lanzar un mensaje a toda la ciudadanía. Habrá San Fermín, vamos a ver cuándo. Trabajamos para que San Fermín se celebre, vamos a ver si en esa fecha u otra", manifestó en una rueda de prensa a puerta cerrada en la que respondió a las preguntas que le trasladaron los medios. "Lo estamos pasando tan mal y respondiendo a lo inmediato que cuesta pensar en algo tan lejos".

Obviamente, la prioridad es otra y la salud de la población manda sobre cualquier fiesta, pero el primer edil aludió de la importancia de San Fermín "por lo atractivo y lo que significa económicamente para hostelería, comercio... yo no sé cómo van a estar las cosas para Sanfermines. Se ha visto cómo se han pospuesto algunas fiestas. No sé cómo va a estar Pamplona en disposición de poder tirar el chupinazo el 6 de julio. Nosotros trabajamos para que sea así". Por último, a propósito de las fiestas de la ciudad, reconoció que son "un sueño que tenemos todos" porque su celebración supondría "que todo esto ha acabado. Vamos a intentar que sean esa fecha. Se sigue trabajando desde el conjunto de áreas para que sea así, vamos a ver si podemos mantener la fecha o tiene que ser otra, pero trabajamos para que los Sanfermines se celebren".

"pamplona va a progresar" En rueda de prensa el alcalde destacó que el Consistorio "está respondiendo con nota a esta situación realmente desconocida" por el coronavirus y "estamos tomando decisiones muy complejas y lo estamos haciendo con rapidez y sensatez". "Tenemos una gran incertidumbre, no sé cuánto va a durar esto, no soy especialista en virus, pero sí sé que en el momento en el que esto acabe Pamplona va a ser una ciudad preparada para salir adelante de la situación en la que nos encontramos". Maya quiso dar las gracias a los ciudadanos por su "madurez y comportamiento ejemplar" en estos primeros días de estado de alarma y también expresó su agradecimiento a todos los trabajadores del sector sanitario y sociosanitario, policías o servicios de limpieza que están poniendo "todo de su parte". Según señaló, 22 policías municipales en este momento están casa con síntomas de coronavirus.

"Sé que las personas que habitáis Pamplona estáis a la altura, estáis respondiendo con matrícula de honor a este imprescindible confinamiento en nuestras casas que la situación exige", apuntó. Según señaló, "Pamplona va a salir de esta crisis, Pamplona va a progresar y Pamplona no va a hundirse". "Cuando este maldito virus ya nos deje en paz aparecerá esa Pamplona que ahora no tenemos la fortuna de disfrutar pero que sigue ahí. Pamplona va a progresar porque tenemos medios y energía para hacerlo", aseveró, para destacar que la ciudad "dispone de unos medios humanos envidiables y de un tejido económico y social de primer nivel como se está demostrando en este momento especialmente difícil". Igualmente, el alcalde puso en valor que "tenemos una administración municipal preparada para afrontar los cambios que se nos vienen encima" y agradeció el trabajo con todos los grupos municipales para "colaborar en solucionar esta situación". "Está habiendo una gran sintonía entre los grupos municipales y desde esta sintonía estamos de acuerdo en dar respuesta a problemas muy inmediatos de los ciudadanos sobre la preocupación que tiene sobre sus negocios, los impuestos o las tasas", subrayó.

prudencia en los grupos A propósito de la suspensión de los Sanfermines, "no queremos cortinas de humo, la prioridad ahora mismo es afrontar la crisis sanitaria que tenemos tan grave", concretó la edil de EH Bildu en el Consistorio, Maider Beloki. "Nadie está pensando en los Sanfermines en este momento", detalló. La portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Maite Esporrín, también consideró que "está claro que ahora lo importante es lo importante. Tenemos que estar centrados en esta alerta sanitaria, y todo tiene que estar al albur de esta realidad". Partiendo de esa premisa, sí reconoció que "a la vista de lo que está pasando, que a día de hoy soy más pesimista sobre que San Fermín se pueda celebrar en su fecha. Ojalá me equivoque. En cualquier caso, tenemos que ser prudentes y ver cómo evoluciona todo esto", finalizó.

Por último, Javier Leoz (Geroa Bai) pensaba ayer "exactamente lo mismo que la semana pasada. Faltan más de tres meses, y tenemos que trabajar pensando que San Fermín se va a celebrar con total normalidad una vez superado este problema. Se van a celebrar cuando se tienen que celebrar", dijo. Sí barajó la posibilidad de que sean unos Sanfermines "distintos, con una previsión de menos afluencia de público".

"la prioridad es la salud" También se pronunció sobre esta posibilidad, también a pregunta de los medios, el portavoz del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez. "La prioridad es preservar la salud pública", dijo, y aseguró que el Gobierno trabaja para que "podamos celebrar muchas fiestas más en el futuro y cuantos más ciudadanos las puedan seguir celebrando, mejor". A Remírez le preguntaron sobre la posibilidad de que se retrase el calendario del resto de fiestas navarras, "una cuestión para la que queda tiempo hasta julio, y los meses de agosto y septiembre, cuando son la mayoría de las festividades de Navarra", dijo.

Remírez aseguró que "estamos trabajando desde el Gobierno de Navarra y seguro que desde el Ayuntamiento de Pamplona y el conjunto de instituciones públicas para que podamos celebrar muchas fiestas más en el futuro y cuantos más ciudadanos las puedan seguir celebrando, mejor". "Es una cuestión que iremos viendo, tenemos que preservar la salud pública, tenemos que luchar contra el virus, y se irá valorando cuando llegue el momento, pero la prioridad es esa, preservar la salud pública y seguir celebrando fiestas en el futuro cuanto más ciudadanos mejor. Creo que es una cuestión que será ampliamente entendida por el conjunto de la ciudadanía".

en breve

Comité de crisis. Todos los días por la mañana se reúne el Comité de Coordinación y Prevención creado en el Ayuntamiento para gestionar esta crisis sanitaria del coronavirus. Lo preside el alcalde, y lo conforman las tres tenientes de Alcalde, el concejal de Seguridad Ciudadana, el Gerente municipal, el director de la Asesoría Jurídica, el director del Área de Alcaldía y la directora de Comunicación. Se encarga de hacer el seguimiento de las medidas puestas en marcha y de decidir aquellas actuaciones que se vayan a ir implementando en el futuro.

Junta de Portavoces. También a diario se celebra una Junta de Portavoces para conocer y valorar la información aportada desde el citado comité.