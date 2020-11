I-E alerta de las intenciones de Navarra Suma de amortizar puestos en la plantilla de 2021

El grupo municipal de I-E ha alertado sobre la intención del equipo de gobierno de Navarra Suma en Tudela de amortizar varios puestos de trabajadores municipales en la próxima plantilla municipal que han comenzado a negociar con los sindicatos.

I-E ha puesto sobre la mesa esta posibilidad después de que la Junta de Personal hiciera público que el Consistorio de Toquero había despedido a cuatro trabajadores el pasado viernes, sin que informara de ello a los sindicatos ni a los grupos de la oposición. "nos parece inaudito que no se haya puesto en conocimiento de la Junta de Personal este asunto, enterándose, tanto la propia Junta como la oposición, cuando las cartas de despido ya habían llegado a los trabajadores", han señalado en una nota.

Pese a que su portavoz, Olga Risueño, preguntó en la última Junta de Gobierno no obtuvieron información ya que el alcalde no asistió y el concejal de personal no es miembro, si bien la edil de Deportes, Irune García, área en la que se han producido tres de los cuatro despidos, "no supo darnos mucha información".

Por este motivo aseguran en una nota que "desconocemos los motivos por los que se ha despedido y no se ha optado por reubicar, ni por qué se prescinde de un veterinario ahora", al tiempo que mostraron sus dudas "sobre la legalidad de dichos despidos".

En este sentido señalaron que en estos tiempos de crisis económica por la pandemia "son las administraciones públicas las primeras que deben dar ejemplo y buscar todas las maneras posibles para no tener que despedir a nadie". I-E también alerta sobre las intenciones de Navarra Suma en la próxima negociación de la plantilla y aseguran que "esto es solo un anticipo de lo que parece que va a pasar con la próxima plantilla orgánica de 2021, en la que se prevén varias amortizaciones" y contraponen el hecho de que no se va a prescindir de ninguno de "los numerosos puestos de libre designación que crearon". "Esperamos que el equipo de gobierno de Navarra Suma se replantee estos despidos y se siente a negociar con la Junta de Personal, para buscar soluciones a la situación que no pasen por despidos", concluyen.