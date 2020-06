Controles policiales el 6 de julio para limitar los aforos en las plazas Consistorial y Castillo

pamplona – El Ayuntamiento establecerá el 6 de julio por la mañana controles para limitar el aforo máximo en la Plaza Consistorial (400 personas) y Plaza del Castillo ((3.675) ante la previsión de que se puedan producir aglomeraciones pese a la suspensión de las fiestas. Un dispositivo conjunto de Policía Municipal y Policía Foral se encargará de vigilar los accesos a las dos plazas entre las 10 y las 12 horas, mientras que unos paneles informarán si el aforo de las plazas está completo.

El acceso a la Plaza Consistorial se podrá realizar únicamente por las calles San Saturnino-Nueva, por la calle Zapatería o por la calle Mercaderes. En el caso de la Plaza del Castillo, se podrá entrar y salir por cualquier de sus 7 accesos a través de Carlos III, paseo de Sarasate, calle San Nicolás, pasadizo de la Jacoba, Chapitela, Bajada de Javier y calle Espoz y Mina. En todos se establecerán controles de aforo.

El dispositivo policial se ampliará a otras zonas, principalmente del Casco Viejo, donde se concentran la mayor cantidad de bares y establecimientos hosteleros, en las que se prevé una gran afluencia de público y donde se controlará los aforos. Se han establecido 7 zonas diferentes, para las que además se ha calculado el máximo de ocupación en función de los metros cuadrados disponibles en cada una de ellas.

Como medida adicional, el Ayuntamiento habilitará un punto de asistencia sanitaria que será gestionado por personal de Cruz Roja y DYA.

desayuno informativo El anuncio fue realizado ayer en el transcurso del encuentro informativo que la presidenta del Gobierno foral María Chivite y el alcalde de Pamplona Enrique Maya mantuvieron en el Baluarte ante una nutrida representación de medios de comunicación, donde apelaron a la responsabilidad individual de los ciudadanos e hicieron un llamamiento conjunto para que no se celebren actos paralelos en los días de San Fermín.

Ambos expusieron la preocupación existente ante lo que pueda suceder y el temor a que se produzcan más contagios por el coronavirus, en un momento especialmente delicado al haberse detectado nuevos brotes de la pandemia en Navarra. "Somos los mejores del mundo organizando fiestas y también debemos serlo no haciéndolas", comentó la presidenta Chivite, que agradeció el ejemplo de las peñas, sociedades y de algunos locales de hostelería, que pese a tener las reservas de almuerzos y comidas a tope para el 6 y 7 de julio, han optado por cerrar esos días.

Destacó que el Gobierno comparte la decisión de suspender los Sanfermines "desde la perspectiva sobre todo de salud pública y de la protección de las personas más vulnerables a las que tenemos que proteger haciendo un ejercicio de responsabilidad individual". En este sentido, señaló emocionada que "se lo debemos a los sanitarios que han luchado contra la pandemia, nos lo debemos como sociedad" y recordó las recomendaciones sobre la distancia de seguridad y el cumplimiento de las medidas higiénicas.

El alcalde Maya dijo que el próximo 6 de julio a las 12 horas esta ciudad "va a ser el centro del mundo" e hizo un llamamiento a "dar un ejemplo de que Pamplona responde ante una situación tan dura como es esta de no poder celebrar las fiestas". Pidió a la ciudadanía ser "ejemplo" para el resto de municipios, ya que "lo que se haga en Pamplona puede ser también trasladable a otros lugares de Navarra", en los que, según dijo, también existe "preocupación" sobre la posible celebración de actos paralelos.

concejales, en actos religiosos La única excepción pueden ser los actos religiosos organizados por el Cabildo Catedralicio y la parroquia de San Lorenzo, tras la invitación cursada a los representantes de la Corporación para que acudan a las celebraciones previstas para el 6 (Vísperas), 7 (misa de San Fermín) y 14 de julio (la Octava).

Al ser preguntado expresamente por esta cuestión, el alcalde manifestó que no supone una contradicción con la decisión de suspender todos los actos oficiales y que la asistencia será a título individual. Comentó que "la misa la organiza el Arzobispado y lo que ha hecho es informarnos de que se celebran las misas y nos invita a acudir. Esto ha llegado a protocolo del Ayuntamiento y lo que hace protocolo es trasladar a los distintos corporativos la invitación. De manera voluntaria cada uno puede acudir a las misas".

Maya precisó que "evidentemente no habrá ni cuerpo de ciudad, ni trajes de gala, ni nada de nada, el que acuda, acudirá a título personal y no creo que sea contradictorio con nada" y consideró que "el revuelo se ha montado porque son las misas. Si nos hubieran invitado a otra cosa, seguramente no se hubiera dicho nada. Es una asistencia a titulo personal de los concejales que quieran acudir y es coherente con todo lo demás".

los apuntes

Cálculo de aforos. Los aforos se han calculado teniendo en cuenta la superficie de ambas plazas las terrazas y el mobiliario existente, así como la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros entre personas.

Siete zonas especiales. El operativo de vigilancia se amplía a 7 zonas más, que se corresponden con la calle y la plaza de la Navarrería, con la calle Calderería, con la calle Estafeta y Espoz y Mina, con las calles Comedias y Pozoblanco, con la calle y la plaza de San Nicolás y con la calle Jarauta. A ellas se une la zona del Primer Ensanche de la avenida de Roncesvalles.

Asiron rechaza la presencia de cargos en actos privados. El portavoz del grupo municipal de EH Bildu Joseba Asiron afirmó, sobre la posible participación de miembros de la corporación municipal en la misa de San Fermín, que el Consistorio "no puede estar representado en ninguno de los actos que a nivel privado se lleven a cabo en Pamplona" durante las fechas de las fiestas.

No habrá servicio especial de villavesas ni mayor horario a los bares. Maya dijo que los bares no tendrán más horas de apertura ni habrá servicio especial del transporte urbano.

