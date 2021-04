Termina el plazo del Defensor del Pueblo sin convocar el consejo del mayor en Barañáin

Este 8 de abril se han cumplido dos meses desde que el Defensor del Pueblo dictara una resolución en la que sugería al Ayuntamiento de Barañáin la convocatoria del Consejo Sectorial de las Personas Mayores del pueblo, una reclamación que el colectivo ha demandado en reiteradas ocasiones y que llevó a la Asociación de Mayores Larrain, miembro de pleno derecho del citado Consejo, a recurrir a esta entidad después de que incluso en el pleno diferentes grupos municipales se hicieran eco de esta petición.

Tal y como han denunciado en un comunicado, el Ayuntamiento con la Alcaldesa María Lecumberri (Navarra Suma) a la cabeza, "sigue sin convocar dicho Consejo. La excusa que todo lo justifica es la situación originada por la covid. Pero mientras, con las medidas socio-sanitarias aplicables, los plenos se celebran, las comisiones internas siguen funcionando, el Patronato de la Escuela de Música, la Junta de la Sociedad Lagunak y la Junta del Auditorio se siguen convocando, sin aparentes dificultade. Y si, pese al virus, el Ayuntamiento viene funcionando con relativa normalidad€ ¿Por qué no se puede convocar el Consejo de las Personas Mayores?", se preguntan.

Solo se les ocurre una explicación: "No tienen ningún interés en conocer la opinión de las personas mayores sobre aquellas cuestiones que nos afectan directamente. Recientemente se ha aprobado en el pleno, a través de una modificación presupuestaria, la inversión de una importante cantidad de dinero para rehabilitar un local municipal destinado a un futuro Centro de Día. Pero nada sabemos sobre el mismo, ni el proyecto urbanístico ni el carácter público o privado en la gestión. Sorprende que aquellas posibles personas usuarias del mismo no puedan opinar al respecto en los marcos aprobados al efecto por el propio Ayuntamiento, como es el mencionado Consejo", denuncian.

El colectivo de personas mayores ya salió a la calle para manifestarse y exigir un centro de día "público y de calidad", una vieja demanda que parece no llegar nunca€ como la celebración de un consejo en el que podrían resolver sus dudas, conseguir información y obtener respuestas sobre éste y sobre otros temas que les preocupan.

"Transcurridos los dos meses de plazo, la no aceptación de esa resolución del Defensor del Pueblo, el equipo de Gobierno es conocedor de las consecuencias que ello conlleva: en el informe anual que el Defensor del Pueblo presenta al Parlamento de Navarra, el Ayuntamiento de Barañáin figurará como una Administración marcada "porque no ha adoptado una actitud favorable cuando era posible", recuerdan.