Nueva zona de compostaje en el Camping Urrobi

AURIZBERRI/ESPINAL – La Mancomunidad Bidausi ha instalado recientemente una zona de compostaje en el camping Urrobi de Aurizberri. Se trata de la colocación de tres compostadoras de una dimensión de un metro cúbico cada una que responde a la necesidad de avanzar en la separación de la materia orgánica.

Siendo la segunda instalación de este tipo que emplaza la Mancomunidad, fue inaugurada por el presidente Ángel Mari Loperena y el técnico Ion Retegi el pasado 12 de septiembre ante la presencia de varios clientes fijos del camping. De momento, ya se han apuntado a esta iniciativa 28 clientes de larga estancia. "Agradecemos tremendamente el apoyo y el interés por parte de la dirección del Camping Urrobi para hacer posible esta nueva instalación y animamos a todas las personas a separar su materia orgánica de la manera que sea", afirmó el presidente de Bidausi Ángel Mari Loperena.

ventajas La separación de materia orgánica tiene múltiples beneficios por varios motivos. En primer lugar, con esta medida se avanza en los objetivos del Plan de Residuos de Navarra 2017-2027, que pretende que en 2020 el 75% de la población pueda separar su materia orgánica y que se capte el 50% de la materia orgánica generada. Por otro lado, conviene por el aspecto económico, ya que si la materia orgánica acaba en el contenedor verde, hay que transportarla hasta Tudela, donde se aplica el canon al vertido y hay que pagar por cada tonelada que acabe en el vertedero. Además hay que mencionar que quien realiza compostaje disfruta de un descuento en la tasa de basuras de las viviendas.

Por último –pero no menos importante–, separar la materia orgánica para obtener compost ayuda al medio ambiente porque la materia orgánica enterrada en los vertederos emite gases de efecto invernadero, mientras que la materia orgánica compostada, aplicada en la tierra, absorbe gases y contribuye a mejorar nuestro planeta. "En Bidausi, el compostaje doméstico alcanza un 24% de las viviendas, pero a veces el compostaje comunitario se adecúa mejor a las necesidades de gente que no tiene huerta, que tiene su segunda vivienda en la mancomunidad, que no tiene sitio para ponerse una compostadora€ Por eso estamos en contacto con varios Ayuntamientos y Concejos para estudiar colocar más áreas de compostaje comunitario", añadió el técnico de la Mancomunidad, Ion Retegi.