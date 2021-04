Barañáin da luz verde a sus presupuestos, de 15,4 millones

El Ayuntamiento de Barañáin ha dado luz verde este jueves por la mañana a sus presupuestos, que venían siendo prorrogados desde 2019, gracias al pacto que el equipo de Gobierno de Navarra Suma suscribió con el PSN hace unas semanas. Han votado en contra EH Bildu y Podemos, que han pedido retirar el punto del orden del día en busca del "consenso total" y tras criticar que las enmiendas y propuestas de ambos grupos ni siquiera han sido debatidas ni escuchadas. Las cuentas han salido adelante con 13 votos a favor, 6 en contra y dos abstenciones (Geroa Bai).

Tal y como ha señalado Oihaneder Indakoetxea (EH Bildu), "han pasado dos años del inicio de legislatura y llevamos dos años demandando que se haga un debate sosegado y profundo del presupuesto, precisamente porque estamos en pandemia y con presupuestos prorrogados. Ha cambiado mucho la coyuntura del pueblo y no hemos tenido ocasión de formular nuestras propuestas, no se han podido debatir aunque hemos demandado en reiteradas ocasiones el calendario de debate pero no hemos recibido respuesta", ha lamentado.

Después de dos años, valora, "querer aprobar unos presupuestos en un mes y medio adolece de querer llevar todo esto demasiado deprisa sin llegar a consensos. Podemos llegar a acuerdos del cien por cien. No estamos en contra de las propuestas que se puedan reflejar en un presupuesto siempre y cuando se debatan y se hablen. Teniendo en cuenta el debate que no se ha dado, las prisas con las que se han llevado, que en la escuela de música no se han aprobado los presupuestos y nos parece una condición indispensable, proponemos que se retire este punto de debate del pleno de abril, que vuelva a comisión, que se llegue a un acuerdo en la escuela de música y luego se traigan las propuestas", ha dicho.

La propuesta no ha salido adelante, a pesar de contar con el apoyo de Podemos desde donde también han presentado una enmienda (que tampoco ha sido aprobada), tras señalar que "somos de los últimos ayuntamientos de la comarca en aprobarlos, no me gustaría acostumbrarme a ese tarde y mal. El equipo de Gobierno trajo el 23 de febrero primer borrador, enviamos una propuesta de posibles enmiendas a todos los grupos porque entendimos que era posible consensuar y aunar esfuerzos para llegar a acuerdos. Solo obtuvimos respuesta por parte de EH Bildu", ha criticado Txuma Huarte. Ha recriminado al PSN que "hay vías diferentes para aprobar los presupuestos pero no cabe duda de que ha elegido su socio prioritario, Navarra Suma, para lo que supuestamente sería un presupuesto o una legislatura, ya lo iremos viendo". Tanto Podemos como EH Bildu han criticado haberse enterado de ese acuerdo "por la prensa", un pacto que ha sido negociado "al margen de las comisiones", y Huarte ha censurado también que no se le haya respondido a las propuestas que enviaron a los presupuestos, "aunque fuera un simple 'no' habría sido pertinente".

La alcaldesa, María Lecumberri (Navarra Suma), ha expuesto los puntos fuertes de los presupuestos, en los que "se han querido reflejar las necesidades que el momento actual nos está marcando". Con un montante de 15.404.050 euros, se han incrementado las cifras en Servicios sociales (un 23,79% más, 1.193.000 euros); ayudas a emergencia social (162.000 euros); alimentos a la tercera edad (la partida asciende a 50.000); Formación, empleo y comercio (ha aumentado en 246.850 euros, incluidas partidas de subvenciones covid como las campañas de bonos y subvenciones a propietarios de hostelería y comercio) o 20.000 euros para retomar la oficina de atención al consumidor. El área de atención ciudadana ha aumentado un 26% para proyectos como la elaboración de un plan de emergencias y la colocación de cámaras de seguridad para la protección de personas y circulación. La partida de Comunicación, publicidad y propaganda suma 52.000 euros con aportaciones socialistas para la realización de campañas de sensibilización de educación responsable de animales de compañía o alimentación saludable, entre otras.

Sin presupuestos en la escuela de música

Ha aumentado la subvención a la escuela de música y Lagunak en 30.000 euros para que hagan frente a las compras de material y a la merma de ingresos producidos por el covid. El presupuesto del Servicio Municipal Lagunak para el ejercicio 2021 asciende a un total de 1.946.559,00 €, y disminuye un 1,46% respecto al ejercicio 2020. El presentado por la Escuela de Música para el ejercicio 2021 asciende a 985.000 €, lo que supone un incremento del 2,28%, aunque tal y como han censurado desde EH Bildu y Podemos se trata de unas cuentas que no han sido aprobadas por el patronato. "Es una forma de gobernar que no debería darse", ha valorado Indakoetxea, que asume que es "una decisión política. Marcas cómo quieres gobernar: dejando de lado un organismo autónomo que debe decidir cómo quiere gestionar sus presupuestos. A pesar de toda la estabilidad que le quieras dar", le ha dicho a Lecumberri.

