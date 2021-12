Estella-Lizarra revoluciona la llegada de Olentzero y Mari Domingi

Tras las peticiones del pasado 18 en Larraiza, Olentzero y Mari Domingi visitaron el viernes las calle de Estella-Lizarra y lo hicieron como habían prometido: recorriendo el barrio monumental. Un día importante para la fiesta ya que recuperó buena parte del casco viejo y algunos rincones por los que nunca habían transcurrido sus desfiles que este año han cumplido 50 años, según recordaba el otro día el cronista local, Domingo Llauró.

La llegada desde la Cruz de los Castillos contó con el recibimiento de los grupos de danzas a lo largo de la calle la Rúa donde también les esperaba la Banda de Estella, distintos grupos de gaiteros y txistularis. Desde la Plaza de San Martín y a la sombra del Palacio de los Reyes de Navarra arrancó el desfile cruzando el puente del Azucarero con el acompañamiento en las aceras de cientos de personas que esperaban saludar a Olentzero y Mari Domingi, que ocuparon carrozas separadas, en el recorrido que atravesó el Paseo de la Inmaculada y subió a la plaza de Santiago por la cuesta de Entrañas. Desde allí siguió la comitiva hacia la plaza de San Juan para finalizar el recorrido en la plaza de la Coronación y Lizarra Ikastola, cuna de esta celebración navideña en Estella.

Desde la organización se destacó la importancia de haber seguido adelante con los actos. "Hemos tomado esta decisión pensando en la importancia que un día como hoy tiene en la vida de los txikis y sobre todo al ser un acto al aire libre" aseguró Guillermo Moratinos.

Entre los componentes de la organización se encontraba también el alcalde de Estella-Lizarra Koldo Leoz, quien aplaudió la valentía de la comisión del Olentzero para seguir adelante con la programación aunque hubieran tenido que modificar algunos puntos. Leoz habló de las críticas recibidas por la celebración de una comida de jóvenes en el frontón Lizarra, un encuentro que contaba con 200 participantes pero que finalmente se redujo a la mitad. "Yo les he transmitido mi recomendación de que no se celebre pero desde alcaldía no tiene potestad para prohibir un acto organizado por un colectivo. Tendrían que ser ellos quienes lo suspendan si lo consideran", aseguró.

Por otra parte la fiesta de Olentzero transcurrió con normalidad y con mucho acompañamiento durante todo el recorrido. Una tarde en la que colaboraron grupos y colectivos como Padre Hilario Olazarán Txistulariak, Scherzo Musika Eskola, Fanfarre Alkaburua, Lizarrako Trikitilariak, Banda Estella/Lizarra, Gaiteros de Estella – Lizarrako Gaiteroak, Gaiteros Deierri, Coral Ereintza Abesbatza, Larraiza Dantza Taldea, Grupo de Danzas Virgen del Puy y San Andrés, Ibai Ega Dantza Taldea y Lizarra Ikastolako Zanpantzarrak.