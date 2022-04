Egüés adjudica la obra para el polideportivo por 4,6 millones de euros

El Ayuntamiento del Valle de Egüés ha dado por fin luz verde a la adjudicación de la obra para su futuro polideportivo, que costará 4.599.197 euros (IVA excluido) y será ejecutado por Excavaciones Fermín Osés. Ha salido finalmente un 26% más barato de lo previsto en el presupuesto inicial (los trabajos se estimaban en 7,5 millones de euros) y los plazos que se manejaban entonces pasaban por comenzar a construir la infraestructura esta primavera y que las obras durasen aproximadamente 20 meses, por lo que estaría terminado para la primavera de 2023.

El pleno municipal ha aprobado el proyecto con los votos a favor de todos los grupos excepto los de EH Bildu e I-E, que se han abstenido. Se ubicará en la parcela municipal frente a los colegios públicos de Sarriguren y ocupará 4.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. En la planta baja se ubicará el acceso al edificio, seis vestuarios para los equipos, dos para los árbitros, almacenes, salas de artes marciales, aseos y la pista deportiva. En la primera planta se encontrarán el graderío, con capacidad para 518 personas, y 9 salas polivalentes que podrán ser utilizadas para actividades deportivas, cursos y para clubes deportivos del barrio.

La sesión plenaria de este martes ha contado con más público del habitual y sus pertinentes protestas. FOTO: JAVIER BERGASA

La medida se enmarca en una modificación presupuestaria por valor de 3,8 millones de euros que contempla, además, la futura Casa de la Juventud con la que contará el municipio (se ubicará en el Pueblo Viejo de Sarriguren y se ha aprobado una partida de 833.000 euros para llevarla a cabo, aunque todavía hay que adjudicar el proyecto); y una partida de cerca de 100.000 euros para comenzar los trabajos del carril bici que vertebrará el municipio, iniciativa que se financiará a través de fondos europeos y cuyo total asciende a 6 millones de euros.

LOS PRESUPUESTOS, DESPUÉS DEL FONDO DE HACIENDAS LOCALES

La modificación ha salido adelante con los votos a favor de Navarra Suma y el PSN, y la abstención del resto de grupos. Todos, eso sí, han instado a Navarra Suma a que presente unos presupuestos, un tema que llevan demandando desde hace meses, y han criticado que no ha habido "voluntad ni ganas de negociar" en este sentido.

"La modificación no es una cuestión baladí, sobre todo con lo que representa respecto al presupuesto anual del Ayuntamiento. Pero no se nos ha entregado la documentación necesaria para tratar este tema con seriedad. Ante las dudas se nos ha contestado con contradicciones e instamos al equipo de gobierno a que se ponga las pilas y saque unos presupuestos adelante", han reclamado desde EH Bildu. Los socialistas han calificado de "surrealista" hablar de modificaciones presupuestarias en pleno mes de abril, "y no de unos presupuestos. No creo que haya pasado en ningún ayuntamiento de Navarra, es incomprensible firmar modificaciones presupuestarias y que no nos hayamos sentado a hablar de los presupuestos. Votamos a favor para cumplir nuestros acuerdos y respetarlos pero advertimos al equipo de Gobierno que no tiene sentido hacer modificaciones si no se han negociado unos presupuestos".

Geroa Bai ha reclamado también unas nuevas cuentas, "ojalá mejores que las únicas que se han podido aprobar hasta ahora, las de 2019. La modificación tiene sentido aunque hay información que los grupos no hemos podido ver ni trabajar, es una falta de seriedad. Falta trabajo, coherencia, insistencia en hacer las cosas y hacerlas bien. No podemos estar en contra pero tampoco a favor de esta forma de trabajar. Estamos por la labor de que haya presupuestos, de que los saquen como puedan, pero tiene que haber una presentación, una oferta y un diálogo, y ya veremos si existe ese acuerdo o no".

Por su parte la alcaldesa, Amaya Larraya (Navarra Suma), ha criticado la "hipocresía" de algunos grupos ya que, ha dicho, "cuando aprobamos el polideportivo, en noviembre, la mayor crítica fue al informe de viabilidad. Nos estáis pidiendo que presentemos unos presupuestos pero no podíamos hacerlo sin el fondo de haciendas locales, 1,5 millones que no sabíamos si iban a llegar o no y no se podían presentar. Se aprobó el fondo hace una semana y ya se explicó que entonces se presentarían los presupuestos", ha dicho.