Desde el PSN Mari Jose Anaut ha señalado que desde el inicio de la pandemia "nos pusimos a disposición de la gestión y el buen funcionamiento de este Ayuntamiento para ser eficaces, proactivos y comprometidos con nuestro pueblo. Y eso es lo que hemos hecho apoyando a un Consistorio que lo necesitaba. Hemos hecho propuestas e iniciativas rechazando lo que considerábamos que tenía que ser rechazado, pero con una actitud cooperativa", ha reiterado, señalando que "no existe ningún acuerdo, existen una serie de enmiendas que han sido aceptadas y vienen a mantener un Estado del Bienestar para todos y por eso hemos apoyado estos presupuestos, aquí y en otras poblaciones. Porque era una situación muy difícil. Nosotros queremos hacer gestión para este pueblo, que sea un pueblo cada vez mejor, en la medida de nuestras posibilidades".

Flor González, desde Geroa Bai, ha indicado que "no es momento de sacar ningún tipo de rédito, menos político. Nosotros hemos apostado por el diálogo y el trabajo para que se incrementen partidas de ayudas de emergencia social, donde están incluidas las becas de Lagunak y de la escuela Luis Morondo, porque así se acordó, además de la de Atención domiciliaria, que ha aumentado bastante en los últimos meses. Si no se hubiese tenido voluntad de diálogo no se habría conseguido", ha explicado, valorando la enmienda de Geroa Bai en el Gobierno foral para el baño autolimpiable del Lago, "que espero ver instalado este año". "Seguiremos intentando que nuestras acciones como políticos hagan que la población de Barañáin sufra lo menos posible esta crisis". Se han abstenido "por responsabilidad política".

Plantilla orgánica

En el pleno de este jueves ha salido también adelante la plantilla orgánica para 2021 –con 13 votos a favor (PSN y Navarra Suma) y 8 en contra (EH Bildu, Podemos y Geroa Bai), que incorpora 4 plazas de policía municipal para ir cubriendo las futuras jubilaciones y, según ha avanzado la alcaldesa, se están llevando a cabo ya las "negociaciones necesarias para llegar al acuerdo que sea posible" con el objetivo de cumplir la Ley de Policías que se aprobó en 2018 y ajustarse a ella, para lo que el viernes que viene tienen una reunión.

Hubo debate en torno al euskera, ya que tal y como han criticado desde EH Bildu se han eliminado puestos con ese perfil lingüístico. Han pedido que en todas las áreas de atención al público haya una persona que pueda atender en euskera (deportes, educación) y han recordado que se han eliminado los dos perfiles en las plazas de conserjería en Lagunak, además de solicitar un estudio de la demanda por parte del alumnado de Luis Morondo que quiera recibir educación musical en euskera.

Lecumberri ha contestado que Brañáin se encuentra en la zona mixta. "La plantilla orgánica de 2019 recoge el 36,5% de perfiles de euskera. La que se presenta hoy, un 27%. En el último estudio de población se constata que un 11,5% de los habitantes de Barañáin son vascoparlantes, así que están suficientemente garantizados los servicios a las personas que se van a querer dirigir a este ayuntamiento en euskera. Tiene que haber una igualdad entre la posibilidad de dirigirse a la administración en euskera y entre las personas que tienen derecho al acceso a trabajar en la administración pública".

Según el PSN "los perfiles se ajustan a la legalidad" y desde Geroa Bai han solicitado un estudio de organización y valoración de puestos en la Plantilla Orgánica que Lecumberri se ha comprometido a realizar. "Llevamos dos años pidiendo un puesto de administrativo que no está incluido. Nos alegramos de que se contemple la adecuación de la Ley foral de policías y su implantación. Y no hemos visto un informe para valorar si habría que tomar esa decisión con los perfiles lingüísticos, en Lagunak tendrían que tenerlos. Nos gustaría que se deje de utilizar el euskera como arma de confrontación para dividir a nuestra sociedad y se entienda como lo que realmente es, una lengua para la convivencia y el futuro", ha argumentado González. También Txuma Huarte (Podemos) ha criticado que "hay muchas carencias en la plantilla, nos surgen bastantes dudas", y no entiende "esa política lingüística de recorte que se está aplicando".