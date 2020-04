La Federación de Peñas analiza tres opciones si se aplaza San Fermín

pamplona – La posible suspensión de los Sanfermines va tomando, conforme va pasando el tiempo, mayores tintes de realidad, y así lo están interpretando ya los distintos agentes de la fiesta y la ciudadanía en general.



Conscientes de esta situación de incertidumbre y para ir trabajando con tiempo, la Federación de Peñas, que agrupa a las 16 agrupaciones sanfermineras de la ciudad, ha remitido ya a las juntas directivas una circular de cara a conocer la opinión de cada peña, en la idea de, si fuera posible, alcanzar una postura como Federación.



En el comunicado, que ya ha llegado a algunos socios, la Federación de Peñas señala que "ante la situación actual que estamos viviendo debido al COVID-19", desde la Federación "vemos cada día más posible la suspensión de los Sanfermines 2020". En este sentido, indican que "el Ayuntamiento de Pamplona no está teniendo ningún tipo de comunicación con los colectivos", y por ello "creemos que debemos estar preparados" ante cualquier tipo de anuncio que desde el Ayuntamiento pudiera hacerse en próximas fechas.

La Federación lanza así la invitación a un debate abierto a los socios, ya que, según dicen, "todas las peñas debemos analizar y tener una postura ante posibles situaciones que puedan darse a corto o medio plazo", respecto a qué podría pasar con la fiesta, y en el caso de suspenderse o aplazarse, cuál sería la alternativa mejor para la fiesta y la ciudad.

TRES escenarios Consideran, así, que podrían darse tres posibles escenarios sobre el futuro de la fiesta este año. Por un lado, que se celebraran los Sanfermines en sus fechas habituales, del 6 al 14 de julio, una posibilidad cada vez más difícil, ya que aunque se supere el confinamiento en las próximas semanas, quizá las medidas de restricción en el movimiento de personas que puedan plantearse (aforos controlados, distancias, etc) no permitan la celebración de una fiesta tan particular como los Sanfermines, donde la aglomeración forma parte de su esencia desde el mismo momento del Chupinazo. En segundo lugar, las peñas plantean que puede producirse la suspensión definitiva de los Sanfermines 2020 "sin fecha alternativa", una situación que pudiera darse con facilidad si la pandemia no se supera con las garantías sanitarias necesarias como para permitir una celebración festiva en condiciones. Como se sabe, la pandemia ha obligado ya a la suspensión de las Fallas, que, a priori, se prevén celebrar en julio; la Feria de Abril de Sevilla y la Semana Santa.

¿en San FErmín txikito? La tercera alternativa, quizá la que más se maneja entre la ciudadanía, sería aplazar los Sanfermines a otra fecha del calendario de este año. Encima de la mesa, el mes de septiembre, cuando se celebra San Fermín Txikito (en torno al día 25), o incluso otras alternativas, como llevarlas a agosto u octubre. Hay que recordar que históricamente, hasta finales del siglo XVI, las llamadas ferias y fiestas de San Fermín tenían lugar el 10 de octubre.

La Federación propone a las peñas que debatan las diferentes alternativas, y que, a partir de ahí, trasladen vía email o wahtsapp "la decisión de cada peña sobre la postura a adoptar por la Federación de Peñas".

Como curiosidad, en 1937 y 1938 se suspendieron las fiestas por la Guerra Civil; en 1978 tras la muerte de Germán Rodríguez, y en 1997, durante 24 horas, por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. En 1978, pero también luego, en 1993, hubo encierros en San Fermín Txikito.

a debate

El casco viejo pide diálogo

Sobre San Fermín Txikito. La Comisión de Fiestas del Casco Viejo ha mostrado su sorpresa porque el Ayuntamiento "insinúe la posibilidad de celebrar San Fermín en las fechas en las que tradicionalmente se celebran las del Casco Viejo, San Fermín Txiki". Opinan que "antes de plantear una decisión de tal magnitud es imprescindible respetar la opinión del barrio", pero, en cambio, "no se ha realizado ninguna consulta". Por ello, piden estudiar "todas las opciones, intentando no pisar las fiestas de ningún barrio".