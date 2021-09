Otsagabia trabaja y reflexiona por un pueblo más sostenible

El 1 septiembre entró en vigor la ordenanza de movilidad para regular el tráfico local y el de tránsito como una necesidad para vivir de forma más amable

El miércoles entró en funcionamiento en Otsagabia la ordenanza de movilidad que estará en vigor durante los fines de semana (de viernes a domingo ambos inclusive) hasta el próximo 1 de noviembre, incluido el puente del Pilar. El Ayuntamiento ha creado un nuevo parking para absorber parte del tráfico local y el de paso.

"La idea era ponerla en marcha antes del verano, sacar los coches de las calles por lo menos en las épocas de menos turismo con el objetivo de tener un pueblo más amable. Ahora ya es posible porque tenemos colocada la señalización horizontal y vertical y lista la zona de aparcamiento. ", argumenta el alcalde, Mikel Aoiz.

Asegura que preocupa la proliferación de vehículos en la localidad en los últimos años. "En la década de los 50 había tres coches en Otsagabia. Diez años después, un coche por casa y en la actualidad, dos o tres por familia. Es el comienzo de un intento de desocupar el pueblo de coches. Sabemos que son decisiones que cuesta tomar, pero es necesario hacerlo. Pedimos la colaboración de todas y todos para que Otsagabia sea un pueblo más sostenible", defiende.

Para alcanzar el objetivo, se han dispuesto dos tipos de zona y tarjetas: verde ( empadronados que abonan el impuesto de circulación pueden aparcar en las zona verde) y naranja, una tarjeta por casa, (no empadronados ni pagan el impuesto ). El aparcamiento de los vehículos que disponen de estas tarjetas se realizará únicamente en los lugares indicados con líneas o chapas verdes y naranjas. El resto de vehículos aparcará en los parkings habilitados para ello. El Ayuntamiento recuerda que no se puede aparcar en otros lugares y tampoco se puede impedir el paso de vehículos o personas.

NUEVO PARKING Otsagabia solo contaba con un aparcamiento, por lo que el Ayuntamiento se ha visto obligado a la adquisición de un terreno papa poner en marcha la ordenanza, (78.000 euros de inversión por la compra y adecuación). Ha solicitado al departamento de Turismo una subvención de 25.000 euros. "No tenemos terreno municipal y hemos hecho un esfuerzo, pero no podemos hacer más. Es preciso la colaboración y respetar la señalización. A la entrada indica claramente que solo se puede aparcar en sitios habilitados. Y no siempre se respeta. En agosto nos hemos visto desbordados", confiesa.

Los datos de la Oficina de Turismo revelan que este verano ha aumentado la concurrencia con respecto al pasado, ( 3% en julio y 18% en agosto), datos similares a los de años prepandémicos (entre 2015-2017). Además, ponen de relieve que "el turismo de autocaravanas y furgonetas va en aumento".

TURISMO INSOSTENIBLE Finalizado el mes de agosto, "se impone la reflexión sobre el pueblo y el turismo que queremos", expresa el alcalde.

Afirma que ha sido un mes extraordinario de lleno absoluto en casas rurales y hoteles. "La afluencia de turistas se ha multiplicado con la llegada de autocaravanas y furgonetas. Han sido cerca de 300 personas pernoctando en la zona, entre los aparcamientos, más el camping así como en Muskilda, y esto nos ha cogido de nuevo. Este turismo se ha convertido en un turismo insostenible", lamenta.

Opina Aoiz que hay que "desestacionalizar el turismo". Es un hecho que en agosto,septiembre y a lo largo del otoño se concentra en los valles pirenaicos. "Incluso pudiendo elegir, por ejemplo personas jubiladas, recalca. "En primavera esto está precioso y la ocupación es minoritaria", apunta.

El miedo de que el turismo de masas llegue al Pirineo como a la costa, está ahí. "El problema es que no se le puede atender. Causa estrés porque no hay sitio para dar tantas comidas, ni para aparcar tantos coches. La imagen de las filas en las panaderías se repite a diario, también influye la pandemia. Es un pueblo que no queremos y tenemos que dar respuesta a esta realidad."

Se precisa regular el turismo de autocaravanas, actuar ante los contenedores rebosantes de basura. Pone por delante su convicción de que "la mayor parte de la gente se comporta" y añade que, en su opinión, es una cuestión de educación y respeto porque "estamos creando un consumismo insolidario ". El Ayuntamiento otsagiarra echa en falta asesoramiento y ayudas económicas en esta materia. "Instalar un water para ocupantes de las camionetas nos cuesta un dinero que no tenemos. Los vecinos se quejan de lo sucio que queda todo. No podemos vender algo sin tener capacidad. ¿Dónde está el departamento de Turismo?, ¿cómo lo hacemos para el futuro?" se pregunta el alcalde. Los cambios cuestan y llueven las críticas, también las felicitaciones. Mientras, el Ayuntamiento sigue trabajando para mejorar el pueblo, para sus habitantes y para quienes van de paso.

"No poder dar un buen servicio genera estrés. Hace falta infraestructura" Mikel Aoiz iriarte Alcalde de Ochagavia/Otsagabia