Toquero acusa a Salud de no ocuparse de sus funcionarios

tudela – "Ante la incertidumbre, la falta de protocolos claros por parte del Gobierno de Navarra y su silencio ante la solicitud de PCR para nuestro personal educativo municipal, el Ayuntamiento de Tudela no ha querido eludir su responsabilidad y efectuará estas pruebas, asumiendo el gasto que conllevan". Así de contundente se mostró ayer el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero que, una vez más, se ha enfrentado al Gobierno de Navarra, en esta ocasión para acusarle de no haber hecho pruebas a los trabajadores que son responsabilidad del propio Consistorio y, así, obligar a pagar con las arcas tudelanas las pruebas para los funcionarios tudelanos, algo que parece obvio.

En este sentido, Toquero explicó ayer a través de una nota que, en dos cartas dirigidas a la Consejería de Salud y a la dirección general, "el Ayuntamiento de Tudela, con la colaboración o no del Gobierno de Navarra quiere garantizar, en la medida de lo posible, un arranque de curso seguro y un seguimiento claro de los futuros positivos en estas aulas de nuestra competencia si los hubiera", sin embargo nadie le contestó del Ejecutivo ya que ayer denunció el "silencio del departamento de Salud" ante la petición de las pruebas.

La intención es primero realizar las pruebas serológicas y si se detecta algún positivo, se completará el examen con PCR. Las pruebas ya se han puesto en marcha con la realización de las primeras en la mañana de ayer y según Toquero se llevan a cabo para "minimizar en lo posible el riesgo de contagio en las distintas unidades de las escuelas cuyo personal depende de nosotros".

Así el Ayuntamiento de Tudela realizará estas pruebas "a todos los trabajadores municipales del área de Educación que dependen del consistorio", es decir, el personal de las Escuelas Infantiles (50) y de la Escuela de Música y Conservatorio Fernando Remacha (34). En total, serán sometidos a estas pruebas un total de 84 trabajadores y trabajadoras de estos centros. Entre ellos hay educadoras, profesores y personal de los servicios de cocina, limpieza y múltiples.

Hay que recordar que estos centros de Educación Infantil se pusieron en marcha el pasado 29 de junio y lo hicieron de forma continuada hasta el pasado 21 de julio. Entonces los sindicatos protestaron de forma airada porque el Ayuntamiento no les hizo pruebas y mostraron su malestar por el hecho de que se tuvieran que reincorporar al trabajo "sin ninguna medida higiénico-sanitaria, ni protocolos de actuaciones, ni tan siquiera alguna comunicación con el Consistorio". Desde la Junta de Personal señalaron que "es todo un despropósito absoluto y no es que no quieran ir al trabajo, lo que quieren son condiciones".