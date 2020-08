Alerta en Leitza por el incremento de positivos por covid-19

El Ayuntamiento de Leitza ha difundido una nota para informar a la población de que los casos de coronavirus han aumentado estos días en la localidad, a tenor de resultados positivos de las pruebas PCR realizadas en el Centro de Salud. La mayoría se han detectado en ocio, entre amigos y en el entorno familiar. "El protocolo correspondiente está en marcha y los rastreadores están trabajando en el seguimiento de la expansión del virus", se hace saber.

Asimismo, se pide a los vecinos y vecinas que tengan síntomas de la enfermedad o hayan tenido un contacto estrecho con personas contagiadas, que se queden en sus casas y llamen al Centro de Salud para hacer los test, preferiblemente por la mañana. Si el centro esté cerrado, se debe llamar al teléfono 948 29 02 90 del Servicio de Consejo sanitario. En el caso de gravedad se debe llamar al 112.

"El virus y la enfermedad no han desaparecido. Por ello, es necesario seguir extremando las medidas de higiene y de autoprotección cotidiana como una práctica esencial para la prevención de su expansión", señala el alcalde, Mikel Zabaleta. "Los próximos días sabremos el número total de contagiados, ya que están realizando las PCR estos días", apunta. "De todas formas, por ahora estamos hablando de una cifra que no multiplica en ningún caso los 18 casos que se han registrado hasta la fecha".

Zabaleta también avanza que hoy mismo se pondrá en contacto con el Director de Salud Pública del Gobierno de Navarra para conocer los resultados y las indicaciones que haya que seguir, en su caso. "Por ahora, según los datos que disponemos, no creo que se pueda hablar de brote. Y esperamos que continuemos así", destaca, al tiempo que señala que no parece que provenga de las no fiestas, los San Tibur-tzioak, que tenían que haberse celebrado entre el 8 y el 15 de agosto.

SÍNTOMAS

En la nota se recuerda que los principales síntomas de la covid-19 son fiebre, tos, dificultad para respirar, pérdida de olfato y gusto, dolor muscular y dolor de garganta y que el contacto de riesgo es cuando se está con una persona positiva durante más de 15 minutos sin mascarilla y a menos de dos metros, en los últimos 14 días. Es decir, si se cumple el doble criterio clínico y epidemiológico fijado en los protocolos.