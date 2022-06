Oposición en Barañáin al PSIS de Etxabakoitz

En Barañáin hay vecinos y vecinas preocupados por la nueva ordenación del futuro Etxabakoitz, con el que hacen muga, tal y como la plantea el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) en torno a la futura estación del tren, que convierte la avenida de Aróstegui de Pamplona en una gran vía residencial con 17 bloques y dos edificios singulares de 15 alturas en sus extremos. Han presentado ya alegaciones de manera particular y lo harán también como comunidad en Ronda Cendea de Cizur, además de solicitar al Ayuntamiento de Barañáin un "posicionamiento público conjunto de todas las fuerzas políticas que lo conforman, manifestando su oposición al proyecto".

Lo han hecho en el pleno de este jueves por la mañana, mediante un escrito en el que consideran que en ese proceso de desarrollo urbanístico con viviendas colindantes con su municipio "se ha excluido al propio Ayuntamiento de Barañáin, y por tanto a los vecinos y vecinas", ya que se ha creado al efecto un consorcio que reúne al Gobierno y a los ayuntamientos de Pamplona, Zizur Mayor, Cendea de Cizur y, como oyente, a Barañáin.

Se trata de un proyecto, critican, que "no va a aportar ningún beneficio. Vecinos y vecinas del conjunto de Barañáin nos vamos a ver directamente afectadas por un desarrollo absolutamente desproporcionado en un paraje colindante con el municipio y perteneciente a los ayuntamientos de Pamplona y Zizur Mayor".

"Pretende eliminar un paraje natural de altísimo valor ecológico, un lugar de esparcimiento y ocio para muchísimos ciudadanos y ciudadanas que cada día pasean y disfrutan de un entorno verde maravilloso, y se trata de un proyecto que pretende crear un enorme desequilibrio urbanístico entre el planeamiento actual de la zona del lago de Barañáin y sus viviendas, pertenecientes a la calle Ronda Cendea de Cizur, y el planteamiento de viviendas de 8 alturas en los terrenos de Zizur Mayor. Sin obviar, claro está, que el aumento de población de ese área residencial, no olvidemos propiedad actualmente del ayuntamiento de Zizur Mayor, va a requerir de unos servicios educativos, de salud, comercio y ocio que solamente Barañáin va a poder ofrecerles, dada la distancia física entre el núcleo mayoritario de la población de Zizur Mayor y la zona que se pretende urbanizar", denuncian.

A ello se suma, recuerdan, que el vial proyectado que pretende unir Pamplona con Barañáin a la altura de la avenida de los Deportes (en Landaben), "va a generar un aumento evidente de circulación hacia el polígono de trabajadores y trabajadoras que cruzarán, en un futuro, nuestra localidad, cuando a su vez se realice finalmente la obra prevista de salida de Barañáin por la zona de Lagunak.

Desde EH Bildu, Podemos y PSN también han manifestado en el pleno su preocupación por este tema y han pedido al equipo de Gobierno de Navarra Suma que se posicione públicamente al respecto. La alcaldesa, María Lecumberri, ha explicado que el tema "se llevó a la anterior comisión de Urbanismo, ya se comentó el posicionamiento del Ayuntamiento y las alegaciones que se querían realizar al plan de participacion. Se seguirá trabajando y solicitaremos que el Ayuntamiento de Barañáin no sólo tenga voz, sino que -teniendo en cuenta que las primeras edificaciones serán las más cercanas a Barañáin- podamos tener también voto".

Problema parecido en la avenida Pamplona

Sobre las viviendas que se pretenden construir frente a Mercadona, otros vecinos ya señalan, en la misma línea, que el problema viene dado porque dichos terrenos forman parte del término municipal de Zizur Mayor. "Los nuevos vecinos de esas viviendas demandarán servicios públicos de proximidad (centro médico, guarderías, etc) junto con los actuales vecinos, pero no participarán en la financiación del Ayuntamiento de Barañáin. Este problema no es nuevo y ya lo estamos viendo en las nuevas viviendas de la avenida Pamplona, por lo que el Ayuntamiento debería promover un desarrollo urbanístico coherente, solicitando que todos esos terrenos formen parte del término municipal de Barañain", proponen.

"Cuesta entender que para realizar el necesario y merecido desarrollo urbanístico del barrio pamplonés de Etxabakoitz tenga que ser el municipio de Barañáin el que quede en una situación peor de la que goza en la actualidad, perdiendo calidad de vida en términos de amabilización, ruido, tráfico, unos servicios públicos más saturados y sin recibir compensación económica alguna. El Ayuntamiento debería tomar cartas en el asunto".