Silbidos 'on line' que llegan desde Navarra a medio mundo

Pamplona – Dice que tiene los pulmones cansados porque la mascarilla le afecta. Para él su capacidad pulmonar es tan importante como sus labios o su lengua a la hora de sacar el sonido. Es lo que tiene ser silbador, y, más ahora, en época de covid. "He probado a ensayar con mascarilla; puedo aguantar un poco, pero tus pulmones no trabajan bien y la mascarilla amortigua el sonido y vuelves a respirar el aire que acabas de exhalar". Reconoce que "unos minutos puedo, pero nunca es una interpretación en condiciones". Por eso, "estoy deseando que esto pase, mis pulmones están sufriendo mucho con las mascarillas, pero es lo que nos toca hacer".

José Julio Apesteguía, artista silbador profesional, es uno de los pamploneses más internacionales, no en vano ha participado en muchos mundiales y siempre termina en los primeros puestos. Estos días se la juega de nuevo en el Global Whistling Championship 2020. La pandemia suspendió el oficial, que se iba a celebrar de forma presencial en Japón, y un grupo de silbadores creó este Campeonato del Mundo Online de Silbadores. "Nos hemos presentado 131 personas de 23 países diferentes", y "de esos los jueces seleccionaron 25 para la final". José Julio es uno de ellos y está esperanzado.

Los silbadores tuvieron que grabar sus interpretaciones –él lo hizo con la ayuda de su mano derecha Miguel Santamaría– en vídeo, "sin cortes, en una sola toma y sin manipulación de efectos de vídeo ni sonido", lo que José Julio agradece, aunque para él la belleza de su trabajo se puede captar mejor en un directo. Para este campeonato on line, Apesteguía ha elegido un mix de estilos. Arranca con una pieza de la película Cinema Paradiso, del genio Ennio Morricone "con tendencia al agudo", y da paso luego a otra "más rápida y con más efectos de silbido", como Diamonds are a girl's best friend, el mítico tema que popularizó Marilyn. El resultado en menos de cuatro minutos es espectacular.

¿cómo apoyarlo? En su página web www.josejulio.es se puede ver su vídeo y votar por él hasta las 12 de la noche de este jueves, día 27, ya que el 20% de la puntuación final es el voto popular por internet. Por eso apela a la colaboración de sus paisanos. "Confío en que guste y el público se anime a votarme". Eso seguro.