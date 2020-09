Una escultura para el Privilegio de la Unión

Pamplona – En 1988 Jesús Alberto Eslava creó La unión de los burgos, una escultura de hierro patinado que representa la fusión de los burgos de San Cernin, San Nicolás y Navarrería. La obra vio la luz en 2015 cuando fue expuesta durante un mes en la Ciudadela junto a otros trabajos del artista, pero "desde entonces está guardada y seguirá almacenada hasta que alguien quiera exhibirla", expresó Jesús Alberto.

Con motivo de la conmemoración del Privilegio de la Unión, al escultor le haría ilusión que el próximo 8 de septiembre se expusiera su obra en el zaguán del Ayuntamiento. "Es un trabajo genuino que podría rememorar perfectamente el tratado. Igual que ponen un belén en Navidades, podrían exhibir la escultura para ese día y después retirarla", destacó el artista. Aunque, de igual manera, confiesa que no le importaría cederla para alguna exposición permanente, pero preferiría que fuera en un lugar cerrado donde no se estropease, "a no ser que alguien quisiera correr con los riesgos de las posibles roturas o deterioros y exponerla por ejemplo, en una plaza", apuntó Jesús Alberto.

La unión de los tres burgos es un tema de suma importancia para el escultor, tanto que quiso representarlo de manera física. "La hice a raíz de la remodelación de la plaza de los Burgos, pensando en que ahí sería un bonito lugar para colocarla, ya que es donde se juntan los tres", subrayó el autor. Su idea inicial fue que tuviera un tamaño grande, "como de cuatro metros, pero cuando vi cómo quedó la plaza con la escalera me di cuenta de que no habría cabido. Se habría comido media plaza y no habría tenido sentido", destacó Jesús Alberto.

Actualmente, La unión de los burgos se encuentra en una bajera de San Juan que el artista, con una trayectoria de más de 40 años, ocupa como estudio. Para él la escultura es un hobby que se ha acabado convirtiendo en un oficio.