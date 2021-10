Sanfermines 2022 con tres días más: el alcalde de Pamplona no encuentra seguidores

La propuesta lanzada esta semana por el alcalde de Pamplona Enrique Maya para alargar tres días los Sanfermines del año que viene, hasta el domingo 17 de julio, no parece que vaya a tener un recorrido muy largo ni ha logrado reunir a demasiados seguidores.

Sólo entre los comerciantes y hosteleros, por razones económicas, la idea ha tenido buena acogida, ya que supondría contar con un fin de semana adicional para reponer sus doloridas cuentas tras dos años de suspensión de las fiestas y de restricciones derivadas de la pandemia.

Para el resto, sin embargo, no es una buena idea alargar los Sanfermines y no son pocos los que consideran que tampoco ha sido la mejor forma de exponerla al debate público por parte de Maya.

Desde los grupos municipales le han llovido críticas por todos los lados. Para el concejal de EH Bildu Joseba Asiron se trata de un "nuevo chorro de tinta de calamar que busca desviar los focos mediáticos y dar aire a un alcalde ahogado por su chapucera gestión y por su desprecio a las mayorías".

Según el portavoz del principal partido de la oposición, "lo preocupante es que este alcalde no tenga reparos en usar de esa manera algo tan importante, tan simbólico y tan cargado de sentimiento para los y las pamplonesas como son los Sanfermines".

Ha acusado a Maya de querer "dirigir esta ciudad como si se tratara de su cortijo" y dice que "el debate sobre los Sanfermines no debe ser algo improvisado, sino trabajado; no debe ser unilateral, sino generar consensos; no debe ser sólo institucional, sino contar con el amplio y variado tejido asociativo que los hace posibles y, sobre todo, no puede responder a improvisaciones, ocurrencias y estrategias comunicativas".

El grupo municipal de EH Bildu presentará una declaración en la Comisión de Asuntos Ciudadanos del próximo miércoles para rechazar las declaraciones del alcalde, al igual que hará el PSN, cuya portavoz Maite Esporrín ha calificado de "frivolidad" la iniciativa de Maya y una "ocurrencia impropia de su cargo".

La concejala socialista considera que este episodio refleja cómo "actúa este alcalde en algunos asuntos de ciudad en donde debiera imperar la prudencia, la solvencia y el diálogo previo, así como la búsqueda del más amplio consenso político, social y ciudadano".

Esporrín ha señalado que "Pamplona no puede ser gobernada a golpe de ocurrencia, ni Maya puede plantear propuestas de esta trascendencia de forma unilateral, mucho menos cuando gobierna en minoría" y ha pedido al alcalde que "deje de buscar titulares fáciles, que no repita errores pasados buscando el protagonismo a costa de nuestras fiestas, y que extreme la prudencia en las cuestiones y asuntos de ciudad".

Desde Geroa Bai, el concejal Patxi Leuza ha señalado "no es un alcalde serio. Se ríe de la ciudadanía y lo único que pretende es desviar la polémica de sus fracasos con charlotadas de poca gracia".

El representante de la formación progresista lamenta "la obsesión que tiene este hombre por poner la diana en donde no corresponde" y cree que "sus asesores, los que se encuentra por la calle, le dicen que la cosa no va bien, que la pasarela de Labrit está siendo el hazmerreir de la ciudad o que el bulevar, como lo llama él, de Sarasate no va a salir. Puestos a proponer ocurrencias nos podía haber anunciado la final del torneo de las seis naciones de Rugby. Total, por el mismo precio".

Desde la Federación de Peñas, su presidente Iosu Santxez también ha sido muy crítico con Maya: "No entendemos que el alcalde de Iruña pueda funcionar por medio de conversaciones que tiene con amigos. Creemos que para soltar una propuesta de este calado como mínimo debe estar trabajada en los ámbitos correspondientes".

Para el presidente de la Federación de Peñas, la Mesa de los Sanfermines es el foro adecuado para analizar estas propuestas y considera que no "se puede ir jugando con los sentimientos de toda la ciudadanía" al lanzarse ideas de esta forma. "Nos da la sensación de que ha actuado como hizo el año pasado con las corridas de toros que al final acabó en nada. Estamos en ese mismo escenario: generar un debate totalmente hueco", ha indicado Santxez.

Por último, ha comentado que las 16 peñas siempre hemos apoyado "a los grupos de casa. No creemos que los grupos de Iruña sean de segunda y el turismo que viene de todas las partes del Estado español es de primera, no el turismo de élite al que parece referirse el alcalde".

Los apoyos a la propuesta de Maya han procedido de los sectores que más podrían beneficiarse de una prolongación de los Sanfermines.





A favor de la propuesta



Nacho Calvo, secretario general de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra, ha confirmado que "sería muy bien recibida por nuestro sector turístico y hostelero. Habría un segundo fin de semana lo que permitirá acoger de nuevo a turistas, y en mayor número los turistas franceses al ampliarse a partir de su fiesta del 14 de julio".

El representante de los hosteleros ha señalado también que "llevamos años incidiendo en la necesidad de un cambio, sobre todo en la imagen, que debemos aplicar a los Sanfermines, por eso vemos positivo la propuesta de aportación pública de ideas sobre el futuro de las fiestas".

En la misma línea, Carlos Albillo, gerente de la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo de Pamplona, ha destacado la buena acogida que ha tenido la idea entre el sector turístico y hostelero.

También se ha referido al proceso participativo abierto y considera necesario "un debate sobre el modelo de fiestas que queremos, un modelo que conserve la esencia de nuestras fiestas donde se fomente un turismo de calidad y no de botellón, donde la calle no sea un espacio impune para la invasión de manteemos en detrimento de nuestro comercio local".

Por último, Albillo ha mostrado la disposición de la asociación del Casco Viejo a "colaborar en ese proceso de debate y regeneración de nuestras fiestas como un elemento clave que somos al representar tanto al comercio como la hostelería del centro histórico zona donde se desarrollan de forma preeminente las fiestas".





Proceso participativo



Como se recordará, el alcalde Maya confirmó el lunes de esta semana que es posible alargar las fiestas del año que viene. Dijo que se lo comentó un amigo y que le gusta la idea por dos razones: por los efectos económicos y porque se podría "recuperar alguno de los días perdidos" por la pandemia.

Explicó que como se van a dar tres días hasta el domingo 17 de julio el "debate que tenemos que tener es si son tres días oficiales o no; si son oficiales podría haber tres encierros más, tres corridas de toros más, tres días más de alegría en Pamplona".

La idea de Maya se enmarca en el proceso participativo que ha puesto en marcha el Ayuntamiento sobre el futuro de los Sanfermines. A tal efecto se ha habilitado buzón para recibir aportaciones, individuales o colectivas, que estará abierto entre octubre y noviembre, con la intención de iniciar los trabajos en enero.

El alcalde ha planteado que es un buen momento para reflexionar sobre las fiestas y cambiar la imagen general de los Sanfermines, que se ha visto deteriorada en los últimos años por la imagen de alcohol y fiesta sin límites que tienen.