Un total de 31 trabajadores del Ayuntamiento de Pamplona tienen coronavirus

PAMPLONA. El Ayuntamiento de Pamplona cuenta en la actualidad con un total de 31 trabajadores municipales contagiados por coronavirus, la mayoría de la Policía Municipal que en estos momentos registra 21 bajas.

Además, se contabilizan cinco casos entre los trabajadores de servicios sociales, en concreto, dos empleadas del servicio de atención a domicilio (SAD) y tres trabajadores de unidades de barrio, según los datos facilitados este lunes por la concejala delegada de Servicios Sociales, Acción Comunitaria y Deporte del Consistorio, María Caballero.

Asimismo, hay dos casos positivos por Covid-19 en los albergues habilitados para acoger a personas sin hogar o en situación de emergencia social, que están aislados, y una tercera persona que posiblemente también esté infectada, ya que presenta síntomas.

En este punto, Caballero ha advertido de que "si tenemos más casos sería un problema si no tenemos un lugar donde llevarlos" y ha esperado que el Gobierno de Navarra ponga en marcha ya la residencia Fuerte del Príncipe para aislar a estos pacientes.



En cuanto a los equipos de protección para, por ejemplo, las trabajadores de atención a domicilio, la edil ha destacado que "hemos ido mejorando y garantizando un mayor nivel de protección al conseguir mayor equipación de seguridad". Y ha destacado que el Consistorio está pendiente de recibir más material.

Ha explicado, además, que "se han invertido más de 15.000 euros para equipos de protección en el SAD, se ha priorizado la consideración de las profesionales en las pruebas diagnósticas y se ha impulsado la elaboración de mascarillas".

SITUACIÓN DE LA CASA DE LA MISERICORDIA

Por otra parte, sobre la situación en la Casa de la Misericordia, la concejala delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pamplona ha asegurado que la coordinación con la residencia por parte del Consistorio, que forma parte de su Junta, es "total".

"Hemos tenido un interés especial y tenemos un seguimiento constante de las necesidades que tiene y las actuaciones que se van haciendo", ha expuesto Caballero, para señalar que "hemos hablado con el Gobierno, hemos sido interlocutores y hemos mediado para que se les vaya dotando y atendiendo".

En su opinión, el centro ha tomado "decisiones muy acertadas" y ha insistido en que existe "una coordinación y comunicación fluida y diaria".

Según ha señalado Caballero, tras las últimas 80 pruebas realizadas, de las cuales 11 están pendientes de resultado, hay 56 positivos confirmados.

Además, hay 25 personas de esta residencia que se han ido temporalmente con sus familias o a sus casas y otras 20 personas que han sido trasladadas al apartahotel San Fermín de Burlada. Por su parte, cuatro residentes infectados han sido trasladados a la residencia Félix Garrido.

Por su parte, el número de trabajadores que han dado positivo es de 38 y, en total, el número de fallecidos con confirmación de coronavirus en la residencia es de cuatro.

"LA GENTE ESTÁ CUMPLIENDO BIEN LAS NORMAS"

En otro orden de cosas, y transcurridas tres semanas de estado de alarma, María Caballero ha valorado positivamente la respuesta de la ciudadanía y ha puesto de manifiesto que "la mayor parte de la gente está cumpliendo con las normas".

"Nuestra visión es que la gente está cumpliendo bien las normas y está respondiendo a lo que se le reclama la administración", ha afirmado la concejal.

Asimismo, ha explicado que desde el Consistorio se trabaja en "en el día después" del confinamiento y que cada área "está diseñando lo que será el futuro". "Mientras tanto, cumpliremos con lo que se vaya mandando. Tiene pinta de que la salida será escalonada y lo importante es que estemos preparados para ese momento", ha aseverado.

En cuanto al impacto económico que supone para la ciudad la supresión de la Semana Santa, Caballero ha señalado que es "complicado" dar una cifra concreta y ha remarcado que esta circunstancia "se suma a toda la pérdida que ya va teniendo el sector por estas tres semanas de cierre".

Según ha dicho, "es evidente que el impacto es total, no sólo por la Semana Santa sino por la situación de pandemia que estamos viviendo" y ha afirmado que desde el Consistorio "se trabajará en medidas concretas económicas en la medida de nuestras posibilidades para minimizar los daños".

Al ser preguntada por la solicitud de asociaciones de comerciantes y sindicatos de que no se abran los establecimientos el Jueves Santo, Caballero ha afirmado que no ve esta apertura como "algo que sea" para hacer "negocio" y ha señalado que "no habrá impacto económico porque abran Jueves Santo o no". "La gente no puede salir y lo que se están vendiendo son productos básicos", ha agregado.

Por último, cuestionada por si se han planteado destinar parte de su sueldo para sufragar gastos extraordinarios del Consistorio, ha contestado que "en principio no, no hemos hablado de eso". "Nadie ha dejado de percibir en el Ayuntamiento, hemos buscado mantener el trabajo y que la gente siga cobrando su sueldo", ha declarado.

----------------------------¿Cómo estás viviendo la crisis del? ¿A qué estás dedicando el tiempo y quétienes? Puedes enviarnos tu testimonio, tusy también ideas o recomendaciones para hacer más agradable el tiempo en casa: educar a los niños, series, juegos, recetas, actividades, libros, gimnasia...Tienes a tu disposición nuestroo si prefieres contactarnos porpuedes hacerlo al número de teléfono