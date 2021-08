Un verano refrescante para los jóvenes del Valle de Egüés

Sol, un paseo en kayak y un buen rato con amigos. Este es el plan que un grupo de 20 jóvenes del Valle de Egüés ha disfrutado este viernes gracias a la actividad organizada por el Ayuntamiento del Valle de Egüés, junto con la Escuela Piragüismo Pamplona/Iruñeko Piraguismo Eskola.

La salida ha constado de un recorrido, que se ha prolongado un total de dos horas, que partía del embarcadero de la escuela (calle Camino del Molino de Caparroso) y llegaba a su fin en el Puente de Beloso. "Se cambian y les damos una pequeña explicación para que sepan, antes de entrar al agua, cómo manejar la piragüa", dice el monitor del grupo, Enrique Arrasate.

A lo largo del trayecto, paran dos veces para realizar dos juegos acuáticos. "Primero hacemos una competición y después tienen que intentar ponerse en pie y mantener el equilibrio encima de la piragüa para comprobar su estabilidad", cuenta el instructor. Una vez en su destino, los jóvenes tuvieron la oportunidad de bañarse y coger fuerzas para repetir el trayecto, esta vez de vuelta.

Algunos eran vírgenes en este deporte. No obstante, esto no supuso un problema. "Para los que nunca hayan hecho esto, es muy fácil aprender porque van en piragüas dobles que son sencillas de manejar", comenta Enrique. Para otros no era la primera vez. "El año pasado ya me apunté y me lo pasé genial", explica Oier, uno de los participantes. Antes de darle al remo, novatos y repetidores coincidían en que "tenemos muchas ganas y lo vamos a disfrutar mucho".

Algunos se conocían entre ellos. "Me dijeron que mis amigos iban a venir, así que me inscribí para estar con ellos y pasar un buen rato", dice uno de las chavales. También los había que se enteraron de la actividad al acudir a salidas anteriores planificadas por la organización: "Al apuntarnos a otra actividad fuimos al CAF (Centro de Atención Familiar) para que nos contaran qué planes tenían este verano, y nos apuntamos", comentó una joven.

Programa joven

Para poder asistir, los participantes se inscribieron a través del Programa Joven del Ayuntamiento, que trabaja con ellos para fomentar la implantación de unos hábitos saludables. Al inicio del verano, se lanzó un planning de actividades juveniles entre las que también se encuentra un taller de Parkour, un campamento de actividades por el valle o la salida a Irrisarri Land, que tendrá lugar el próximo día 20 de agosto. Todas las excursiones están supervisadas por educadores y se publicitan tanto en las redes sociales y la web del Ayuntamiento, como en la cuenta de Instagram del programa.

Para aquellos jóvenes que no se acercan habitualmente a la zona joven del CAF, uno de los principales espacios donde se desarrollan las actividades del programa, "hacemos hincapié en el trabajo de calle para poder acercarnos a ellos, informarles y conocer sus gustos e intereses", dice Edurne Paz, técnica de Juventud del Ayuntamiento del Valle de Egüés.

"Esperamos poder cubrir las necesidades de los jóvenes del Valle"

Aproximadamente una quinta parte de la población del Valle de Egüés tiene entre 12 y 30 años. Cifras importantes para el área de Juventud del Ayuntamiento, que aborda "todos las áreas de desarrollo de la juventud: desde ocio y tiempo libre hasta formación y empleabilidad", explica Edurne Paz, técnica de Juventud del Valle.



Edurne cuenta que "el programa de ocio y tiempo libre inlcuye acciones dirigidas a la educación no formal desde donde poder trabajar con los y las jóvenes hábitos de vida saludable, cooperación y habilidades sociales. Y sobre todo donde los jóvenes disfruten de actividades que les gusten". Estas se desarrollan en espacios como el CAF (Centro de Atención Familiar), la sala Ohianburu y las instalaciones municipales.



Además de las actividades que se proponen durante el verano, "damos importancia a la formación y la empleabilidad, así por ejemplo en junio lanzamos una formación para la atención y cuidado de menores en los domicilios donde se les preparaba desde los 16 años para trabajar época estival de los menores", añade Edurne. Ante el éxito de la iniciativa , "está previsto empezar una formación de larga duración para la mejora de la empleabilidad y recursos digitales".



A lo largo del curso escolar " visitamos los IES del Valle para que conozcan al equipo del programa joven, las actividades y los recursos que tienen a su disposición", apunta Edurne. "Es una buena forma de hacerles llegar la información, animarles a participar y que ellos hagan propuestas", asegura.



Este año, con la intención del Consistorio de construir un Cubo de la Innovación en Sarriguren, "habrá espacios habilitados para la juventud", dice Edurne. "Con esto esperamos poder cubrir parte de la necesidad de los jóvenes de tener lugares más específicos y amplios para su uso y disfrute".Los espacios al aire libre, sobre todo en época de verano, son también fundamentales. Es por eso que "se van a llevar a cabo en breve obras para hacer más dotaciones al aire libre, como por ejemplo un espacio específico para calistenia y ampliar la zona de Pump Track."



En cuanto al tejido asociativo del Valle y la participación de la juventud, "hay algunas iniciativas de corto alcance. Muchos jóvenes que pertenecen a asociaciones de otra índole (de montaña, deportes, etc.) pero pocas asociaciones juveniles como tales. Vamos a poner el foco en este tema, para fomentar la participación y asociacionismo juvenil, para enriquecer el tejido social", termina Edurne.