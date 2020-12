El Ayuntamiento de Tudela no usa el euskera porque quien lo habla "ya entiende el castellano"

La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Tudela, Anichu Agüera, señaló en el pleno municipal que el cartel de prevención contra la violencia de género que figura en castellano, inglés, francés y árabe no aparecía el euskera porque "el que lo habla ya entiende el castellano y si no tiene un problema".

Así contestó Agüera, presidenta del comité local de UPN en Tudela, a una pregunta de la edil de I-E, Marisa Marqués, sobre la ausencia del euskera en un cartel del Ayuntamiento para prevenir la violencia de género.

La responsable de servicios sociales, que evitó hablar de "euskera", explicó que la Mesa Local de Coordinación contra la Violencia contra las Mujeres se pensó ampliar al inglés, francés y árabe para que la información llegue al mayor número de mujeres que tenga dificultades de comprensión y lectura del castellano.

En este sentido señaló que "si la persona que habla la lingua nabarrorum tiene problemas de comprensión en la lectura del castellano realmente existe un problema, el de no conocimiento del castellano en la zona no vascófona. Todos los españoles deben de conocer la lengua española. Entiendo que los conocedores de la lingua nabarrorum deberán conocer la lengua española, por eso no necesitan este recurso". Marqués replicó que el euskera era su lengua materna y que era cooficial en Navarra.

Hay que recordar que 23 colectivos de Tudela emitieron un comunicado la pasada semana denunciando la "marginación y total desprecio que sufre el euskera por parte del Ayuntamiento de Tudela". Los colectivos culturales, feministas y festivos, sindicatos y partidos firmantes de la nota hablaron de un verdadero ataque a esta lengua por parte del Ayuntamiento de Tudela, nuestro pueblo, en una de sus últimas publicaciones".

En el documento recordaban que "el euskera es, junto con el castellano, una lengua navarra, y como navarras y navarros que somos, tiene que tener su lugar en las dinámicas institucionales. Lo único que se nos ocurre es que es una decisión tomada de forma consciente por la concejalía de Servicios Sociales y por ende por el Ayuntamiento de Tudela. Un paso más en su larga historia de intentar hacer desaparecer la cultura y la riqueza lingüística de todas las navarras y navarros".