Navarra Suma ocultó a los bares que las barras de la Plaza del Castillo no cumplen la ordenanza de sanidad

Navarra Suma ocultó a los bares de la Plaza del Castillo y Cuesta del Labrit que las 10 barras que se van a instalar en San Fermín incumplen la Ordenanza municipal de Higiene Alimentaria, que obliga a tener "agua de consumo humano" y "desagüe" a cualquier actividad de hostelería que no sea permanente.

Los hosteleros reconocieron ayer que se habían enterado por la publicación de DIARIO DE NOTICIAS y que desde el área de Seguridad Ciudadana no se les había comunicado nada al respecto.

"No sabíamos nada. Me he enterado hoy. En una reunión previa, el Ayuntamiento nos informó de que las barras no iban a tener agua corriente, pero no nos dijeron que eso contradijera ninguna ordenanza", aseguró Santiago Crespo, encargado de La Tasca de Don José.

"No tenía ni idea. Lo he leído hoy. El problema es que me caigan a mí las multas", incidió el dueño del bar El Mordisco a su llegada a las oficinas de Seguridad Ciudadana, donde ayer se realizó el sorteo de las 10 barras.

Una vez adjudicadas las barras, Patxi Fernández, director del área Seguridad Ciudadana, intentó tranquilizar a los hosteleros y desmintió la información publicada por este medio.

"Estas barras se han puesto en Pamplona toda la vida y en otras ciudades como San Sebastián. Cumplen la legislación sanitaria y la Ordenanza de Higiene Alimentaria municipal. Tenemos todos los informes jurídicos en el expediente", aseguró Fernández.

EH Bildu, PSN y Geroa Bai desconocían la existencia de estos informes y preguntaron en tres ocasiones en la Comisión de Urbanismo por su contenido. Sin embargo, Navarra Suma no los mostró y el concejal de Sanidad, Fernando Villanueva, eludió responder a las preguntas de la oposición.

"Tomo nota y lo analizaremos. Contestaremos lo antes posible", señaló Villanueva. "Ya van ustedes tarde", criticó el concejal del PSN, Xabier Sagardoy. "Las barras incumplen la normativa y hasta que no se solucione no se puede realizar su apertura", incidió el edil de Geroa Bai, Javier Leoz.

A pesar de que no mostró los informes, Navarra Suma sigue defendiendo la legalidad de las barras que va a meter en la Plaza del Castillo del 6 al 14 de julio. El concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu afirmó que "habitualmente se ponen en San Fermín y que todas están homologadas por Sanidad".

El argumento al que se agarra Labairu son unos bidones de 50 litros de agua que se ubicarían en el interior. "Sirve para lavar las manos y para la higiene general de la barra. Son depósitos que se recargan. La misma persona que lleva los vasos –a su bar– también puede vaciar y recargar ese depósito –puede llegar a pesar 50 kilos–. Además, hay un sistema de recogida. No es un desagüe, es una acumulación de esa misma agua", explicó Labairu.

Sin embargo, el artículo 51.4 de la Ordenanza de Higiene Alimentaria lo deja claro y habla de "agua de consumo humano", no para "lavar las manos" y el desagüe es obligatorio. "Deberán disponer de agua de consumo humano conectada a los fregaderos y lavamanos necesarios para la limpieza del utillaje y aseo del personal, y desagüe a la red de saneamiento".

Sorteo de las 10 barras



Ayer, en las oficinas de Seguridad Ciudadana, se realizó el sorteo de las 10 barras que se instalarán en San Fermín en la Plaza del Castillo. En total había 13 aspirantes y los bares que dispondrán de esta instalación son los siguientes: Windsor, Txoko, Kiosko, Kabiya, Baviera, La Tasca de Don José, Gure Etxea, Erronkari, El Torreón del Castillo y El Mordisco.

El sorteo se realizó de la siguiente manera. Había 13 bolas –una para cada bar– y los números del 1 al 13 se adjudicaron por orden de presentación de las solicitudes. Es decir, el primer establecimiento que pidió montar una barra en San Fermín era el número 1 y el último el 13.

Labairu mostró las 13 bolas y las introdujo en una bolsa azul que se agitó. Se extrajeron dos bolas, la 5, del Alkartetxe, y la 10, de La Terraza del Labrit. Ambos establecimientos se quedaron fuera. No hizo falta sacar una tercera porque el Kayak había renunciado previamente.

Por último, se sortearon las ubicaciones. No son definitivas porque los hosteleros pueden llegar a acuerdos entre ellos.