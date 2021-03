El artista callejero LKN vuelve a la carga: Joseba Asiron y Enrique Maya, en combate de boxeo

Las creaciones artísticas de LKN, muralista famoso en Pamplona por sus carteles osasunistas, se están convirtiendo últimamente en arte efímero, bien porque son vandalizadas o porque las autoridades los retiran. Su última obra ha sido un cartel en el que se muestra al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y a su predecesor en el cargo, Joseba Asiron, representando a dos boxeadores en un ring, colocado anoche en una pared junto a las escaleras que bajan de la Plaza del Castillo a la calle San Nicolás.





La última acción de LKN en Pamplona ?????? https://t.co/a9d9aCnXMk pic.twitter.com/hhBtiA9Q5a — Diario de Noticias (@NoticiasNavarra) March 18, 2021

Vivimos tiempos difíciles, se acerca la Navidad, el bicho sigue ahí...



"El amor no tiene cura, pero es la única cura para todos los males"



Gracias #LKN eskerrik asko pic.twitter.com/FeaU6jJC7N — Policía Foral - Foruzaingoa (@policiaforal_na) December 4, 2020

Sin embargo, un vecino ha avisado a los municipales, que han tomado los datos al artista cuando este se encontraba ya en la calle Estafeta y han procedido a retirar el cartel. EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona ha calificado la retirada de "censura". LKN ha vuelto a colocar otro en lacon la esperanza de que no fuera retirado...El cartel en Lindatxikia sobrevivía en su emplazamiento a primera hora. Foto: JAVIER BERGASAEl año pasado ocurrieron hechos similares cuando un agente de la Policía Foral retiró sin orden previa un mural que en los aledaños del Parlamento ilustraba un beso entre la presidenta Chivite y la portavoz de EH Bildu,, en el contexto del acuerdo presupuestario.A finales del año pasado, el cartel con el que precisamente quería responder a ese episodio de la accidentada retirada, apenas duró un par de horas. A primera hora de la mañana, LKN colocó un dibujo en una caja de distribución de la Plaza del Castillo frente a la comisaría de la Policía Foral titulado 'El beso foral' y que representaba a dos agentes del cuerpo autonómico besándose.Una respuesta irónica al episodio de la retirada del cartel de Chivite y Ruiz, y que la propia Policía Foral aplaudió en su cuenta de Twitter. "El amor no tiene cura, pero es la única cura para todos los males", transcribió la policía en Twitter, parafraseando a Leonard Cohen, en un mensaje en el que recordaban que "se acerca la Navidad, el bicho sigue ahí" y agradecían expresamente a LKN la nota de color en un tiempo tan gris. "Gracias, LKN, eskerrik asko".Poco duró el cartel, porque apenas amaneció lo volvieron a quitar. Pero en aquella ocasión no fue la Policía Foral, sino alguna persona que decidió hacerlo trizas.Unos hechos inexplicables para LKN. Alguno de sus carteles osasunistas lleva meses en lugares emblemáticos de la ciudad. En las últimas fechas el muralista ha optado por descansar para sacar adelante un proyecto de página web.Mural de LKN con jugadores históricos de Osasuna para celebrar el centenario. Foto: OSKAR MONTEROEl jugador de Osasuna Chimy Ávila, retratado por LKN tras su última lesión. Foto: PATXI CASCANTE