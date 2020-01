Maya presenta unos foros de barrio "abiertos" y dice que los de Asiron estaban "orientados"

Pamplona - Foros de barrio "abiertos, sin cortapisas", con participación on line, y donde la intervención de los representantes municipales sea la mínima, 20 minutos de la hora y media o dos horas, para dejar el resto de la reunión para las opiniones y demandas vecinales. El alcalde de Pamplona Enrique Maya (Navarra Suma) presentó ayer el programa de reuniones con los colectivos y vecinos de los barrios de Pamplona, un sistema de foros que, según afirmó con rotundidad, va a garantizar la total participación ciudadana, frente a lo que, a su juicio, ocurría en el anterior mandato de Asiron: "Eran unos foros excesivamente orientados y creo que no debería ser así", dijo para añadir que se quiere que "nadie monopolice los debates", señaló.

Con la premisa de que "la participación ciudadana es absolutamente necesaria", y que es "imprescindible que el Ayuntamiento tenga representación en todos los barrios", Navarra Suma se compromete a que el alcalde Enrique Maya vaya a acudir a todas las reuniones vecinales, y que se va a priorizar el debate ciudadano. Así, el concejal de Educación, Participación Ciudadana y Juventud, Fernando Sesma, detalló que las reuniones se desarrollarán normalmente los martes, de 18.30 a 20.30 horas, y la intervención del alcalde y el concejal de barrio, no pasarán de 20 minutos, para dejar paso, si fuera necesario, a alguna explicación del técnico, y dejar el mayor tiempo posible a las inquietudes de la ciudadanía.

EL MARTES 21 , LEZKAIRU Los foros arrancan el próximo martes, 21 de enero, con la visita a los barrios de Santa María la Real y Lezkairu. La reunión se desarrollará en el Civivox Milagrosa, y junto al alcalde estará la concejala María Caballero. Está previsto que dure hora y media. Los siguientes foros de barrio, que se han organizado en 14 zonas, se desarrollarán en Txantrea y Buztintxuri durante los meses de enero y febrero. Así, en la Txantrea será el 4 de febrero y en Buztintxuri, el 18 de febrero. Las sesiones serán todos los martes, a excepción del periodo de verano, julio y agosto.

Una de las novedades anunciadas ayer es que se va a poder participar de manera on line a través de la dirección de correo electrónica forosdebarrio.participacion@pamplona.es, a la que enviar consultas y sugerencias. Sesma detalló que los mensajes recibidos, así como los que se emitan en las urnas instaladas, serán comentados durante la sesión presencial. Porque uno de los objetivos que se ha propuesto el equipo de Navarra Suma es garantizar el sistema de "retorno" es decir, que "cualquier cuestión que planteen los ciudadanos no se quede sin respuesta, es decir que no se pierda la información y llegue a cada área correspondiente".

En directo Los foros de barrio podrán seguirse en directo en el canal de Youtube pamplonaesparticipación. Los vídeos completos de las sesiones quedarán publicados para poder visualizarse en cualquier momento. La crónica y los materiales presentados quedarán para consulta en la web municipal www.pamplona.es en el apartado específico de los Foros de Barrio.

Otros temas

Santa Engracia. Maya señaló que su idea es "reconstruir el muro de la presa en hormigón y luego forrarlo de la misma piedra", un anteproyecto contra el que la CHE ya ha pedido una serie de aclaraciones sobre si "sigue habiendo elementos desde el punto de vista patrimonial y funcional que aconsejen que siga la presa" y también "que se justifique que la presa no tiene efectos negativos en las inundaciones". En opinión de Maya, "aquí hay una razón evidente, que es la utilización para ocio y deporte del río que sin esa presa no podría ocurrir".

Proyectos hoteleros. El alcalde señaló que, una vez aprobada la nueva normativa, "si hay una petición que cumple con la normativa" contará con el permiso municipal, en relación a un posible proyecto de hotel en la calle Ciudadela. También añadió que "se está tramitando la licencia del Hostel Unzu", cuyo desarrollo ahora sí estaría permitido.