Pello Etxebeste toma la batuta de Rosa Mary Sánchez en la Banda Recreo de Elizondo

El 28 de julio suele ser un día especial en Elizondo. Normalmente, el último día de las fiestas de Santiago se celebra el zikiro jate, una comida popular donde se reúnen más de 500 personas.

Este miércoles no hubo tal jolgorio, y no hubo fiesta, como los días anteriores, pero sí que fue un día especial. Dentro de los actos culturales organizados por el pueblo de Elizondo, se celebró el concierto de la Banda Recreo de Elizondo. Se trata de un concierto que reúne a mucha gente, y el de ayer también fue así, pero no era uno más, el de ayer era diferente, un concierto para cerrar un ciclo de la banda, y a su vez, abrir otro nuevo.

Rosa Mary Sánchez Echenique, directora de la Banda Recreo de Elizondo dejó la batuta tras más de 16 años dirigiendo la banda, un grupo musical del que forma parte desde que en 1980 Juanito Eraso lo hiciera revivir. Durante más de 20 años participó en ella tocando la flauta travesera, hasta que el año 2005, aparcó la flauta y cogió la batuta para dirigirlo. Según relata, estos últimos quince años han sido "muy enriquecedores", tanto personalmente como colectivamente, porque ha aprendido mucho, y ha visto crecer y mejorar la banda. Tras más de tres lustros ha sentido que es hora de dejar paso a gente nueva, porque ha cumplido un ciclo. Lejos de retirarse, Rosa Mari volverá a coger la flauta travesera para seguir tocando y aprendiendo, teniendo presente la frase que tantas veces ha repetido a los componentes de la banda, "todos somos necesarios y ninguno es imprescindible", una frase que dice mucho en pocas palabras.

Mucha gente quiso acompañar a Rosa Mary y a la banda en un día especial por el adiós de Sánchez como directora, pero también especial para el nuevo director, Pello Etxebeste Zayas. Lesakarra de nacimiento, de madre elizondarra, lleva varios años afincado en Elizondo, con su familia. Tiene experiencia de la Banda de Lesaka, y recoge el testigo de Rosa Mary Sánchez con ilusión y muchas ganas, sintiendo la responsabilidad de relevar a toda una referente, pero con ganas de aportar y ayudar a la banda a seguir creciendo. Al final del concierto recibió la batuta de manos de Rosa Mary, y dirigió a la banda en la última obra del concierto.

CONCIERTO El esperado concierto no defraudó. Los alrededor de 50 participantes de la banda se compenetraron a la perfección en todo momento, y además hubo invitados como la Presidenta de Bandas de Navarra, Isabel González, que vino desde Alemania, o como Juan Carlos Moreira, que fue director de la banda entre 1997 y 2005. No quiso perderse un concierto tan especial, y fue ovacionado tanto por la banda como por el público.

En un concierto tan especial tampoco faltaron las sorpresas, como un pequeño reconocimiento a los miembros de la banda que llevan 25 años en ella. Borja Nagore, Juan Antonio Aguerrea y Hasier Azurmendi. También reconocieron el gran trabajo de Juan Carlos Moreira y su amigo Juan Carlos, ambos de Irún, que llevan 25 años colaborando con la banda.

Tampoco se olvidaron de los más veteranos. La propia Rosa Mary Sánchez, Falo Díaz, Patxi Villarejo y Jaime Viguria comenzaron en la banda en 1980, cuando Juanito Eraso reactivó la Banda. Los cuatro veteranos llevan más de 40 años siendo parte de la gran familia de la banda, y siguen con la misma ilusión y as mismas ganas de tocar, de disfrutar, y también de ayudar a las nuevas generaciones.

Rosa Mary, en su despedida como directora, recibió varios ramos de flores y un cuadro de manos del pueblo de Elizondo, de la banda, y la Coral de Elizondo, además de recibir el cariño del público a través de una gran ovación.