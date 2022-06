Antoniutti: 10 puestos en San Fermín y todos, hasta el de vino añejo, con agua y desagüe

Pamplona – El parque de Antoniutti en estos Sanfermines contará, de nuevo, con 10 puestos de venta, entre churrerías, heladerías, mesones y venta de vinos y, a todos, incluido este último de vino añejo (una tipología que podría ser similar a las barras de la Plaza del Castillo, ya que solo expende bebida, no alimentos) tendrán que contar con toma de agua corriente y desagüe, como se recoge en el artículo 51.4 de la Ordenanza de Higiene Alimentaria municipal. No se permiten excepciones de ningún tipo, referentes al uso de depósitos de aguas sucias o bidones de 50 l. alternativos, como sí deja este año Navarra Suma en la Plaza del Castillo.





Puestos en Antoniutti en San Fermín.

VUELVEN A ANTONIUTTI El pliego de condiciones para la instalación de casetas de venta de vino, bares, restaurantes, churrerías y otras instalaciones de hostelería es estricto para los negocios que este año vuelven al parque de Antoniutti, después de que en 2019 no pudieran instalarse debido a que acababa de rehabilitarse la pista de patinaje para los Mundiales que se celebraron en agosto de aquel año. Por eso, 3 años después (tras el parón de la pandemia), el área de Seguridad Ciudadana ha sacado a concurso estos espacios y el plazo de ofertas concluyó el 25 de mayo. Se trata de diez zonas, de entre 6 y 14 metros de fachada (algunas con terraza) y cuyo precio mínimo de licitación ha oscilado entre los 6.000 y los 14.000 euros. Las licencias que se otorguen serán para 2022, pudiendo prorrogarse para los Sanfermines de 2023, 2024 y 2025.

costear la música En dicho pliego se recoge que los adjudicatarios deberán pagar el 40% de su propuesta económica antes del 17 de junio, mientras que hasta el 60% restante "lo dedicarán a sufragar directamente la programación musical que se haya programado para Antoniutti durante los días 6 al 14 de julio". Porque este año en Antoniutti, habrá de nuevo música, tanto en horario de tarde, como actuaciones de noche, hasta las 3 de la madrugada. El condicionado advierte también de que, al encontrarse junto a la pista de patinaje, para no dañar el pavimento, no podrá anclarse nada sobre el mismo, limitándose la ocupación "únicamente a las aceras y franja de asfalto viejo".

LA ORDENANZA, A RAJATABLA Hay que señalar que en todos los pliegos de condiciones de San Fermín, tanto en este último referente a los mesones, venta de vinos, churrerías, etc. de Antoniutti 2022, como el convenio que se firmó en 2019 con la Asociación Alpargatika para las food truck en este lugar (fue una alternativa a los mesones porque estaba restaurada la pista de patinaje), se hace referencia al cumplimiento de la Ordenanza de Higiene Alimentaria en lo referente a contar con agua corriente y desagüe conectado a la red.

Más aún, en el pliego que va a regir los puestos y mesones de Antoniutti estos Sanfermines, realizado por el mismo área que ha hecho el de las barras de Plaza del Castillo, se señala que "se observa que, con frecuencia, los puestos no permanentes de hostelería y alimentación no cuentan con las infraestructuras exigibles para su actividad (agua de consumo humano, desagüe a la red de saneamiento.(...). Esto requiere previamente que los lugares donde se autorice su ubicación cuenten con dichas infraestructuras, y que no se autorice si no hay certeza de que se disponga de ellas". En cambio, en el condicionado para las nuevas barras de la Plaza del Castillo, solo se dice que no tendrán "agua corriente ni desagüe", aunque esto no lo permite su propia normativa, y, de hecho, tampoco se alude a que los hosteleros podrán usar depósitos externos. l

l A las 'food truck' se les exigió agua corriente en 2019. El Equipo de Gobierno anterior exigió también a las 'food truck' de Antoniutti en 2019 la instalación de agua corriente, según consta en el convenio que firmó en junio de ese año, tras las elecciones, la concejala de Navarra Suma García Barberena. De hecho, una de estas 'food truck' fue multada con 210 euros ese año por no tener "grifo de accionamiento no manual".