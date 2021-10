Juan José Echeverría: "No somos gremlins que en cuanto oscurece damos la vuelta a las piedras"

"No somos gremlins que en cuanto oscurece damos la vuelta a las piedras". "¿Ustedes me imaginan por las noches pico y pala robando piedras?". "No nos hemos llevado ninguna piedra a casa y no las hemos escondido debajo del puente de la Magdalena".

Con estas irónicas frases Juan José Echeverría, concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Pamplona, intentó defenderse de las duras críticas de la mayoría municipal, que denunció "el alarmante, descuidado y errático trato" que Navarra Suma está dando a la noria de sangre. Este hallazgo arqueológico se ubica en las antiguas huertas de las Josefinas que ahora forma parte del nuevo parque sur de la Txantrea.

El portavoz de EH Bildu, Joseba Asiron, calificó de "chapuza" la actuación de Navarra Suma y recordó los distintos informes de Príncipe de Viana en el que se afea la actuación del Consistorio. "Actuaron con agosticidad y alevosía", criticó.

El concejal del PSN, Federico Colmenar, señaló que el Ayuntamiento no les había trasladado la situación real de la noria y denunció que durante los trabajos llevados a cabo en verano –sin el permiso de Príncipe de Viana– había "desaparecido parte de la estructura".

Por parte de Geroa Bai, Patxi Leuza exhortó a Echeverría a que desvelara quién había dado la orden de continuar con los trabajos en verano cuando desde Príncipe de Viana ya se habían paralizados.