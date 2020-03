Un concierto desde casa, el reto musical de la Banda de Artajona

artajona – Cada viernes la banda municipal de Artajona tiene una cita con la música, un ensayo ineludible, un encuentro con las canciones de su repertorio. Una reunión que desde hace dos semanas se ha visto truncada, suspendida tras decretarse el estado de alarma, y relegada a un espacio de añoranza para sus músicos. Pero la banda no se ha dado por vencida y ha querido continuar con sus ensayos desde casa –cada uno en la suya- y conectados a través de una misma canción.

El grupo artajonés se propuso el reto de ensayar desde sus hogares, cada uno tocando su instrumento y grabándose en vídeo para después montar una pieza conjunta que ya se ha convertido en un éxito en Youtube, donde ya cuenta con casi 4.000 visitas. "Tenemos ensayo y esta pandemia no va a hacer que no ensayemos así que esta semana, y lo que quede, la banda de Artajona ensaya en casa", comienza el vídeo en el que 50 miembros de la agrupación musical interpretan el Pasodoble 11, una adaptación de la canción de los gaiteros de Artajona hecha por Ricardo Oficialdegui, director de la banda. La iniciativa comenzó como un reto propuesto por su director y acogido por el conjunto musical. "Como no nos podemos juntar para hacer música y ensayar, pensé que esta era una forma de que cada uno siga practicando con su instrumento y creando música", revela Ricardo Oficialdegui, impulsor de este proyecto que nació después de que viera en las redes sociales la multitud de iniciativas que allí surgían. Él se encargó de enviar las partituras a los músicos, mandarles la canción y, cuando tuvo el material grabado, editar el vídeo. El Pasodoble 11 es una canción "muy conocida por los vecinos del pueblo" por ser la composición que acompaña a la corporación municipal en sus actos oficiales "sobre todo en los que ocurren durante las fiestas patronales", y que acompaña al grupo desde hace 24 años, cuando se inauguró la banda municipal.

terapia musical "Desde el principio la propuesta tuvo una buena aceptación", confiesa Maider Ganuza, saxofonista desde hace 15 años en la banda y una de las participantes del reto artajonés. "Necesitamos distracciones para sobrellevar el día a día en casa y ésta es una de ellas, además de ser una manera de no perder la tradición del ensayo", sostiene Ganuza, al tiempo que reconoce que en un primer momento "cogí el saxofón para ensayar por mi cuenta y al final me animé a grabar". Porque para Maider Ganuza esta iniciativa es también "una manera de animar al pueblo y darse a conocer como banda municipal fuera de la comarca".

Entre los participantes se reconoce una idea común, la de utilizar la música y los ensayos a través de internet como una "terapia para los días de confinamiento". Adriana Iriarte, trompetista, es consciente del poder que tiene la música para aliviar presión durante estos días y por eso la utiliza como un medio "para que las horas pasen mejor". "En mi profesión –fisioterapeuta- utilizo la música como uno de los instrumentos en los tratamientos porque a nivel cerebral ayuda a liberar hormonas y eso beneficia a nivel psicológico", apunta Iriarte. "A mí la pandemia me ha cogido fuera del pueblo y el reto de la banda se ha convertido en una manera de estar más cerca de él", relata Fermín Armendáriz.

próximo reto La siguiente iniciativa no solo incluirá a los músicos de Artajona, también a todos los vecinos. "El nuevo reto consistirá en que los músicos se graben tocando y los vecinos cantando la Aurora de la Virgen, una canción que se sabe todo el pueblo", detalla Oficialdegui, quien invita a todos a unirse al reto que "animará al pueblo entero".

