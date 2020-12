El cierre definitivo del vertedero de Góngora será en junio de 2024

Ya tiene fecha límite, y es definitiva. El cierre del vertedero de Góngora se llevará a cabo el próximo 30 de junio de 2024 aunque ya antes, desde el 1 de enero de 2023, no se producirá ningún vertido en las instalaciones. Así lo recoge el convenio que han suscrito hoy los representantes municipales del Valle de Aranguren, en sesión plenaria y con la abstención de Navarra Suma (EH Bildu, PSN y Candidatura Popular han votado a favor), y que deberá refrendar mañana la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Tal y como recoge el texto, el proyecto de clausura-sellado se realizará en el año 2022 de forma consensuada con el Ayuntamiento de Aranguren y será ejecutado en la medida en que se produzca el cese de la actividad del vertedero, vinculada también a la creación del futuro Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona proyectado en Imárcoain.

Ya el pasado mes de septiembre la Comisión Permanente de la Mancomunidad dio luz verde –con el voto en contra de Navarra Suma y el apoyo de EH Bildu– a la renovación de un acuerdo que se firmó hace 12 años, en 2008, y que fijaba la fecha de cierre y clausura de las instalaciones en 2023. Ahora ese convenio se prorroga y establece, además, una fecha límite y una decisión que se mantendrá aunque la futura planta de tratamiento de residuos no se haya creado todavía.

"No se trata de un capricho de la Mancomunidad ni del Ayuntamiento de Aranguren. Se trata de facilitar, a través del entendimiento, que podamos buscar una solución consensuada a todo este problema medioambiental", ha explicado el alcalde del Valle de Aranguren, Manolo Romero (CPVA), que reivindica el cumplimiento de la legalidad medioambiental. "Las instalaciones se clausuran porque así lo exigen la normativa europea y el Gobierno de Navarra, que ya ha abierto varios expedientes sancionadores por verter en Góngora. Por ley, no se puede depositar absolutamente nada sin tratar y un máximo del 20% de los residuos una vez tratados. En el año 2035 solo se podría verter un 10% de la materia tratada en una planta", ha indicado.

Por eso para él lo fundamental de esta decisión "es que la Mancomunidad asume que Góngora se clausura. El cierre estaba vinculado a una solución, a la creación de la futura planta de tratamiento de residuos, que todavía no es una realidad. Está en marcha pero la fecha límite establecida el 30 de junio de 2024 está por encima de que se haya creado o no, ya que desde entonces en Góngora no se podrá verter nada".

A pesar de ello, el convenio sí recoge ese doble objetivo de implementar un nuevo Centro Ambiental "que cumpla y pueda cumplir a futuro" la normativa en materia de gestión de residuos y que, con ello, "contribuya a la protección del medio ambiente y de la salud", además del cierre del vertedero del centro de tratamiento de residuos urbanos de Góngora, que comenzó a funcionar en 1992. "La Mancomunidad está trabajando de forma intensa para que se deje de verter, para que se cumpla la ley. Todos los grupos, excepto Navarra Suma, coincidimos en que esta es la vía y la solución", valora Romero.





Centro de formación



El acuerdo suscrito establece, además, que se mantendrá la vigilancia y control del vertedero en la fase posterior al cierre durante como mínimo 30 años desde la clausura de la última celda de vertido. También que la planta de selección de envases-materiales y la planta de tratamiento de madera en Góngora podrán utilizarse hasta la puesta en funcionamiento del nuevo Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona, y que una vez que éste se ponga en marcha las instalaciones podrán ser utilizadas para la realización de trabajos de investigación, formación, así como otros auxiliares de gestión de residuos que se consideren necesarios y complementarios a otras infraestructuras.

"Es importante también que no se derriben las naves existentes y que, de mutuo acuerdo con el Ayuntamiento del valle, puedan albergar un centro de formación e investigación, puede que a través de la Universidad, sobre nuevos métodos de tratamiento de residuos como experiencias piloto, aprovechando la infraestructura existente para un futuro", ha indicado el alcalde.