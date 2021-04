Toman posesión los cinco ediles de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Andosilla

La corporación de Andosilla vuelve a estar al completo después de que hayan jurado su cargo como nuevos concejales los cinco representantes de Navarra Suma; José Mª Irigoyen Martínez, Manuel Resano Ezquerro, Charo Marín Resano, José Manuel Terés Azcona y Santiago Mayor Usun tras la dimisión en bloque hace un mes de todos los ediles que conformaban este grupo municipal por desavenencias con el partido, tal y como recalcaron.



José Manuel Terés, el que fuera alcalde durante las dos pasadas legislaturas (2011-2019), será el nuevo portavoz de la oposición en el Ayuntamiento ribero, un nuevo capítulo que afronta junto al resto de compañeros "con ganas de trabajar, si nos dejan, sin malos rollos y, si puede ser, yendo los once juntos para buscar lo mejor para Andosilla".



Aunque la dimisión del resto de ediles les pilló por sorpresa, "al día siguiente nos reunimos, nos preguntaron si asumíamos el rol que nos tocaba y, desde luego, dijimos que sí", apuntaba Terés al que, además, le acompañan Charo Marín y Manuel Resano, que también tienen experiencia municipal.



El hecho de pasar a la oposición cree que no será ningún problema porque "tengo un carácter templado, no me gustan los conflictos y aportaremos donde podamos y, como oposición, denunciaremos aquello que creamos que no se hace bien".



Tanto es así que, desvelaba, ya ha solicitado una reunión con el alcalde Javier Sanz (PSN), con José Ramón Gurrea (EH Bildu) y con los técnicos del Ayuntamiento (secretaría e intervención) "para saber de dónde partimos, cómo está el Ayuntamiento y qué proyectos hay en marcha".

Reestructuración

En el pleno, además, han aprovechado para modificar la composición de las comisiones informativas así como el representante de Navarra Suma en la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de Andosilla, Azagra, Cárcar y San Adrián que, en este caso, será Charo Marín.



Los nuevos ediles, por el momento, no presidirán ninguna comisión, tal y como sucedía con los concejales salientes, pero Irigoyen formará parte de Hacienda y Especial de cuentas, Cultura, y Política Social, Igualdad, Salud y Economía, y Manuel Resano estará en Urbanismo y Obras Públicas, Industria, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Deporte, y Festejos y Juventud.



Por otro lado, Charo Marín estará presente en Desarrollo Rural y Medio Ambiente y en Política Social, Igualdad y Educación, Terés entrará a formar parte de Hacienda y Especial de Cuentas, Urbanismo y Obras Públicas e Industria y, por último, Santiago Mayor estará en Cultura, en Deporte y en Festejos y Juventud.